Наваринское сражение: как Россия и союзники добились независимости Греции

Наваринское сражение: как Россия и союзники добились независимости Греции - РИА Новости Крым, 20.10.2025

Наваринское сражение: как Россия и союзники добились независимости Греции

20.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В Греции сохранилось немало монументов и памятных знаков в честь русских моряков. Многие жители Эллады не забыли, с чьей помощью их родина избавилась от османского владычества, продолжавшегося почти четыре века. Конец ему положило Наваринское морское сражение, произошедшее 198 лет назад. Военно-морская эскадра России, Англии и Франции разбила турецко-египетский флот, чем увенчала победное завершение Греческой национально-освободительной революции.Спецпроект сайта РИА Новости Крым "Защитники земли русской" посвящен героическим подвигам воинов, защищавших русскую землю и ее народ на протяжении многовековой истории нашей страны. Их доблесть, отвага и смелость навсегда вписаны в летопись воинской славы России. Проект приурочен к Году защитника Отечества.Османское владычество и "Греческий проект"Греция находилась под властью Османской империи с середины XV века. Исповедующие ислам турецкие правители не стали уничтожать православную церковь в Греции. Кроме того, состоятельные эллины по-прежнему составляли значительную часть местной правящей и экономической элиты. С другой стороны, подавляющее большинство греческого населения подвергалось жесткому политическому и экономическому гнету. Те, кто не принял ислам, были поражены в правах и были вынуждены платить повышенные налоги. Кроме того, из семей христиан отбирали наиболее способных и физически здоровых подростков, обращали их в ислам и отправляли на военную или гражданскую службу. Это был так называемый "налог кровью" – самый тяжелый для всех покоренных османами народов.Со временем политика султанов в отношении христиан ужесточалась, усиливалась исламизация греков. Регулярно в различных регионах вспыхивали восстания, которые турки жестоко подавляли. Надежды на освобождение из-под власти Оттоманской Порты часть греческой элиты и население связывали главным образом с православной Россией. Русское царство, и затем и Российская империя с конца XVI века практически постоянно воевали с турками с целью обезопасить свою южные границы и добиться выхода в Черное и Азовское моря.Основы русско-греческого сближения заложила Екатерина II в конце XVIII века. В соответствии с Кючук-Кайнарджийским мирным договором 1774 года Россия получила право покровительствовать православному населению Османской империи, включая греков. Так появился "Греческий проект" императрицы – сокрушение Турции, раздел ее европейских земель и воссоздание Византийской державы во главе с внуком Екатерины Великой – Константином Павловичем. От Павла Петровича до Николая ПавловичаВ 1796 году Екатерина Великая умирает. Ее сын Павел I разорвал союз с Англией и пошел на сближение с Наполеоном. Формировалась мощная коалиция по масштабному переделу европейских и мировых границ, к которой примыкали другие сильные на тот момент державы, в том числе Австрия и Дания. Возможно, император и вернулся бы к реализации "Греческого проекта", но испуганная Британия усилиями своего посланника в Петербурге лорда Уитворда организовывает дворцовый переворот и убийство Павла Петровича.Новый самодержец Александр I меняет внешнюю политику России, вновь вступает в союз с Англией и Австрией против Франции, и после победы над Наполеоном заключает "Священный союз", предусматривающий сохранение границ существующих держав, включая Османскую империю.Ситуацию изменила вспыхнувшая в Греции освободительная война под предводительством патриотически настроенных греков, в том числе офицеров, служивших в русской армии. В ответ султан усилил карательные меры в отношении мирного греческого населения.Россия Александра I не оказывала прямую военную помощь восставшим, предпочитая защищать права христианских подданных османов дипломатическими методами. Однако переговоры результата не принесли. Ближайшее окружение государя добивались от него более решительных действий по защите единоверцев в Греции, но на таковые скованный постулатами "Священного союза" Александр I так и не решился.После смерти императора на престол взошел его брат Николай Павлович. Новый самодержец отказался от политики невмешательства и начал оказывать грекам открытую поддержку. В 1827 году Россия, Великобритания и Франция подписали Лондонскую конференцию и потребовали от Стамбула предоставить Греции автономию. Султан Махмуд II отказался, а турецкие войска с большей жестокостью принялись подавлять греческое восстание.Героический подвиг "Азова"В ответ Петербург, Лондон и Париж с целью устрашения Порты отправили к греческому побережью военную эскадру в составе десяти линейных, десяти фрегатов, четырех бригов, двух корветов и одного шлюпа. Всего 1308 пушек и 11 тысяч матросов и офицеров. Русским отрядом командовал выходец контр-адмирал Логин Гейден, французским - Анри Готье де Риньи, британским – вице-адмирал Эдвард Кодрингтон. Последнему было поручено общее командование объединенной эскадрой.Ей противостоял турецко-египетский флот из 83-х кораблей и вспомогательных судов с 2690 пушками и командой свыше 28 тысяч человек, который расположился в Наваринской бухте в Ионическом море. С берега его прикрывали батареи на острове Сфактерия – 165 орудий.Решить дело миром не удалось: двух парламентеров, отправившихся к турецкому командующему Ибрагим-паше с предложением покинуть бухту, турки застрелили. Бухту огласили громовые раскаты пушечных залпов. Основной удар турецких кораблей и береговых батарей приняли на себя русские корабли, шедшие по центру боевого порядка.За время боя "Азов" получил 153 пробоины, включая семь подводных. В Наваринском сражении на его борту отличились будущие герои Синопского сражения и обороны Севастополя – лейтенант Павел Нахимов, мичман Владимир Корнилов и гардемарин Владимир Истомин.В течение четырех часов турецкий флот был полностью разгромлен, потеряв более 60 кораблей и около 7000 матросов убитыми. Союзная эскадра не потеряла ни одного корабля. Потери в живой сила составили: англичане – 79 убитых и 284 раненых, русские – 59 убитых и 139 раненых, французы – 43 убитых и 141 раненый.За боевые подвиги линейный корабль "Азов" впервые в истории русского флота был награжден кормовым Георгиевским флагом и вымпелом "в честь достохвальных деяний начальников, мужества и неустрашимости офицеров и храбрости нижних чинов". Михаил Лазарев был удостоен орденов сразу четырех государств – России, Англии, Франции и Греции – и был произведен в контр-адмиралы.Итоги сражения и независимость ГрецииВ ответ на поражение в Наваринской бухте Порта закрыла черноморские проливы для российских торговых судов. Это подрывало черноморскую торговлю России и ставило непреодолимый заслон на пути экономического развития южных регионов империи.В 1828 году Стамбул спровоцировал новую полномасштабную войну. Однако в результате Наваринского сражения Порта лишилась флота и была вынуждена вести войну в основном на суше. В итоге уже в 1829 году турки были разгромлены. Война завершилась подписанием выгодного для Петербурга Адрианопольского мирного договора, по которому в состав России вошли дельта Дуная с прилегающими островами, черноморское побережье между рекой Кубань и Аджарией, а также кавказские царства и княжества (значительные территории современных Грузии и Армении).Греция по договору получила широкую автономию, а уже в 1830-м Петербург, Лондон и Париж признали ее независимым государством. День победы в Наваринском сражении до сих пор является в этой стране национальным праздником, а в бухте установлены памятники погибшим морякамСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2025

