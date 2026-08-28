Удар ВСУ по многоэтажке в Севастополе и отставки в Крыму: главное
Удар ВСУ по многоэтажке в Севастополе и отставки в Крыму – главное за день
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Удар ВСУ по многоквартирному дому в Севастополе и террористические атаки киевского режима на другие регионы России. Успехи армии РФ в хоне специальной военной операции. Ситуация в Непале после смертельного наводнения. Масштабные кадровые перестановки в Крыму. Цены на бензин на полуострове.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Террористические атаки ВСУ
В ночь на 28 августа в городе один из вражеских беспилотников попал в многоквартирный дом в Севастополе, всех жильцов эвакуировали.Разрушения значительные - в пятиэтажке полностью пострадал один подъезд. Ранены четыре человека, в том числе ребенок. Погибших нет. Следком России возбудил уголовное дело о теракте.
Один человек погиб и 27 получили ранения в результате атаки вражеских беспилотников на Ярославскую область. В Ярославле в связи с необходимостью ликвидации последствий атаки беспилотников в пятницу закрыли для посещения два детских сада.
Всего в ночь на пятницу над Крымом и другими регионами России уничтожены 512 украинских беспилотника. Утром 28 августа во время атаки БПЛА в Павловском Посаде беспилотник попал в магазин "Магнит". Взрывной волной повреждена расположенная рядом поликлиника.
Успехи армии России
За неделю российские военные уничтожили 9610 украинских боевиков. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. Также ВС РФ поразили за неделю восемь судов, связанных с украинской армией. По Украине нанесли один массированный и 12 групповых ударов. Над Россией сбили 80 авиабомб и шесть тысяч дронов. В пятницу российские Вооруженные силы ударными беспилотниками поразили предприятие "Файер Поинт" в Киевской области, которое производило и хранило вещества для твердотопливных ускорителей и боевых частей ракет "Фламинго". Также в Киевской области поражен склад с ракетами "Фламинго" и топливом для них.
Ситуация в Непале
Количество погибших после произошедшего в среду наводнения в Непале к пятнице достигло 469 человек, в этот же день спасательные работы в регионе приостановили из-за прорыва берегов озера. В месте слияния двух рек образовалось плотинное озеро, в котором находится не менее 2,5 миллиона кубометров воды.
Отставки в Крыму
Глава республики Сергей Аксенов в пятницу отправил в отставку сразу трех руководителей администраций: главу администрации Нижнегорского района Антона Кравца, мэра Керчи Ивана Кошеля, первого замглавы администрации Ялты Сергея Олефиренко. Исполняющими обязанности глав администраций будут назначены: в Нижнегорском районе – Дмитрий Иванович Мильгевский, в Керчи – Игорь Владимирович Крутьков. В Ялте и.о. первого заместителя главы администрации станет Светлана Юрьевна Шевченко.
Цены на бензин
Крымские и федеральные органы власти работают над стабилизацией ситуации с топливом в Крыму, его запасы растут. Однако цены на топливо на данный момент отличаются от регионов-соседей, говорить о скорой перспективе их снижения на данный момент не приходится, более того – возврата цен на топливо в Крыму на прежний уровень ожидать не стоит. Об этом заявил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов на встрече с журналистами в Симферополе.