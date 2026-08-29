https://crimea.ria.ru/20260829/udar-vsu-po-rostovskoy-oblasti--raneny-sem-chelovek-i-povrezhdeny-doma-1158911414.html

Удар ВСУ по Ростовской области – ранены семь человек и повреждены дома

Удар ВСУ по Ростовской области – ранены семь человек и повреждены дома - РИА Новости Крым, 29.08.2026

Удар ВСУ по Ростовской области – ранены семь человек и повреждены дома

В ночь на субботу, 29 августа, в Ростовской области отразили массированный удар ВСУ – после налета вражеских беспилотников ранены семь человек, зафиксированы... РИА Новости Крым, 29.08.2026

2026-08-29T07:07

2026-08-29T07:07

2026-08-29T07:07

ростовская область

ростов-на-дону

новости

юрий слюсарь

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. В ночь на субботу, 29 августа, в Ростовской области отразили массированный удар ВСУ – после налета вражеских беспилотников ранены семь человек, зафиксированы повреждения в многоквартирных и частных домах, произошел пожар в лесу. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.После падения обломков БПЛА в Пролетарском районе Ростова-на-Дону получили повреждения два многоквартирных дома – ведется эвакуация жителей, работают спецслужбы. Развернут временный пункт размещения, людям оказывают необходимую помощь, дежурят бригады скорой помощи.Обломки БПЛА обнаружены также на территории складских помещений, после падения обломков БПЛА произошло возгорание в лесополосе.В Багаевском районе повреждено остекление частных домов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

ростовская область

ростов-на-дону

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, ростов-на-дону, новости, юрий слюсарь, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу