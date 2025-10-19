https://crimea.ria.ru/20251019/atmosfernye-kulbity-prognoz-pogody-v-krymu-na-nedelyu-1150254022.html

Атмосферные "кульбиты": прогноз погоды в Крыму на неделю

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Погода в Крыму на следующей неделе удивит переходом от аномального холода к рекордно теплым показателям температуры. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.Но на этом "все неприятности заканчиваются", заверил он. Уже начиная со вторника с каждым днем в Крыму будет теплеть, и к концу недели погода удивит крымчан. Тишковец отметил, что такое редко случается в заключительной декаде октября - раз в 10-15 лет. По его словам, причина этому – достаточно мощный барический купол, который "будет оберегать Крым от ненастья, штормовых предупреждений и вообще от любых "камней с неба", заметил он.По прогнозу специалиста, во вторник атмосферное давление начнет стремительно повышаться, выглянет солнце, облака поредеют. Ночью будет +3… 8, днем уже теплее - +9…14. В среду тренд на потепление будет усиливаться, солнца станет больше и днем воздух прогреется уже до +13... 18, то есть погода вернется в рамки положенной климатической нормы.До абсолютных рекордов температура воздуха не дотянет буквально пару градусов, заметил Тишковец. Например, для 25 октября рекорд температуры составляет 25,9 градуса в 1923 году, для 26 октября 1923 года рекорд - 26,4 градуса. Он также не исключил, что тепло будет пролонгировано на последующую неделю, по крайней мере на первые несколько дней, когда столбики термометров будут "штурмовать" отметку +23 градуса в разгар дня.Финал октября, по его словам, также обещает быть достаточно теплым, комфортным и солнечным.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

