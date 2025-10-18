Гора Крокодил и молодожены у Белой скалы: осенние виды Крыма
Осенние виды Крыма - фотолента
Осенний Крым - это не только теплые желто-красные оттенки листвы и холодные сине-свинцовые оттенки моря. Еще это удивительные по красоте закаты и рассветы, туманы, прозрачный по-осеннему воздух, прогулки в горах, поездки в любимые крымские закоулки. А еще - новые открытия прекрасных крымских мест, исторических, природных - которых очень много. Октябрьская атмосфера Крыма - в фотоленте РИА Новости Крым.
Гора Арман-Кая (гора Крокодил) в Бахчисарайском районе Крыма.
Гора Арман-Кая (гора Крокодил) в Бахчисарайском районе Крыма.
Кот на крыше дома на горе Арман-Кая (гора Крокодил) в Бахчисарайском районе Крыма.
Кот на крыше дома на горе Арман-Кая (гора Крокодил) в Бахчисарайском районе Крыма.
Молодожёны у Белой скалы (Ак-Кая) в Белогорском районе Крыма.
Молодожёны у Белой скалы (Ак-Кая) в Белогорском районе Крыма.
Вид на лес в Белогорском районе Крыма.
Лошадь у Белой скалы (Ак-Кая) в Белогорском районе Крыма.
Лошадь у Белой скалы (Ак-Кая) в Белогорском районе Крыма.
Туристка на горе Арман-Кая (гора Крокодил) в Бахчисарайском районе Крыма.
Туристка на горе Арман-Кая (гора Крокодил) в Бахчисарайском районе Крыма.
Белая скала (Ак-Кая) в Белогорском районе Крыма.
Белая скала (Ак-Кая) в Белогорском районе Крыма.
Лошади у Белой скалы (Ак-Кая) в Белогорском районе Крыма.
Лошади у Белой скалы (Ак-Кая) в Белогорском районе Крыма.