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В Крыму пособие по беременности и родам получили более 200 студенток

В Крыму пособие по беременности и родам получили более 200 студенток - РИА Новости Крым, 28.08.2026

В Крыму пособие по беременности и родам получили более 200 студенток

В Крыму пособие по беременности и родам получили более 200 студенток. Об этом сообщили в отделении Социального фонда России (СФР) по Республике Крым. РИА Новости Крым, 28.08.2026

2026-08-28T21:23

2026-08-28T21:23

2026-08-28T21:23

отделение социального фонда россии по республике крым

пособия и выплаты

пособие по беременности и родам

крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. В Крыму пособие по беременности и родам получили более 200 студенток. Об этом сообщили в отделении Социального фонда России (СФР) по Республике Крым.По данным крымского отделения СФР, в повышенном размере пособие по беременности и родам крымские студентки получают с сентября 2025 года. Благодаря изменениям законодательства сумма выплаты для учащихся будущих мам выросла почти в четыре раза – в этом году ее размер в республике составляет от 93,4 тысячи до 129,5 тысячи рублей.Выплату могут получить беременные студентки, обучающиеся очно в высших учебных заведениях, организациях дополнительного профобразования и научных учреждениях. Назначение пособия не зависит от того, получает ли молодая женщина стипендию, обучается на платной или бюджетной основе.Ранее сообщалось, что в Крыму почти 1300 женщин, которые встали на учет на ранних сроках беременности, получают единое пособие. В зависимости от доходов семьи, выплата достигает 20 тысяч рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Между наукой и чудом: как работают врачи-репродуктологи в КрымуВ Крыму более 24 тысяч родителей получили семейную выплатуВ селах и деревнях России появятся передвижные аптеки

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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