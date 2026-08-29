https://crimea.ria.ru/20260829/udary-po-ukraine-v-noch-na-29-avgusta-chto-atakovano-v-kieve-i-drugikh-regionakh-strany-1158913758.html

Удары по Украине в ночь на 29 августа: что атаковано в Киеве и других регионах страны

Удары по Украине в ночь на 29 августа: что атаковано в Киеве и других регионах страны - РИА Новости Крым, 29.08.2026

Удары по Украине в ночь на 29 августа: что атаковано в Киеве и других регионах страны

Российские Вооруженные силы в ночь на воскресенье, 29 августа, нанесли удары по Киеву, Николаеву и Измаилу, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 29.08.2026

2026-08-29T09:39

2026-08-29T09:39

2026-08-29T10:03

новости сво

киевская область

киев

одесская область

измаил

николаев

удары по украине

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/08/1122884260_0:0:1821:1025_1920x0_80_0_0_77f568a342c605936f30118796bd6d68.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. Российские Вооруженные силы в ночь на воскресенье, 29 августа, нанесли удары по Киеву, Николаеву и Измаилу, сообщили в Минобороны РФ.Ударными беспилотными летательными аппаратами и высокоточным оружием воздушного базирования поражены:в Киеве и Киевской области▪ транспортно-логистический центр "Фим сервис" в населенном пункте Чайки, складские помещения которого использовались для хранения комплектующих крылатых ракет большой дальности "Фламинго";▪ логистический центр в населенном пункте Калиновка, на территории которого находится таможенный терминал, осуществлявший распределение грузов военного назначения, поступающих от западных стран;▪ склад боеприпасов в населенном пункте Милая (ООО "Фаер поинт"), в складских помещениях которого хранились комплектующие и стартовые ускорители для беспилотных летательных аппаратов большой дальности FP-1/FP-2.Кроме того, поражены:▪ в порту "Измаил" – стоянка топливозаправщиков и места разгрузки ГСМ, предназначенных для ВСУ;▪ в порту "Николаев" – морской перегрузочный терминал, логистические центры, использовавшиеся для выгрузки и хранения военных грузов, 18 хранилищ с имуществом военного назначения и три хранилища с ГСМ, предназначенным для обеспечения ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

киевская область

киев

одесская область

измаил

николаев

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, киевская область, киев, одесская область, измаил, николаев, удары по украине