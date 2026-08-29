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Погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 29.08.2026
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Погода в Крыму в субботу
Погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 29.08.2026
Погода в Крыму в субботу
В субботу в Крыму ожидается теплая и сухая погода, благодаря влиянию антициклона, лишь ночью в восточных районах еще вероятны небольшие дожди, сообщили в... РИА Новости Крым, 29.08.2026
2026-08-29T00:01
2026-08-29T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. В субботу в Крыму ожидается теплая и сухая погода, благодаря влиянию антициклона, лишь ночью в восточных районах еще вероятны небольшие дожди, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +16...18, днем +27...29.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 6-11 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +16...18, днем +28...30 градусов.В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, столбики термометров покажут от +17 до +21 ночью, а днем поднимутся до +25...+3 градус. В судаке и Феодосии ночью возможен дождь с грозой.В западных, восточных, южных, центральных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Погода в Крыму в субботу

Погода в Крыму в субботу

00:01 29.08.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. В субботу в Крыму ожидается теплая и сухая погода, благодаря влиянию антициклона, лишь ночью в восточных районах еще вероятны небольшие дожди, сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13…18, на побережье до +21; днем +25…30, в горах +18…23 градуса", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +16...18, днем +27...29.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 6-11 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +16...18, днем +28...30 градусов.
В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, столбики термометров покажут от +17 до +21 ночью, а днем поднимутся до +25...+3 градус. В судаке и Феодосии ночью возможен дождь с грозой.
В западных, восточных, южных, центральных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ПогодаПогода в КрымуКрымНовости КрымаКрымский гидрометцентрСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаСудакЕвпаторияФеодосия
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Погода в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 29 августа
23:38Новая атака на Севастополь: в трех районах работает ПВО
22:54Херсонская область полностью обесточена после атаки ВСУ
22:51В Севастополе воздушная тревога
22:33Удар ВСУ по многоэтажке в Севастополе и отставки в Крыму: главное
22:15Где купить топливо в Севастополе в субботу – адреса заправок
21:55Альпинисту из Австрии вернули рюкзак, спасший ему жизнь на леднике 60 лет назад
21:48Двое погибли и шестеро ранены при атаке ВСУ на автобус на Белгородчине
21:32Уганда в трауре: умер самый молодой король в мире
21:23В Крыму пособие по беременности и родам получили более 200 студенток
21:00На западе Крыма заменили водовод
20:55За рулем новой "Волги": Путин оценил российский автопром
20:35Враг атакует Крым и регионы РФ – сколько дронов сбили в пятницу
20:25В Севастополе учителям поднимут зарплату
20:13Путин примет участие в саммите ШОС – что запланировано
20:11Новую семейную выплату оформили уже 1,3 миллиона россиян
19:54В Крыму с начала года клещи покусали почти две тысячи человек
19:41Сила в единстве: как волонтеры помогают после атаки ВСУ на Севастополь
19:34В Феодосии продолжается второй этап капитального ремонта поликлиники
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