В Ставрополе прогремел взрыв - РИА Новости Крым, 22.10.2025
В Ставрополе прогремел взрыв
В Ставрополе прогремел взрыв - РИА Новости Крым, 22.10.2025
В Ставрополе прогремел взрыв
В Ставрополе прогремел взрыв - сработало взрывное устройство. Ранена женщина, она госпитализирована, сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 22.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. В Ставрополе прогремел взрыв - сработало взрывное устройство. Ранена женщина, она госпитализирована, сообщает РИА Новости.По данным агентства, ЧП произошло в 204-м квартале Ставрополя. По его данным, пострадавшая госпитализирована, место происшествия оцеплено, проводится расследование.
Новости
ставрополь, ставропольский край, происшествия, кубань, новости, взрыв
В Ставрополе прогремел взрыв

В Ставрополе прогремел взрыв - что известно

21:46 22.10.2025 (обновлено: 21:59 22.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. В Ставрополе прогремел взрыв - сработало взрывное устройство. Ранена женщина, она госпитализирована, сообщает РИА Новости.
По данным агентства, ЧП произошло в 204-м квартале Ставрополя.
"Неустановленное взрывное устройство было заложено на остановке общественного транспорта. В результате пострадала случайная женщина - осколки попали ей в ногу", - сказал собеседник агентства.
По его данным, пострадавшая госпитализирована, место происшествия оцеплено, проводится расследование.
Лента новостейМолния