В Крыму уволили замглавы администрации Джанкойского района
2025-11-12T18:43
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Заместитель главы администрации Джанкойского района Крыма уволен из-за несвоевременного выполнения ремонта системы отопления в школе села Изумрудное. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.Он добавил, что на сегодняшний день в школе полностью демонтирована старая система отопления, установлены новые радиаторы, веднтся монтаж трубопровода.Работы на объекте планируется завершить до 25 ноября.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
