Удары по Украине в ночь на 29 августа: что атаковано в Киеве и других регионах страны
Ударами по Украине в ночь на 29 августа в Киеве и других регионах поражены предприятия ВСУ
09:39 29.08.2026 (обновлено: 10:03 29.08.2026)
© Пресс-служба Минобороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. Российские Вооруженные силы в ночь на воскресенье, 29 августа, нанесли удары по Киеву, Николаеву и Измаилу, сообщили в Минобороны РФ.
"Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение групповых ударов логистическим центрам и по морским портам Украины, задействованным в интересах ВСУ", – проинформировали в МО РФ.
Ударными беспилотными летательными аппаратами и высокоточным оружием воздушного базирования поражены:
в Киеве и Киевской области
▪ транспортно-логистический центр "Фим сервис" в населенном пункте Чайки, складские помещения которого использовались для хранения комплектующих крылатых ракет большой дальности "Фламинго";
▪ логистический центр в населенном пункте Калиновка, на территории которого находится таможенный терминал, осуществлявший распределение грузов военного назначения, поступающих от западных стран;
▪ склад боеприпасов в населенном пункте Милая (ООО "Фаер поинт"), в складских помещениях которого хранились комплектующие и стартовые ускорители для беспилотных летательных аппаратов большой дальности FP-1/FP-2.
▪ транспортно-логистический центр "Фим сервис" в населенном пункте Чайки, складские помещения которого использовались для хранения комплектующих крылатых ракет большой дальности "Фламинго";
▪ логистический центр в населенном пункте Калиновка, на территории которого находится таможенный терминал, осуществлявший распределение грузов военного назначения, поступающих от западных стран;
▪ склад боеприпасов в населенном пункте Милая (ООО "Фаер поинт"), в складских помещениях которого хранились комплектующие и стартовые ускорители для беспилотных летательных аппаратов большой дальности FP-1/FP-2.
Кроме того, поражены:
▪ в порту "Измаил" – стоянка топливозаправщиков и места разгрузки ГСМ, предназначенных для ВСУ;
▪ в порту "Николаев" – морской перегрузочный терминал, логистические центры, использовавшиеся для выгрузки и хранения военных грузов, 18 хранилищ с имуществом военного назначения и три хранилища с ГСМ, предназначенным для обеспечения ВСУ.
▪ в порту "Измаил" – стоянка топливозаправщиков и места разгрузки ГСМ, предназначенных для ВСУ;
▪ в порту "Николаев" – морской перегрузочный терминал, логистические центры, использовавшиеся для выгрузки и хранения военных грузов, 18 хранилищ с имуществом военного назначения и три хранилища с ГСМ, предназначенным для обеспечения ВСУ.