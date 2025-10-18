https://crimea.ria.ru/20251018/1150261849.html

Гора Крокодил и молодожены у Белой скалы: осенние виды Крыма

Гора Крокодил и молодожены у Белой скалы: осенние виды Крыма - РИА Новости Крым, 18.10.2025

Гора Крокодил и молодожены у Белой скалы: осенние виды Крыма

Осенний Крым - это не только теплые желто-красные оттенки листвы и холодные сине-свинцовые оттенки моря. Еще это удивительные по красоте закаты и рассветы,... РИА Новости Крым, 18.10.2025

2025-10-18T20:12

2025-10-18T20:12

2025-10-18T19:19

фотоленты

крым

природа

фото

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/11/1150261944_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33b33f5738fdc05b1a59f6f5667a418d.jpg

Осенний Крым - это не только теплые желто-красные оттенки листвы и холодные сине-свинцовые оттенки моря. Еще это удивительные по красоте закаты и рассветы, туманы, прозрачный по-осеннему воздух, прогулки в горах, поездки в любимые крымские закоулки. А еще - новые открытия прекрасных крымских мест, исторических, природных - которых очень много. Октябрьская атмосфера Крыма - в фотоленте РИА Новости Крым.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фото, крым, природа, фото