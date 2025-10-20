Рейтинг@Mail.ru
Наваринское сражение: как Россия и союзники добились независимости Греции
Наваринское сражение: как Россия и союзники добились независимости Греции
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В Греции сохранилось немало монументов и памятных знаков в честь русских моряков. Многие жители Эллады не забыли, с чьей помощью их родина избавилась от османского владычества, продолжавшегося почти четыре века. Конец ему положило Наваринское морское сражение, произошедшее 198 лет назад. Военно-морская эскадра России, Англии и Франции разбила турецко-египетский флот, чем увенчала победное завершение Греческой национально-освободительной революции.
Спецпроект сайта РИА Новости Крым "Защитники земли русской" посвящен героическим подвигам воинов, защищавших русскую землю и ее народ на протяжении многовековой истории нашей страны. Их доблесть, отвага и смелость навсегда вписаны в летопись воинской славы России. Проект приурочен к Году защитника Отечества.

Османское владычество и "Греческий проект"

Греция находилась под властью Османской империи с середины XV века. Исповедующие ислам турецкие правители не стали уничтожать православную церковь в Греции. Кроме того, состоятельные эллины по-прежнему составляли значительную часть местной правящей и экономической элиты. С другой стороны, подавляющее большинство греческого населения подвергалось жесткому политическому и экономическому гнету. Те, кто не принял ислам, были поражены в правах и были вынуждены платить повышенные налоги. Кроме того, из семей христиан отбирали наиболее способных и физически здоровых подростков, обращали их в ислам и отправляли на военную или гражданскую службу. Это был так называемый "налог кровью" – самый тяжелый для всех покоренных османами народов.
Со временем политика султанов в отношении христиан ужесточалась, усиливалась исламизация греков. Регулярно в различных регионах вспыхивали восстания, которые турки жестоко подавляли. Надежды на освобождение из-под власти Оттоманской Порты часть греческой элиты и население связывали главным образом с православной Россией. Русское царство, и затем и Российская империя с конца XVI века практически постоянно воевали с турками с целью обезопасить свою южные границы и добиться выхода в Черное и Азовское моря.
Основы русско-греческого сближения заложила Екатерина II в конце XVIII века. В соответствии с Кючук-Кайнарджийским мирным договором 1774 года Россия получила право покровительствовать православному населению Османской империи, включая греков. Так появился "Греческий проект" императрицы – сокрушение Турции, раздел ее европейских земель и воссоздание Византийской державы во главе с внуком Екатерины Великой – Константином Павловичем.
Проект не был реализован, в основном из-за сопротивления Великобритании и Франции, которые опасались и препятствовали усилению позиций России в Европе. В случае успеха "Греческого проекта" Петербург получал ключи от Босфора и Дарданелл, закрывал вход в Черное море и получал выход в Средиземное море. Лондону и Парижу, которые имели влияние на Стамбул и с легкостью могли использовать Турцию в своих интересах, такое изменение баланса сил было совсем не по нутру.
Выставка Наполеон. Жизнь и судьба - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
Вчера, 10:08Эксклюзивы РИА Новости Крым
"Битва народов": как русские войска и союзники сокрушили Наполеона

От Павла Петровича до Николая Павловича

В 1796 году Екатерина Великая умирает. Ее сын Павел I разорвал союз с Англией и пошел на сближение с Наполеоном. Формировалась мощная коалиция по масштабному переделу европейских и мировых границ, к которой примыкали другие сильные на тот момент державы, в том числе Австрия и Дания. Возможно, император и вернулся бы к реализации "Греческого проекта", но испуганная Британия усилиями своего посланника в Петербурге лорда Уитворда организовывает дворцовый переворот и убийство Павла Петровича.
Новый самодержец Александр I меняет внешнюю политику России, вновь вступает в союз с Англией и Австрией против Франции, и после победы над Наполеоном заключает "Священный союз", предусматривающий сохранение границ существующих держав, включая Османскую империю.
Ситуацию изменила вспыхнувшая в Греции освободительная война под предводительством патриотически настроенных греков, в том числе офицеров, служивших в русской армии. В ответ султан усилил карательные меры в отношении мирного греческого населения.
Россия Александра I не оказывала прямую военную помощь восставшим, предпочитая защищать права христианских подданных османов дипломатическими методами. Однако переговоры результата не принесли. Ближайшее окружение государя добивались от него более решительных действий по защите единоверцев в Греции, но на таковые скованный постулатами "Священного союза" Александр I так и не решился.
После смерти императора на престол взошел его брат Николай Павлович. Новый самодержец отказался от политики невмешательства и начал оказывать грекам открытую поддержку. В 1827 году Россия, Великобритания и Франция подписали Лондонскую конференцию и потребовали от Стамбула предоставить Греции автономию. Султан Махмуд II отказался, а турецкие войска с большей жестокостью принялись подавлять греческое восстание.

