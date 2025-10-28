https://crimea.ria.ru/20251028/grokipediya-maska-uchla-predposylki-nachala-svo---chto-pishut-o-kryme-1150477833.html

"Грокипедия" Маска учла предпосылки начала СВО - что пишут о Крыме

"Грокипедия" Маска учла предпосылки начала СВО - что пишут о Крыме - РИА Новости Крым, 28.10.2025

"Грокипедия" Маска учла предпосылки начала СВО - что пишут о Крыме

Сервис "Грокипедия" американского предпринимателя Илона Маска, в отличие от онлайн-энциклопедии "Википедия", описывает исторические предпосылки начала... РИА Новости Крым, 28.10.2025

2025-10-28T08:31

2025-10-28T08:31

2025-10-28T08:31

илон маск

история

украина

грокипедия

в мире

интернет

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111658/21/1116582138_0:139:1354:900_1920x0_80_0_0_84b09bab552a0a6a4885c2415c1f1d5f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. Сервис "Грокипедия" американского предпринимателя Илона Маска, в отличие от онлайн-энциклопедии "Википедия", описывает исторические предпосылки начала спецоперации на Украине, а также содержит информацию о военных преступлениях ВСУ. Об этом пишет РИА Новости.Посвященная спецоперации на Украине статья начинается с описания исторического фона и упоминания того, что общие корни русских и украинцев восходят к Киевской Руси. Кроме того, там есть описание, кому в разные века принадлежали украинские территории.Отдельно в статье освещена тема расширения НАТО на Восток. Там, в частности, приводятся слова президента России Владимира Путина на Мюнхенской конференции 2007 года, который еще тогда "прямо предупредил, что расширение НАТО игнорирует интересы России".Также в статье об украинском конфликте есть информация о преступлениях ВСУ: нападения на мирных жителей, жестокое обращение с военнопленными, использование живого щита. Также упоминается принудительная мобилизация на Украине.Альтернативу онлайн-энциклопедии "Википедия" - "Грокипедию" ИИ-компания xAI запустила во вторник. По состоянию на 5.00 мск ресурс содержит более 885,2 тысячи статей. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

украина

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

илон маск, история, украина, грокипедия, в мире, интернет, россия