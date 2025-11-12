Рейтинг@Mail.ru
В Ялте задержана заммэра - РИА Новости Крым, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251112/v-yalte-zaderzhana-zammera-1150854043.html
В Ялте задержана заммэра
В Ялте задержана заммэра - РИА Новости Крым, 12.11.2025
В Ялте задержана заммэра
В Ялте задержали заместителя мэра города. Об этом сообщила помощник главы Крыма Ольга Курлаева. РИА Новости Крым, 12.11.2025
2025-11-12T19:29
2025-11-12T19:44
крым
ялта
новости крыма
срочные новости крыма
ольга курлаева
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/02/1143070457_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_85102d64052eff98c41afb5510aeb3bb.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. В Ялте задержали заместителя мэра города. Об этом сообщила помощник главы Крыма Ольга Курлаева.Она отметила, что в среду в администрации проходят оперативные мероприятия.Ранее в среду председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк сообщил об увольнении заместителя главы администрации Джанкойского района Крыма из-за несвоевременного выполнения ремонта системы отопления в школе села Изумрудное.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
ялта
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/02/1143070457_177:0:2906:2047_1920x0_80_0_0_745271baf1dba36f02bc73c17eadd82e.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, ялта, новости крыма, срочные новости крыма, ольга курлаева
В Ялте задержана заммэра

В Ялте задержали заместителя мэра города – власти

19:29 12.11.2025 (обновлено: 19:44 12.11.2025)
 
Мигалка полиции
Мигалка полиции
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. В Ялте задержали заместителя мэра города. Об этом сообщила помощник главы Крыма Ольга Курлаева.
Она отметила, что в среду в администрации проходят оперативные мероприятия.
"По моей информации, задержана заместитель мэра города. Горадминистрация активно содействует правоохранителям. Глава города на своем рабочем месте", - написала она в Telegram.
Ранее в среду председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк сообщил об увольнении заместителя главы администрации Джанкойского района Крыма из-за несвоевременного выполнения ремонта системы отопления в школе села Изумрудное.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымЯлтаНовости КрымаСрочные новости КрымаОльга Курлаева
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:41Передать правду: общественник из Японии мечтает снова приехать в Крым
20:13Украина отказалась от переговоров с Россией – СМИ
19:55Ремонт подпорных стен в Севастополе: сроки запуска движения смещаются
19:29В Ялте задержана заммэра
19:16"Прекратить помощь": мировые СМИ оценили коррупционный скандал в Киеве
18:51В РФ предложили увеличить пошлины на импорт вина из недружественных стран
18:43В Крыму уволили замглавы администрации Джанкойского района
18:25Глава Минэнерго Украины Гринчук написала заявление об отставке
17:57ВТБ запустит ИИ-помощника для сотрудников отделений банка
17:46Крымчанин ответит за экстремизм в сети по национальному признаку
17:33Путина воспринимают в мире как защитника интересов России – Токаев
17:23РФ рассматривает возможность расширения поставок газа в Казахстан – Путин
17:19Ребенок пострадал в ДТП с рейсовым автобусом в Севастополе
17:12Путин поблагодарил Токаева за поддержку русского языка в Казахстане
16:41Путин и Токаев подписали Декларацию о стратегическом партнерстве
16:35В Алуште ребенок получит 50 тысяч рублей компенсации за укус собаки
16:16Крымчанка получила 5 лет колонии за банковские махинации на миллиард
16:09Как закон о регулировании виноделия в России повлиял на отрасль
15:56В день рождения Сбер поделился полезными советами по управлению финансами
15:43Из-за засухи урожай кориандра в Крыму снизился вдвое
Лента новостейМолния