Героический подвиг "Азова"

В ответ Петербург, Лондон и Париж с целью устрашения Порты отправили к греческому побережью военную эскадру в составе десяти линейных, десяти фрегатов, четырех бригов, двух корветов и одного шлюпа. Всего 1308 пушек и 11 тысяч матросов и офицеров. Русским отрядом командовал выходец контр-адмирал Логин Гейден, французским - Анри Готье де Риньи, британским – вице-адмирал Эдвард Кодрингтон. Последнему было поручено общее командование объединенной эскадрой.
Ей противостоял турецко-египетский флот из 83-х кораблей и вспомогательных судов с 2690 пушками и командой свыше 28 тысяч человек, который расположился в Наваринской бухте в Ионическом море. С берега его прикрывали батареи на острове Сфактерия – 165 орудий.
Решить дело миром не удалось: двух парламентеров, отправившихся к турецкому командующему Ибрагим-паше с предложением покинуть бухту, турки застрелили. Бухту огласили громовые раскаты пушечных залпов. Основной удар турецких кораблей и береговых батарей приняли на себя русские корабли, шедшие по центру боевого порядка.
Героем битвы стал флагман русской эскадры, 74-пушечный парусный линейный корабль "Азов" под командованием капитана 1-го ранга Михаила Лазарева. Русский флагман вступил в бой сразу с пятью вражескими кораблями. Корабль получал пробоины, на нем вспыхнул пожар, однако "Азов" при этом смог потопить три фрегата и корвет и загнать на мель еще один линейный корабль османов. Более того, огнем своей артиллерии российский флагман оказывал поддержку другим союзным кораблям.
Наваринское сражениеНаваринское сражение
За время боя "Азов" получил 153 пробоины, включая семь подводных. В Наваринском сражении на его борту отличились будущие герои Синопского сражения и обороны Севастополя – лейтенант Павел Нахимов, мичман Владимир Корнилов и гардемарин Владимир Истомин.
В течение четырех часов турецкий флот был полностью разгромлен, потеряв более 60 кораблей и около 7000 матросов убитыми. Союзная эскадра не потеряла ни одного корабля. Потери в живой сила составили: англичане – 79 убитых и 284 раненых, русские – 59 убитых и 139 раненых, французы – 43 убитых и 141 раненый.
За боевые подвиги линейный корабль "Азов" впервые в истории русского флота был награжден кормовым Георгиевским флагом и вымпелом "в честь достохвальных деяний начальников, мужества и неустрашимости офицеров и храбрости нижних чинов". Михаил Лазарев был удостоен орденов сразу четырех государств – России, Англии, Франции и Греции – и был произведен в контр-адмиралы.

Итоги сражения и независимость Греции

В ответ на поражение в Наваринской бухте Порта закрыла черноморские проливы для российских торговых судов. Это подрывало черноморскую торговлю России и ставило непреодолимый заслон на пути экономического развития южных регионов империи.
В 1828 году Стамбул спровоцировал новую полномасштабную войну. Однако в результате Наваринского сражения Порта лишилась флота и была вынуждена вести войну в основном на суше. В итоге уже в 1829 году турки были разгромлены. Война завершилась подписанием выгодного для Петербурга Адрианопольского мирного договора, по которому в состав России вошли дельта Дуная с прилегающими островами, черноморское побережье между рекой Кубань и Аджарией, а также кавказские царства и княжества (значительные территории современных Грузии и Армении).
Греция по договору получила широкую автономию, а уже в 1830-м Петербург, Лондон и Париж признали ее независимым государством. День победы в Наваринском сражении до сих пор является в этой стране национальным праздником, а в бухте установлены памятники погибшим морякам
