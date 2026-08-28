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Удар ВСУ по многоэтажке в Севастополе и отставки в Крыму: главное - РИА Новости Крым, 28.08.2026
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Удар ВСУ по многоэтажке в Севастополе и отставки в Крыму: главное
Удар ВСУ по многоэтажке в Севастополе и отставки в Крыму: главное - РИА Новости Крым, 28.08.2026
Удар ВСУ по многоэтажке в Севастополе и отставки в Крыму: главное
Удар ВСУ по многоквартирному дому в Севастополе и террористические атаки киевского режима на другие регионы России. Успехи армии РФ в хоне специальной военной... РИА Новости Крым, 28.08.2026
2026-08-28T22:33
2026-08-28T22:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Удар ВСУ по многоквартирному дому в Севастополе и террористические атаки киевского режима на другие регионы России. Успехи армии РФ в хоне специальной военной операции. Ситуация в Непале после смертельного наводнения. Масштабные кадровые перестановки в Крыму. Цены на бензин на полуострове.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Террористические атаки ВСУВ ночь на 28 августа в городе один из вражеских беспилотников попал в многоквартирный дом в Севастополе, всех жильцов эвакуировали.Разрушения значительные - в пятиэтажке полностью пострадал один подъезд. Ранены четыре человека, в том числе ребенок. Погибших нет. Следком России возбудил уголовное дело о теракте.Один человек погиб и 27 получили ранения в результате атаки вражеских беспилотников на Ярославскую область. В Ярославле в связи с необходимостью ликвидации последствий атаки беспилотников в пятницу закрыли для посещения два детских сада.Всего в ночь на пятницу над Крымом и другими регионами России уничтожены 512 украинских беспилотника. Утром 28 августа во время атаки БПЛА в Павловском Посаде беспилотник попал в магазин "Магнит". Взрывной волной повреждена расположенная рядом поликлиника.Успехи армии РоссииЗа неделю российские военные уничтожили 9610 украинских боевиков. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. Также ВС РФ поразили за неделю восемь судов, связанных с украинской армией. По Украине нанесли один массированный и 12 групповых ударов. Над Россией сбили 80 авиабомб и шесть тысяч дронов. В пятницу российские Вооруженные силы ударными беспилотниками поразили предприятие "Файер Поинт" в Киевской области, которое производило и хранило вещества для твердотопливных ускорителей и боевых частей ракет "Фламинго". Также в Киевской области поражен склад с ракетами "Фламинго" и топливом для них.Ситуация в НепалеКоличество погибших после произошедшего в среду наводнения в Непале к пятнице достигло 469 человек, в этот же день спасательные работы в регионе приостановили из-за прорыва берегов озера. В месте слияния двух рек образовалось плотинное озеро, в котором находится не менее 2,5 миллиона кубометров воды.Отставки в КрымуГлава республики Сергей Аксенов в пятницу отправил в отставку сразу трех руководителей администраций: главу администрации Нижнегорского района Антона Кравца, мэра Керчи Ивана Кошеля, первого замглавы администрации Ялты Сергея Олефиренко. Исполняющими обязанности глав администраций будут назначены: в Нижнегорском районе – Дмитрий Иванович Мильгевский, в Керчи – Игорь Владимирович Крутьков. В Ялте и.о. первого заместителя главы администрации станет Светлана Юрьевна Шевченко.Цены на бензинКрымские и федеральные органы власти работают над стабилизацией ситуации с топливом в Крыму, его запасы растут. Однако цены на топливо на данный момент отличаются от регионов-соседей, говорить о скорой перспективе их снижения на данный момент не приходится, более того – возврата цен на топливо в Крыму на прежний уровень ожидать не стоит. Об этом заявил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов на встрече с журналистами в Симферополе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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Удар ВСУ по многоэтажке в Севастополе и отставки в Крыму: главное

