https://crimea.ria.ru/20260829/313-ukrainskikh-bespilotnikov-atakovali-nochyu-krym-i-esche-10-regionov-rossii-1158913266.html

313 украинских беспилотников атаковали ночью Крым и еще 11 регионов России

313 украинских беспилотников атаковали ночью Крым и еще 11 регионов России - РИА Новости Крым, 29.08.2026

313 украинских беспилотников атаковали ночью Крым и еще 11 регионов России

Над регионами России, в том числе над Крымом, за минувшую ночь ликвидировали 313 украинских дронов. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. РИА Новости Крым, 29.08.2026

2026-08-29T08:37

2026-08-29T08:37

2026-08-29T08:43

новости

срочные новости крыма

крым

азовское море

черное море

белгородская область

брянская область

воронежская область

калужская область

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/13/1156132101_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_3d61ace1382e6b7a4396d90a354fc762.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. Над регионами России, в том числе над Крымом, за минувшую ночь ликвидировали 313 украинских дронов. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.Вражеские дроны ликвидировали над Крымом, Азовским и Черным морями, а также над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Татарстан, перечислили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

азовское море

черное море

белгородская область

брянская область

воронежская область

калужская область

курская область

липецкая область

ростовская область

тульская область

московская область

краснодарский край

татарстан

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, срочные новости крыма, крым, азовское море, черное море, белгородская область, брянская область, воронежская область, калужская область, курская область, липецкая область, ростовская область, тульская область, московская область, краснодарский край, татарстан, пво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу