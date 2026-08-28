Рейтинг@Mail.ru
Херсонская область полностью обесточена после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 28.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260828/khersonskaya-oblast-polnostyu-obestochena-posle-ataki-vsu-1158910322.html
Херсонская область полностью обесточена после атаки ВСУ
Херсонская область полностью обесточена после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 28.08.2026
Херсонская область полностью обесточена после атаки ВСУ
Херсонская область полностью обесточена в результате атаки ВСУ, энергетики ведут восстановительные работы. Об этом проинформировал вечером в пятницу губернатор... РИА Новости Крым, 28.08.2026
2026-08-28T22:54
2026-08-28T22:54
владимир сальдо
херсонская область
отключение электроэнергии
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/10/1155252518_0:0:3076:1730_1920x0_80_0_0_22e17f5741953ecbfc1da87f97e815b4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Херсонская область полностью обесточена в результате атаки ВСУ, энергетики ведут восстановительные работы. Об этом проинформировал вечером в пятницу губернатор региона Владимир Сальдо.Аварийные бригады уже работают над восстановлением электроснабжения, подчеркнул он. Однако время восстановления энергоподачи потребителям не обозначил.В Крыму в пятницу действуют ограничения электроснабжения, сообщали в компании "Крымэнерго". Проблемы с электроснабжением в Крыму начались в июле после массированных атак противника на энергетическую инфраструктуру полуострова. С тех пор ВСУ продолжают атаковать энергообъекты региона. В ответ российские военные наносят удары по местам расположения пунктов сбора БПЛА на Украине, объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи, а также по портовой инфраструктуре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как использовать генератор и не спровоцировать пожар – советы МЧСИз-за отсутствия света в Симферополе возможны перебои с транспортомКакие приборы придут на помощь во время отключения света в Крыму
херсонская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/10/1155252518_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b621f8d30dedde71e5bd8a4404ec46b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир сальдо, херсонская область, отключение электроэнергии, новости
Херсонская область полностью обесточена после атаки ВСУ

Херсонская область полностью обесточена в результате атаки ВСУ – Сальдо

22:54 28.08.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВосстановление сетей уличного освещения, ремонт светильников и замена ламп
Восстановление сетей уличного освещения, ремонт светильников и замена ламп - РИА Новости, 1920, 28.08.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Херсонская область полностью обесточена в результате атаки ВСУ, энергетики ведут восстановительные работы. Об этом проинформировал вечером в пятницу губернатор региона Владимир Сальдо.
"По информации Министерства топливно-энергетического комплекса Херсонской области, с прошлой ночи в регионе отсутствует электроснабжение. Причина — очередная атака противника на энергетическую инфраструктуру", – написал Сальдо в своем канале в МАКС.
Аварийные бригады уже работают над восстановлением электроснабжения, подчеркнул он. Однако время восстановления энергоподачи потребителям не обозначил.
В Крыму в пятницу действуют ограничения электроснабжения, сообщали в компании "Крымэнерго". Проблемы с электроснабжением в Крыму начались в июле после массированных атак противника на энергетическую инфраструктуру полуострова. С тех пор ВСУ продолжают атаковать энергообъекты региона. В ответ российские военные наносят удары по местам расположения пунктов сбора БПЛА на Украине, объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи, а также по портовой инфраструктуре.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как использовать генератор и не спровоцировать пожар – советы МЧС
Из-за отсутствия света в Симферополе возможны перебои с транспортом
Какие приборы придут на помощь во время отключения света в Крыму
 
Владимир СальдоХерсонская областьОтключение электроэнергииНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:38Новая атака на Севастополь: в трех районах работает ПВО
22:54Херсонская область полностью обесточена после атаки ВСУ
22:51В Севастополе воздушная тревога
22:33Удар ВСУ по многоэтажке в Севастополе и отставки в Крыму: главное
22:15Где купить топливо в Севастополе в субботу – адреса заправок
21:55Альпинисту из Австрии вернули рюкзак, спасший ему жизнь на леднике 60 лет назад
21:48Двое погибли и шестеро ранены при атаке ВСУ на автобус на Белгородчине
21:32Уганда в трауре: умер самый молодой король в мире
21:23В Крыму пособие по беременности и родам получили более 200 студенток
21:00На западе Крыма заменили водовод
20:55За рулем новой "Волги": Путин оценил российский автопром
20:35Враг атакует Крым и регионы РФ – сколько дронов сбили в пятницу
20:25В Севастополе учителям поднимут зарплату
20:13Путин примет участие в саммите ШОС – что запланировано
20:11Новую семейную выплату оформили уже 1,3 миллиона россиян
19:54В Крыму с начала года клещи покусали почти две тысячи человек
19:41Сила в единстве: как волонтеры помогают после атаки ВСУ на Севастополь
19:34В Феодосии продолжается второй этап капитального ремонта поликлиники
19:23Взрывы в Севастополе – военные проводят учения
19:16"Каша в головах": зачем России нужен правдивый учебник по истории Украины
Лента новостейМолния