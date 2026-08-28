https://crimea.ria.ru/20260828/khersonskaya-oblast-polnostyu-obestochena-posle-ataki-vsu-1158910322.html

Херсонская область полностью обесточена после атаки ВСУ

Херсонская область полностью обесточена после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 28.08.2026

Херсонская область полностью обесточена после атаки ВСУ

Херсонская область полностью обесточена в результате атаки ВСУ, энергетики ведут восстановительные работы. Об этом проинформировал вечером в пятницу губернатор... РИА Новости Крым, 28.08.2026

2026-08-28T22:54

2026-08-28T22:54

2026-08-28T22:54

владимир сальдо

херсонская область

отключение электроэнергии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Херсонская область полностью обесточена в результате атаки ВСУ, энергетики ведут восстановительные работы. Об этом проинформировал вечером в пятницу губернатор региона Владимир Сальдо.Аварийные бригады уже работают над восстановлением электроснабжения, подчеркнул он. Однако время восстановления энергоподачи потребителям не обозначил.В Крыму в пятницу действуют ограничения электроснабжения, сообщали в компании "Крымэнерго". Проблемы с электроснабжением в Крыму начались в июле после массированных атак противника на энергетическую инфраструктуру полуострова. С тех пор ВСУ продолжают атаковать энергообъекты региона. В ответ российские военные наносят удары по местам расположения пунктов сбора БПЛА на Украине, объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи, а также по портовой инфраструктуре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как использовать генератор и не спровоцировать пожар – советы МЧСИз-за отсутствия света в Симферополе возможны перебои с транспортомКакие приборы придут на помощь во время отключения света в Крыму

херсонская область

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир сальдо, херсонская область, отключение электроэнергии, новости