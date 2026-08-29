Рейтинг@Mail.ru
313 украинских беспилотников атаковали ночью Крым и еще 11 регионов России - РИА Новости Крым, 29.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260829/313-ukrainskikh-bespilotnikov-atakovali-nochyu-krym-i-esche-10-regionov-rossii-1158913266.html
313 украинских беспилотников атаковали ночью Крым и еще 11 регионов России
313 украинских беспилотников атаковали ночью Крым и еще 11 регионов России - РИА Новости Крым, 29.08.2026
313 украинских беспилотников атаковали ночью Крым и еще 11 регионов России
Над регионами России, в том числе над Крымом, за минувшую ночь ликвидировали 313 украинских дронов. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. РИА Новости Крым, 29.08.2026
2026-08-29T08:37
2026-08-29T08:43
новости
срочные новости крыма
крым
азовское море
черное море
белгородская область
брянская область
воронежская область
калужская область
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/13/1156132101_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_3d61ace1382e6b7a4396d90a354fc762.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. Над регионами России, в том числе над Крымом, за минувшую ночь ликвидировали 313 украинских дронов. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.Вражеские дроны ликвидировали над Крымом, Азовским и Черным морями, а также над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Татарстан, перечислили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
азовское море
черное море
белгородская область
брянская область
воронежская область
калужская область
курская область
липецкая область
ростовская область
тульская область
московская область
краснодарский край
татарстан
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/13/1156132101_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_4bbbb159fabc6283995764b6fe8011c6.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, срочные новости крыма, крым, азовское море, черное море, белгородская область, брянская область, воронежская область, калужская область, курская область, липецкая область, ростовская область, тульская область, московская область, краснодарский край, татарстан, пво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу
313 украинских беспилотников атаковали ночью Крым и еще 11 регионов России

313 беспилотников ВСУ атаковали Крым и еще 11 регионов России

08:37 29.08.2026 (обновлено: 08:43 29.08.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПункт воздушного наблюдения
Пункт воздушного наблюдения - РИА Новости, 1920, 29.08.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. Над регионами России, в том числе над Крымом, за минувшую ночь ликвидировали 313 украинских дронов. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
"В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 313 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – сказано в сообщении.
Вражеские дроны ликвидировали над Крымом, Азовским и Черным морями, а также над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Татарстан, перечислили в российском военном ведомстве.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
НовостиСрочные новости КрымаКрымАзовское мореЧерное мореБелгородская областьБрянская областьВоронежская областьКалужская областьКурская областьЛипецкая областьРостовская областьТульская областьМосковская областьКраснодарский крайТатарстанПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:39Удары по Украине в ночь на 29 августа: что атаковано в Киеве и других регионах страны
09:11В Анапе запретили купание на пляжах
08:52По всей территории Крыма действуют ограничения электроснабжения
08:37313 украинских беспилотников атаковали ночью Крым и еще 11 регионов России
08:20Чрезвычайную пожароопасность в Крыму продлили до 30 августа
08:04Крымский мост 29 августа утром: растет очередь на выезде с полуострова
07:36Новости Крыма и Севастополя на утро 29 августа
07:07Удар ВСУ по Ростовской области – ранены семь человек и повреждены дома
00:01Погода в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 29 августа
23:38Новая атака на Севастополь: в трех районах работает ПВО
22:54Херсонская область полностью обесточена после атаки ВСУ
22:51В Севастополе воздушная тревога
22:33Удар ВСУ по многоэтажке в Севастополе и отставки в Крыму: главное
22:15Где купить топливо в Севастополе в субботу – адреса заправок
21:55Альпинисту из Австрии вернули рюкзак, спасший ему жизнь на леднике 60 лет назад
21:48Двое погибли и шестеро ранены при атаке ВСУ на автобус на Белгородчине
21:32Уганда в трауре: умер самый молодой король в мире
21:23В Крыму пособие по беременности и родам получили более 200 студенток
21:00На западе Крыма заменили водовод
Лента новостейМолния