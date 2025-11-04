Рейтинг@Mail.ru
Попытка прорыва ВСУ отражена в Харьковской области - РИА Новости Крым, 04.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251104/popytka-proryva-vsu-otrazhena-v-kharkovskoy-oblasti-1150650590.html
Попытка прорыва ВСУ отражена в Харьковской области
Попытка прорыва ВСУ отражена в Харьковской области - РИА Новости Крым, 04.11.2025
Попытка прорыва ВСУ отражена в Харьковской области
Бойцы Вооруженных сил России отбили новую попытку ВСУ прорваться в районе населенного пункта Петровка в Харьковской области. Об этом сообщается в сводке... РИА Новости Крым, 04.11.2025
2025-11-04T12:30
2025-11-04T12:38
новости сво
министерство обороны рф
харьковская область
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/04/1150650662_0:49:3133:1811_1920x0_80_0_0_a22b9977fdfe6e4a7d158d574ea68a85.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. Бойцы Вооруженных сил России отбили новую попытку ВСУ прорваться в районе населенного пункта Петровка в Харьковской области. Об этом сообщается в сводке Минобороны.Кроме того, в районе города Купянск и населенного пункта Петропавловка российские силы продолжают сжимать кольцо окружения группировки противника."За сутки в районе Купянска уничтожено до 40 украинских военнослужащих, бронетранспортер, 155-мм самоходная артиллерийская установка "Богдана", две боевые бронированные машины "Казак", а также бронеавтомобиль HMMWV производства США, два миномета, грузовой автомобиль и три пикапа", - отметили в военном ведомстве.Всего в зоне ответственности группировки войск "Запад" потери украинских вооруженных формирований превысили 220 боевиков, шесть станций радиоэлектронной борьбы, станция контрбатарейной борьбы и шесть складов боеприпасов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
харьковская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/04/1150650662_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_004a3302717e9318e41d8bc358ca1388.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, министерство обороны рф, харьковская область, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)
Попытка прорыва ВСУ отражена в Харьковской области

Армия России отразила попытку прорыва ВСУ к реке Оскол в Харьковской области

12:30 04.11.2025 (обновлено: 12:38 04.11.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое слаживание военных разведчиков группировки войск "Центр" в зоне СВО
Боевое слаживание военных разведчиков группировки войск Центр в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. Бойцы Вооруженных сил России отбили новую попытку ВСУ прорваться в районе населенного пункта Петровка в Харьковской области. Об этом сообщается в сводке Минобороны.
"Сорвана очередная попытка контратаки подразделений 1-й бригады нацгвардии в районе населенного пункта Петровка Харьковской области с целью прорваться к реке Оскол и обеспечить выход с левого берега окруженных украинских подразделений. Уничтожено до 10 боевиков и бронеавтомобиль", - сказано в сообщении.
Кроме того, в районе города Купянск и населенного пункта Петропавловка российские силы продолжают сжимать кольцо окружения группировки противника.
"За сутки в районе Купянска уничтожено до 40 украинских военнослужащих, бронетранспортер, 155-мм самоходная артиллерийская установка "Богдана", две боевые бронированные машины "Казак", а также бронеавтомобиль HMMWV производства США, два миномета, грузовой автомобиль и три пикапа", - отметили в военном ведомстве.
Всего в зоне ответственности группировки войск "Запад" потери украинских вооруженных формирований превысили 220 боевиков, шесть станций радиоэлектронной борьбы, станция контрбатарейной борьбы и шесть складов боеприпасов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Новости СВОМинистерство обороны РФХарьковская областьВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:04У Крымского моста выросли очереди с обеих сторон
12:56На Украине разбиты цех снарядов для артиллерии и объекты энергетики
12:50Россия расширяет зону контроля в Донбассе – части ВСУ в окружении
12:30Попытка прорыва ВСУ отражена в Харьковской области
12:22Удары по Украине сегодня: в Одессе повреждены энергообъекты
12:09В Риме частично упавшая башня возле Колизея может полностью разрушиться
11:52Мужчина провалился в пещеру в горах Крыма
11:38Звонок от "начальницы": в Ялте аферисты воруют с помощью дипфейков
11:23Киев "до смерти" напуган реакцией украинцев на отключения света зимой
11:04ВСУ ударили по многоквартирному дому в Свердловске – жильцов эвакуируют
10:57Единственный путь: Уитакер сделал заявление после встречи с Зеленским
10:45Обломки беспилотников упали на жилые дома в Нижегородской области
10:39Танец единства – в "Артеке" устроили большой танцевальный флешмоб
10:10Двое туристов заблудились ночью на горе Аю-Даг в Крыму
09:56Мужество и любовь: крымчан поздравили с Днем народного единства
09:36Новые правила семейной ипотеки сократят число получателей – мнение
09:10В России появится два новых праздника
08:33Серия мощных землетрясений произошла у берегов Камчатки
08:12Встреча Мишустина и Си Цзиньпина в Китае – главное
07:3785 украинских беспилотников сбили над Россией
Лента новостейМолния