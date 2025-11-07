https://crimea.ria.ru/20251107/kakoy-segodnya-prazdnik-7-noyabrya-1132496968.html

Какой сегодня праздник: 7 ноября

Какой сегодня праздник: 7 ноября - РИА Новости Крым, 07.11.2025

Какой сегодня праздник: 7 ноября

7 ноября в России отмечают День Октябрьской революции 1917 года и День проведения военного парада на Красной площади в Москве в 1941 году, а еще это День... РИА Новости Крым, 07.11.2025

2025-11-07T00:00

2025-11-07T00:00

2025-11-07T00:00

общество

праздники и памятные даты

новости

история

в мире

россия

великая октябрьская социалистическая революция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/07/1121344042_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_871c1047892f9e565bab8b5b2dfbff98.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. 7 ноября в России отмечают День Октябрьской революции 1917 года и День проведения военного парада на Красной площади в Москве в 1941 году, а еще это День холодца, День рождения вытрезвителя и день, когда американец Уиткомб Лео Джадсон запатентовал первый известный прототип застежки-молнии. В этот день родились мореплаватель Джеймс Кук, самая главная "баба Яга" советского кинематографа Георгий Милляр и легендарная актриса Рина Зеленая.Что празднуют в миреЕжегодно 7 ноября в России отмечается памятная дата – День Октябрьской революции 1917 года. Формально она учреждена в 2005 году, но на самом деле имеет давнюю историю и знакома любому человеку из Советского Союза. С 1918 и по 1991 год день 7 ноября был главным советским праздником и носил название – День Великой Октябрьской социалистической революции.Второй сегодняшний праздник прочно связан с первым, поскольку в этот день 1941 году на Красной площади в Москве провели военный парад в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. Этот парад прошел в самые трудные для страны дни Великой Отечественной, но вызвал огромный патриотический подъем среди граждан СССР, поднял боевой дух бойцов и укрепил веру народа в Победу. По силе воздействия на ход дальнейших событий его приравнивают к важнейшим военным операциям Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Теперь 7 ноября еще и День воинской славы России, посвященный этому историческому параду.Если вы планируете отмечать День Великой Октябрьской социалистической революции, ставьте на праздничный стол холодец. Потому что сегодня еще и праздник, посвященный этому исконно русскому блюду. Кстати, правильно приготовленный холодец приносит пользу здоровью: помогает при переломах, способствует сращиванию костей, лечит волосы, ногти и кожу. Все благодаря содержанию в продукте коллагена.Впрочем, можно холодец и не готовить, а присоединиться к австралийцам, которые сегодня отмечают День безделья, и вообще ничего не делать. Также сегодня отмечают Международный день скептиков, Международный день вина "Мерло" и День рождения уральского трамвая. Именины у Матроны, Афанасия, Валерия.Знаменательные даты123 года назад в России открыли первый вытрезвитель под названием "Приют для опьяневших". Случилось это в столице оружейников, городе Туле, по инициативе врача Федора Сергеевича Архангельского. Через несколько лет после открытия первого такого "приюта" инициативу подхватили другие губернские города России.7 ноября 1918 года в Советской России вышли первые почтовые марки. Серию посвятили первой годовщине Октябрьской революции. На них художник Зариньш изобразил руку с мечом, разрубающим цепь, в знак падения оков царизма. Всего было два номинала марок: 35-копеечная синяя и 70-копеечная коричневая.В этот день 1891 года американец Уиткомб Лео Джадсон запатентовал первый известный прототип застежки-молнии. Застежку он придумал не просто так, а чтобы помочь другу, который страдал болями в спине и из-за этого с трудом наклонялся, чтобы зашнуровать ботинки.Кто родился в этот деньВ этот день в 1728 году родился знаменитый английский военный моряк, путешественник, исследователь, картограф Джеймс Кук. Капитан Кук трижды совершил кругосветное плавание. Острова Кука были названы в его честь, однако вопреки распространенному мнению, погиб он совсем не там, а на Гавайях. А еще никакие туземцы Кука не ели. Они убили его в ходе конфликта, но заплатили за это высокую цену – разъяренные гибелью своего капитана матросы уничтожили все племя.В 1901 году в Ташкенте на свет появилась будущая Народная артистка СССР Екатерина Зеленая, которую вся страна знает под именем Рина. Актрисой Зеленая стала случайно. После переезда с семьей из Ташкента в Москву она шла по улице и увидела объявление о приеме в театральное училище. Не сказав никому ни слова, подала заявление, а уже через пару дней, совершенно не готовясь, пришла на экзамен. Тощая девчонка с торчащими из-за ушей косичками прочитала первое пришедшее на ум стихотворение и так рассмешила комиссию, что ее безоговорочно приняли.В 1903 году в Москве родился советский и российский актер театра и кино, Народный артист РСФСР Георгий Милляр, который сыграл почти всю нечисть в советских сказочных фильмах, и всякий раз ему накладывали сложный грим. Почти не понадобился он Милляру только для роли Кащея Бессмертного. Актер был худым от природы, вдобавок к этому во время Великой Отечественной войны заразился малярией в эвакуации в Душанбе, превратившись в живой скелет весом 45 килограммов.Кроме того, в этот день родились французский физик и химик, дважды лауреат Нобелевской премии Мария Склодовская-Кюри, французский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе Альбер Камю, советский генерал, Герой Советского Союза Борис Громов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтактеи MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

День воинской славы: 80 лет со дня парада 7 ноября 1941 года В разгар битвы за Москву на Красной площади прошел военный парад в честь 24-й годовщины Октябрьской революции. По силе воздействия на ход событий войны парад 7 ноября 1941 года приравнивали к важнейшей военной операции. Многие военные подразделения после окончания парада отправились на фронт. Во время войны парады больше не проводились вплоть до мая 1945 года. Впоследствии празднование даты 7 ноября возобновили. По всей территории Советского Союза в этот день проходили праздничные демонстрации. Впервые государственное празднование не проводилось 7 ноября 1991. С 1995 года в России начали отмечать День воинской славы. Возобновили проведение парадов с 2003 года. 2025-11-07T00:00 true PT1M05S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, праздники и памятные даты, новости, история, в мире, россия, великая октябрьская социалистическая революция, видео