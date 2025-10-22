https://crimea.ria.ru/20251022/v-stavropole-progremel-vzryv-1150366391.html
В Ставрополе прогремел взрыв
2025-10-22T21:46
2025-10-22T21:46
2025-10-22T21:59
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. В Ставрополе прогремел взрыв - сработало взрывное устройство. Ранена женщина, она госпитализирована, сообщает РИА Новости.По данным агентства, ЧП произошло в 204-м квартале Ставрополя. По его данным, пострадавшая госпитализирована, место происшествия оцеплено, проводится расследование.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
21:46 22.10.2025 (обновлено: 21:59 22.10.2025)