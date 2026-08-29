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Удары по Украине в ночь на 29 августа: что атаковано в Киеве и других регионах страны - РИА Новости Крым, 29.08.2026
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Удары по Украине в ночь на 29 августа: что атаковано в Киеве и других регионах страны
Удары по Украине в ночь на 29 августа: что атаковано в Киеве и других регионах страны - РИА Новости Крым, 29.08.2026
Удары по Украине в ночь на 29 августа: что атаковано в Киеве и других регионах страны
Российские Вооруженные силы в ночь на воскресенье, 29 августа, нанесли удары по Киеву, Николаеву и Измаилу, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 29.08.2026
2026-08-29T09:39
2026-08-29T10:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. Российские Вооруженные силы в ночь на воскресенье, 29 августа, нанесли удары по Киеву, Николаеву и Измаилу, сообщили в Минобороны РФ.Ударными беспилотными летательными аппаратами и высокоточным оружием воздушного базирования поражены:в Киеве и Киевской области▪ транспортно-логистический центр "Фим сервис" в населенном пункте Чайки, складские помещения которого использовались для хранения комплектующих крылатых ракет большой дальности "Фламинго";▪ логистический центр в населенном пункте Калиновка, на территории которого находится таможенный терминал, осуществлявший распределение грузов военного назначения, поступающих от западных стран;▪ склад боеприпасов в населенном пункте Милая (ООО "Фаер поинт"), в складских помещениях которого хранились комплектующие и стартовые ускорители для беспилотных летательных аппаратов большой дальности FP-1/FP-2.Кроме того, поражены:▪ в порту "Измаил" – стоянка топливозаправщиков и места разгрузки ГСМ, предназначенных для ВСУ;▪ в порту "Николаев" – морской перегрузочный терминал, логистические центры, использовавшиеся для выгрузки и хранения военных грузов, 18 хранилищ с имуществом военного назначения и три хранилища с ГСМ, предназначенным для обеспечения ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости сво, киевская область, киев, одесская область, измаил, николаев, удары по украине
Удары по Украине в ночь на 29 августа: что атаковано в Киеве и других регионах страны

Ударами по Украине в ночь на 29 августа в Киеве и других регионах поражены предприятия ВСУ

09:39 29.08.2026 (обновлено: 10:03 29.08.2026)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРабота ракетного комплекса "Искандер" по целям ВСУ
Работа ракетного комплекса Искандер по целям ВСУ
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. Российские Вооруженные силы в ночь на воскресенье, 29 августа, нанесли удары по Киеву, Николаеву и Измаилу, сообщили в Минобороны РФ.
"Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение групповых ударов логистическим центрам и по морским портам Украины, задействованным в интересах ВСУ", – проинформировали в МО РФ.
Ударными беспилотными летательными аппаратами и высокоточным оружием воздушного базирования поражены:
в Киеве и Киевской области
▪ транспортно-логистический центр "Фим сервис" в населенном пункте Чайки, складские помещения которого использовались для хранения комплектующих крылатых ракет большой дальности "Фламинго";
▪ логистический центр в населенном пункте Калиновка, на территории которого находится таможенный терминал, осуществлявший распределение грузов военного назначения, поступающих от западных стран;
▪ склад боеприпасов в населенном пункте Милая (ООО "Фаер поинт"), в складских помещениях которого хранились комплектующие и стартовые ускорители для беспилотных летательных аппаратов большой дальности FP-1/FP-2.
Кроме того, поражены:
▪ в порту "Измаил" – стоянка топливозаправщиков и места разгрузки ГСМ, предназначенных для ВСУ;
▪ в порту "Николаев" – морской перегрузочный терминал, логистические центры, использовавшиеся для выгрузки и хранения военных грузов, 18 хранилищ с имуществом военного назначения и три хранилища с ГСМ, предназначенным для обеспечения ВСУ.
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Новости СВОКиевская областьКиевОдесская областьИзмаилНиколаевУдары по Украине
 
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