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Удар ВСУ по Ростовской области – ранены семь человек и повреждены дома
Удар ВСУ по Ростовской области – ранены семь человек и повреждены дома - РИА Новости Крым, 29.08.2026
Удар ВСУ по Ростовской области – ранены семь человек и повреждены дома
В ночь на субботу, 29 августа, в Ростовской области отразили массированный удар ВСУ – после налета вражеских беспилотников ранены семь человек, зафиксированы... РИА Новости Крым, 29.08.2026
2026-08-29T07:07
2026-08-29T07:07
2026-08-29T07:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. В ночь на субботу, 29 августа, в Ростовской области отразили массированный удар ВСУ – после налета вражеских беспилотников ранены семь человек, зафиксированы повреждения в многоквартирных и частных домах, произошел пожар в лесу. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.После падения обломков БПЛА в Пролетарском районе Ростова-на-Дону получили повреждения два многоквартирных дома – ведется эвакуация жителей, работают спецслужбы. Развернут временный пункт размещения, людям оказывают необходимую помощь, дежурят бригады скорой помощи.Обломки БПЛА обнаружены также на территории складских помещений, после падения обломков БПЛА произошло возгорание в лесополосе.В Багаевском районе повреждено остекление частных домов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ростовская область, ростов-на-дону, новости, юрий слюсарь, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу
Удар ВСУ по Ростовской области – ранены семь человек и повреждены дома
Семь человек ранены в Ростовской области после массированного удара ВСУ по региону
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. В ночь на субботу, 29 августа, в Ростовской области отразили массированный удар ВСУ – после налета вражеских беспилотников ранены семь человек, зафиксированы повреждения в многоквартирных и частных домах, произошел пожар в лесу. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
"В результате массированной вражеской атаки на Ростовскую область 7 человек пострадали. В Ростове-на-Дону госпитализированы 4 человека – двое взрослых и двое детей. Один ребенок в тяжелом состоянии. В Аксайском районе за медицинской помощью обратились 3 человека", – проинформировал глава региона в своем канале в МАКС.
После падения обломков БПЛА в Пролетарском районе Ростова-на-Дону получили повреждения два многоквартирных дома – ведется эвакуация жителей, работают спецслужбы. Развернут временный пункт размещения, людям оказывают необходимую помощь, дежурят бригады скорой помощи.
Обломки БПЛА обнаружены также на территории складских помещений, после падения обломков БПЛА произошло возгорание в лесополосе.
В Багаевском районе повреждено остекление частных домов.
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