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Погода в Крыму в субботу

Погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 29.08.2026

Погода в Крыму в субботу

В субботу в Крыму ожидается теплая и сухая погода, благодаря влиянию антициклона, лишь ночью в восточных районах еще вероятны небольшие дожди, сообщили в... РИА Новости Крым, 29.08.2026

2026-08-29T00:01

2026-08-29T00:01

2026-08-29T00:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. В субботу в Крыму ожидается теплая и сухая погода, благодаря влиянию антициклона, лишь ночью в восточных районах еще вероятны небольшие дожди, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +16...18, днем +27...29.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 6-11 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +16...18, днем +28...30 градусов.В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, столбики термометров покажут от +17 до +21 ночью, а днем поднимутся до +25...+3 градус. В судаке и Феодосии ночью возможен дождь с грозой.В западных, восточных, южных, центральных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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