В жилом доме в Москве с 13-го этажа сорвался лифт с пассажиром - РИА Новости Крым, 02.11.2025
В жилом доме в Москве с 13-го этажа сорвался лифт с пассажиром
В жилом доме в Москве с 13-го этажа сорвался лифт с пассажиром - РИА Новости Крым, 02.11.2025
В жилом доме в Москве с 13-го этажа сорвался лифт с пассажиром
Лифт с пассажиром сорвался с 13-го этажа в жилом доме на юго-западе Москвы, рассказала РИА Новости жительница дома. РИА Новости Крым, 02.11.2025
2025-11-02T19:47
2025-11-02T19:43
москва
лифт
происшествия
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Лифт с пассажиром сорвался с 13-го этажа в жилом доме на юго-западе Москвы, рассказала РИА Новости жительница дома.Она добавила, что после звонка ее мама вызвала экстренные службы, сотрудники МЧС, полиции и скорой помощи приехали оперативно."После вскрытия лифта он был почти на цокольном", – добавила жительница дома.Пострадавшую госпитализировали, но, предварительно, переломов у нее нет, добавила собеседница.Жительница дома также рассказала, что лифты новые, но соседи обращали внимание и ранее на неполадки в их работе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости
В жилом доме в Москве с 13-го этажа сорвался лифт с пассажиром

Лифт с пассажиром сорвался с 13-го этажа в жилом доме в Москве

19:47 02.11.2025
 
© РИА Новости . Александр Вильф / Перейти в фотобанкШахта лифта в высотном жилом доме
Шахта лифта в высотном жилом доме - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© РИА Новости . Александр Вильф
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Лифт с пассажиром сорвался с 13-го этажа в жилом доме на юго-западе Москвы, рассказала РИА Новости жительница дома.
"Мы не знаем точную причину, по которой это произошло. По словам лифтера, сработало экстренное торможение… Лифт был вызван на 13 этаж. После этого моей маме позвонила пострадавшая и сказала, что лифт сорвался", – рассказала жительница дома.
Она добавила, что после звонка ее мама вызвала экстренные службы, сотрудники МЧС, полиции и скорой помощи приехали оперативно.
"После вскрытия лифта он был почти на цокольном", – добавила жительница дома.
Пострадавшую госпитализировали, но, предварительно, переломов у нее нет, добавила собеседница.
Жительница дома также рассказала, что лифты новые, но соседи обращали внимание и ранее на неполадки в их работе.
