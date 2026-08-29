https://crimea.ria.ru/20260829/novosti-kryma-i-sevastopolya-na-utro-29-avgusta-1158911672.html

Новости Крыма и Севастополя на утро 29 августа

Новости Крыма и Севастополя на утро 29 августа - РИА Новости Крым, 29.08.2026

Новости Крыма и Севастополя на утро 29 августа

В Крыму всю ночь и на утро субботы, 29 августа, действует беспилотная опасность, ночью силы российской противовоздушной обороны отбивали налеты вражеских дронов РИА Новости Крым, 29.08.2026

2026-08-29T07:36

2026-08-29T07:36

2026-08-29T08:25

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севастополь

крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. В Крыму всю ночь и на утро субботы, 29 августа, действует беспилотная опасность, ночью силы российской противовоздушной обороны отбивали налеты вражеских дронов над полуостровом.Сообщение о беспилотной опасности над Крымом поступило от регионального главка МЧС России* накануне вечером. Ночью силы противовоздушной обороны РФ отбивали вражескую атаку на севере полуострова. К настоящему времени беспилотная опасность сохраняется.В Севастополе воздушный налет отражали в трех районах города – воздушная тревога была объявлена накануне поздно вечером. Опасность удара с воздуха отменили в половине первого ночи.Движение по Крымскому мосту в течение ночи и на утро субботы идет в штатном режиме.* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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крымский мост

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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