Удар ВСУ по многоэтажке в Севастополе и отставки в Крыму – главное за день

22:33 28.08.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 28.08.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Удар ВСУ по многоквартирному дому в Севастополе и террористические атаки киевского режима на другие регионы России. Успехи армии РФ в хоне специальной военной операции. Ситуация в Непале после смертельного наводнения. Масштабные кадровые перестановки в Крыму. Цены на бензин на полуострове.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Террористические атаки ВСУ

В ночь на 28 августа в городе один из вражеских беспилотников попал в многоквартирный дом в Севастополе, всех жильцов эвакуировали.Разрушения значительные - в пятиэтажке полностью пострадал один подъезд. Ранены четыре человека, в том числе ребенок. Погибших нет. Следком России возбудил уголовное дело о теракте.
Один человек погиб и 27 получили ранения в результате атаки вражеских беспилотников на Ярославскую область. В Ярославле в связи с необходимостью ликвидации последствий атаки беспилотников в пятницу закрыли для посещения два детских сада.
Всего в ночь на пятницу над Крымом и другими регионами России уничтожены 512 украинских беспилотника. Утром 28 августа во время атаки БПЛА в Павловском Посаде беспилотник попал в магазин "Магнит". Взрывной волной повреждена расположенная рядом поликлиника.
Последствия атаки вражеских беспилотников на улице Героев Подводников
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Сила в единстве: как волонтеры помогают после атаки ВСУ на Севастополь

Успехи армии России

За неделю российские военные уничтожили 9610 украинских боевиков. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. Также ВС РФ поразили за неделю восемь судов, связанных с украинской армией. По Украине нанесли один массированный и 12 групповых ударов. Над Россией сбили 80 авиабомб и шесть тысяч дронов. В пятницу российские Вооруженные силы ударными беспилотниками поразили предприятие "Файер Поинт" в Киевской области, которое производило и хранило вещества для твердотопливных ускорителей и боевых частей ракет "Фламинго". Также в Киевской области поражен склад с ракетами "Фламинго" и топливом для них.
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18:55Эксклюзивы РИА Новости Крым
Лето завершается: чего ожидать от погоды в Крыму в выходные

Ситуация в Непале

Количество погибших после произошедшего в среду наводнения в Непале к пятнице достигло 469 человек, в этот же день спасательные работы в регионе приостановили из-за прорыва берегов озера. В месте слияния двух рек образовалось плотинное озеро, в котором находится не менее 2,5 миллиона кубометров воды.
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Отставки в Крыму

Глава республики Сергей Аксенов в пятницу отправил в отставку сразу трех руководителей администраций: главу администрации Нижнегорского района Антона Кравца, мэра Керчи Ивана Кошеля, первого замглавы администрации Ялты Сергея Олефиренко. Исполняющими обязанности глав администраций будут назначены: в Нижнегорском районе – Дмитрий Иванович Мильгевский, в Керчи – Игорь Владимирович Крутьков. В Ялте и.о. первого заместителя главы администрации станет Светлана Юрьевна Шевченко.
В зале суда - РИА Новости, 1920, 28.08.2026
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Цены на бензин

Крымские и федеральные органы власти работают над стабилизацией ситуации с топливом в Крыму, его запасы растут. Однако цены на топливо на данный момент отличаются от регионов-соседей, говорить о скорой перспективе их снижения на данный момент не приходится, более того – возврата цен на топливо в Крыму на прежний уровень ожидать не стоит. Об этом заявил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов на встрече с журналистами в Симферополе.
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23:38Новая атака на Севастополь: в трех районах работает ПВО
22:54Херсонская область полностью обесточена после атаки ВСУ
22:51В Севастополе воздушная тревога
22:33Удар ВСУ по многоэтажке в Севастополе и отставки в Крыму: главное
22:15Где купить топливо в Севастополе в субботу – адреса заправок
21:55Альпинисту из Австрии вернули рюкзак, спасший ему жизнь на леднике 60 лет назад
21:48Двое погибли и шестеро ранены при атаке ВСУ на автобус на Белгородчине
21:32Уганда в трауре: умер самый молодой король в мире
21:23В Крыму пособие по беременности и родам получили более 200 студенток
21:00На западе Крыма заменили водовод
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