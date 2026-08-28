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В Крыму пособие по беременности и родам получили более 200 студенток - РИА Новости Крым, 28.08.2026
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В Крыму пособие по беременности и родам получили более 200 студенток
В Крыму пособие по беременности и родам получили более 200 студенток - РИА Новости Крым, 28.08.2026
В Крыму пособие по беременности и родам получили более 200 студенток
В Крыму пособие по беременности и родам получили более 200 студенток. Об этом сообщили в отделении Социального фонда России (СФР) по Республике Крым. РИА Новости Крым, 28.08.2026
2026-08-28T21:23
2026-08-28T21:23
отделение социального фонда россии по республике крым
пособия и выплаты
пособие по беременности и родам
крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. В Крыму пособие по беременности и родам получили более 200 студенток. Об этом сообщили в отделении Социального фонда России (СФР) по Республике Крым.По данным крымского отделения СФР, в повышенном размере пособие по беременности и родам крымские студентки получают с сентября 2025 года. Благодаря изменениям законодательства сумма выплаты для учащихся будущих мам выросла почти в четыре раза – в этом году ее размер в республике составляет от 93,4 тысячи до 129,5 тысячи рублей.Выплату могут получить беременные студентки, обучающиеся очно в высших учебных заведениях, организациях дополнительного профобразования и научных учреждениях. Назначение пособия не зависит от того, получает ли молодая женщина стипендию, обучается на платной или бюджетной основе.Ранее сообщалось, что в Крыму почти 1300 женщин, которые встали на учет на ранних сроках беременности, получают единое пособие. В зависимости от доходов семьи, выплата достигает 20 тысяч рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Между наукой и чудом: как работают врачи-репродуктологи в КрымуВ Крыму более 24 тысяч родителей получили семейную выплатуВ селах и деревнях России появятся передвижные аптеки
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4.7
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отделение социального фонда россии по республике крым, пособия и выплаты, пособие по беременности и родам, крым, новости крыма
В Крыму пособие по беременности и родам получили более 200 студенток

Пособие по беременности и родам в Крыму получили более 200 студенток

21:23 28.08.2026
 
© РИА Новости . Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкБеременные женщины покупают товары для детей
Беременные женщины покупают товары для детей - РИА Новости, 1920, 28.08.2026
© РИА Новости . Михаил Мордасов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. В Крыму пособие по беременности и родам получили более 200 студенток. Об этом сообщили в отделении Социального фонда России (СФР) по Республике Крым.
"Отделение СФР по Республике Крым выплатило пособие по беременности и родам 202 студенткам", – говорится в сообщении.
По данным крымского отделения СФР, в повышенном размере пособие по беременности и родам крымские студентки получают с сентября 2025 года. Благодаря изменениям законодательства сумма выплаты для учащихся будущих мам выросла почти в четыре раза – в этом году ее размер в республике составляет от 93,4 тысячи до 129,5 тысячи рублей.
Выплату могут получить беременные студентки, обучающиеся очно в высших учебных заведениях, организациях дополнительного профобразования и научных учреждениях. Назначение пособия не зависит от того, получает ли молодая женщина стипендию, обучается на платной или бюджетной основе.
Ранее сообщалось, что в Крыму почти 1300 женщин, которые встали на учет на ранних сроках беременности, получают единое пособие. В зависимости от доходов семьи, выплата достигает 20 тысяч рублей.
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