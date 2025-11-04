https://crimea.ria.ru/20251104/popytka-proryva-vsu-otrazhena-v-kharkovskoy-oblasti-1150650590.html

Попытка прорыва ВСУ отражена в Харьковской области

Попытка прорыва ВСУ отражена в Харьковской области - РИА Новости Крым, 04.11.2025

Попытка прорыва ВСУ отражена в Харьковской области

Бойцы Вооруженных сил России отбили новую попытку ВСУ прорваться в районе населенного пункта Петровка в Харьковской области. Об этом сообщается в сводке... РИА Новости Крым, 04.11.2025

2025-11-04T12:30

2025-11-04T12:30

2025-11-04T12:38

новости сво

министерство обороны рф

харьковская область

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/04/1150650662_0:49:3133:1811_1920x0_80_0_0_a22b9977fdfe6e4a7d158d574ea68a85.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. Бойцы Вооруженных сил России отбили новую попытку ВСУ прорваться в районе населенного пункта Петровка в Харьковской области. Об этом сообщается в сводке Минобороны.Кроме того, в районе города Купянск и населенного пункта Петропавловка российские силы продолжают сжимать кольцо окружения группировки противника."За сутки в районе Купянска уничтожено до 40 украинских военнослужащих, бронетранспортер, 155-мм самоходная артиллерийская установка "Богдана", две боевые бронированные машины "Казак", а также бронеавтомобиль HMMWV производства США, два миномета, грузовой автомобиль и три пикапа", - отметили в военном ведомстве.Всего в зоне ответственности группировки войск "Запад" потери украинских вооруженных формирований превысили 220 боевиков, шесть станций радиоэлектронной борьбы, станция контрбатарейной борьбы и шесть складов боеприпасов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

харьковская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, харьковская область, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)