В Ялте задержана заммэра
В Ялте задержана заммэра - РИА Новости Крым, 12.11.2025
В Ялте задержана заммэра
В Ялте задержали заместителя мэра города. Об этом сообщила помощник главы Крыма Ольга Курлаева. РИА Новости Крым, 12.11.2025
2025-11-12T19:29
2025-11-12T19:29
2025-11-12T19:44
крым
ялта
новости крыма
срочные новости крыма
ольга курлаева
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. В Ялте задержали заместителя мэра города. Об этом сообщила помощник главы Крыма Ольга Курлаева.Она отметила, что в среду в администрации проходят оперативные мероприятия.Ранее в среду председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк сообщил об увольнении заместителя главы администрации Джанкойского района Крыма из-за несвоевременного выполнения ремонта системы отопления в школе села Изумрудное.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
ялта
Новости
ru-RU
