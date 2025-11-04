https://crimea.ria.ru/20251104/popytka-proryva-vsu-otrazhena-v-kharkovskoy-oblasti-1150650590.html
Попытка прорыва ВСУ отражена в Харьковской области
2025-11-04T12:30
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. Бойцы Вооруженных сил России отбили новую попытку ВСУ прорваться в районе населенного пункта Петровка в Харьковской области. Об этом сообщается в сводке Минобороны.Кроме того, в районе города Купянск и населенного пункта Петропавловка российские силы продолжают сжимать кольцо окружения группировки противника."За сутки в районе Купянска уничтожено до 40 украинских военнослужащих, бронетранспортер, 155-мм самоходная артиллерийская установка "Богдана", две боевые бронированные машины "Казак", а также бронеавтомобиль HMMWV производства США, два миномета, грузовой автомобиль и три пикапа", - отметили в военном ведомстве.Всего в зоне ответственности группировки войск "Запад" потери украинских вооруженных формирований превысили 220 боевиков, шесть станций радиоэлектронной борьбы, станция контрбатарейной борьбы и шесть складов боеприпасов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
харьковская область
12:30 04.11.2025 (обновлено: 12:38 04.11.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. Бойцы Вооруженных сил России отбили новую попытку ВСУ прорваться в районе населенного пункта Петровка в Харьковской области. Об этом сообщается в сводке Минобороны.
"Сорвана очередная попытка контратаки подразделений 1-й бригады нацгвардии в районе населенного пункта Петровка Харьковской области с целью прорваться к реке Оскол и обеспечить выход с левого берега окруженных украинских подразделений. Уничтожено до 10 боевиков и бронеавтомобиль", - сказано в сообщении.
Кроме того, в районе города Купянск и населенного пункта Петропавловка российские силы продолжают сжимать кольцо окружения группировки противника.
"За сутки в районе Купянска уничтожено до 40 украинских военнослужащих, бронетранспортер, 155-мм самоходная артиллерийская установка "Богдана", две боевые бронированные машины "Казак", а также бронеавтомобиль HMMWV производства США, два миномета, грузовой автомобиль и три пикапа", - отметили в военном ведомстве.
Всего в зоне ответственности группировки войск "Запад" потери украинских вооруженных формирований превысили 220 боевиков, шесть станций радиоэлектронной борьбы, станция контрбатарейной борьбы и шесть складов боеприпасов.
