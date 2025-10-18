Рейтинг@Mail.ru
Гора Крокодил и молодожены у Белой скалы: осенние виды Крыма
Гора Крокодил и молодожены у Белой скалы: осенние виды Крыма
Гора Крокодил и молодожены у Белой скалы: осенние виды Крыма - РИА Новости Крым, 18.10.2025
Гора Крокодил и молодожены у Белой скалы: осенние виды Крыма
Осенний Крым - это не только теплые желто-красные оттенки листвы и холодные сине-свинцовые оттенки моря. Еще это удивительные по красоте закаты и рассветы,... РИА Новости Крым, 18.10.2025
2025-10-18T20:12
2025-10-18T19:19
Осенний Крым - это не только теплые желто-красные оттенки листвы и холодные сине-свинцовые оттенки моря. Еще это удивительные по красоте закаты и рассветы, туманы, прозрачный по-осеннему воздух, прогулки в горах, поездки в любимые крымские закоулки. А еще - новые открытия прекрасных крымских мест, исторических, природных - которых очень много. Октябрьская атмосфера Крыма - в фотоленте РИА Новости Крым.
Гора Крокодил и молодожены у Белой скалы: осенние виды Крыма

Осенние виды Крыма - фотолента

20:12 18.10.2025
 
Осенний Крым - это не только теплые желто-красные оттенки листвы и холодные сине-свинцовые оттенки моря. Еще это удивительные по красоте закаты и рассветы, туманы, прозрачный по-осеннему воздух, прогулки в горах, поездки в любимые крымские закоулки. А еще - новые открытия прекрасных крымских мест, исторических, природных - которых очень много. Октябрьская атмосфера Крыма - в фотоленте РИА Новости Крым.
© РИА Новости . Konstantin Mihalchevskiy / Перейти в фотобанкГора Арман-Кая (гора Крокодил) в Бахчисарайском районе Крыма.
Гора Арман-Кая
1 из 8
Гора Арман-Кая (гора Крокодил) в Бахчисарайском районе Крыма.
© РИА Новости . Konstantin Mihalchevskiy
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Konstantin Mihalchevskiy / Перейти в фотобанкКот на крыше дома на горе Арман-Кая (гора Крокодил) в Бахчисарайском районе Крыма.
Кот на крыше дома на горе Арман-Кая
2 из 8
Кот на крыше дома на горе Арман-Кая (гора Крокодил) в Бахчисарайском районе Крыма.
© РИА Новости . Konstantin Mihalchevskiy
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Konstantin Mihalchevskiy / Перейти в фотобанкМолодожёны у Белой скалы (Ак-Кая) в Белогорском районе Крыма.
Молодожены у Белой скалы
3 из 8
Молодожёны у Белой скалы (Ак-Кая) в Белогорском районе Крыма.
© РИА Новости . Konstantin Mihalchevskiy
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Konstantin Mihalchevskiy / Перейти в фотобанкВид на лес в Белогорском районе Крыма.
Вид на лес в Белогорском районе Крыма
4 из 8
Вид на лес в Белогорском районе Крыма.
© РИА Новости . Konstantin Mihalchevskiy
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Konstantin Mihalchevskiy / Перейти в фотобанкЛошадь у Белой скалы (Ак-Кая) в Белогорском районе Крыма.
Лошадь у Белой скалы
5 из 8
Лошадь у Белой скалы (Ак-Кая) в Белогорском районе Крыма.
© РИА Новости . Konstantin Mihalchevskiy
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Konstantin Mihalchevskiy / Перейти в фотобанкТуристка на горе Арман-Кая (гора Крокодил) в Бахчисарайском районе Крыма.
Туристка на горе Арман-Кая
6 из 8
Туристка на горе Арман-Кая (гора Крокодил) в Бахчисарайском районе Крыма.
© РИА Новости . Konstantin Mihalchevskiy
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Konstantin Mihalchevskiy / Перейти в фотобанкБелая скала (Ак-Кая) в Белогорском районе Крыма.
Белая скала (Ак-Кая) в Белогорском районе Крыма
7 из 8
Белая скала (Ак-Кая) в Белогорском районе Крыма.
© РИА Новости . Konstantin Mihalchevskiy
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Konstantin Mihalchevskiy / Перейти в фотобанкЛошади у Белой скалы (Ак-Кая) в Белогорском районе Крыма.
Лошади у Белой скалы (Ак-Кая) в Белогорском районе Крыма, Россия
8 из 8
Лошади у Белой скалы (Ак-Кая) в Белогорском районе Крыма.
© РИА Новости . Konstantin Mihalchevskiy
Перейти в фотобанк
 
