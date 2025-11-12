https://crimea.ria.ru/20251112/v-krymu-uvolili-zamglavy-administratsii-dzhankoyskogo-rayona-1150853638.html

В Крыму уволили замглавы администрации Джанкойского района

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Заместитель главы администрации Джанкойского района Крыма уволен из-за несвоевременного выполнения ремонта системы отопления в школе села Изумрудное. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.Он добавил, что на сегодняшний день в школе полностью демонтирована старая система отопления, установлены новые радиаторы, веднтся монтаж трубопровода.Работы на объекте планируется завершить до 25 ноября.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

