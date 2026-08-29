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Новости Крыма и Севастополя на утро 29 августа - РИА Новости Крым, 29.08.2026
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Новости Крыма и Севастополя на утро 29 августа
Новости Крыма и Севастополя на утро 29 августа - РИА Новости Крым, 29.08.2026
Новости Крыма и Севастополя на утро 29 августа
В Крыму всю ночь и на утро субботы, 29 августа, действует беспилотная опасность, ночью силы российской противовоздушной обороны отбивали налеты вражеских дронов РИА Новости Крым, 29.08.2026
2026-08-29T07:36
2026-08-29T08:25
новости крыма
новости севастополя
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севастополь
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. В Крыму всю ночь и на утро субботы, 29 августа, действует беспилотная опасность, ночью силы российской противовоздушной обороны отбивали налеты вражеских дронов над полуостровом.Сообщение о беспилотной опасности над Крымом поступило от регионального главка МЧС России* накануне вечером. Ночью силы противовоздушной обороны РФ отбивали вражескую атаку на севере полуострова. К настоящему времени беспилотная опасность сохраняется.В Севастополе воздушный налет отражали в трех районах города – воздушная тревога была объявлена накануне поздно вечером. Опасность удара с воздуха отменили в половине первого ночи.Движение по Крымскому мосту в течение ночи и на утро субботы идет в штатном режиме.* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости крыма, новости севастополя, крым, севастополь, крымский мост
Новости Крыма и Севастополя на утро 29 августа

Новости Крыма и Севастополя на утро 29 августа

07:36 29.08.2026 (обновлено: 08:25 29.08.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Анашкевич / Перейти в фотобанкВид на гору Демерджи в Крыму
Вид на гору Демерджи в Крыму - РИА Новости, 1920, 29.08.2026
© РИА Новости . Сергей Анашкевич
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. В Крыму всю ночь и на утро субботы, 29 августа, действует беспилотная опасность, ночью силы российской противовоздушной обороны отбивали налеты вражеских дронов над полуостровом.
Сообщение о беспилотной опасности над Крымом поступило от регионального главка МЧС России* накануне вечером. Ночью силы противовоздушной обороны РФ отбивали вражескую атаку на севере полуострова. К настоящему времени беспилотная опасность сохраняется.
В Севастополе воздушный налет отражали в трех районах города – воздушная тревога была объявлена накануне поздно вечером. Опасность удара с воздуха отменили в половине первого ночи.
Движение по Крымскому мосту в течение ночи и на утро субботы идет в штатном режиме.
* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
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Новости КрымаНовости СевастополяКрымСевастопольКрымский мост
 
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