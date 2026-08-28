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Новая атака на Севастополь: в трех районах работает ПВО
Новая атака на Севастополь: в трех районах работает ПВО - РИА Новости Крым, 28.08.2026
Новая атака на Севастополь: в трех районах работает ПВО
В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 28.08.2026
2026-08-28T23:38
2026-08-28T23:38
2026-08-28T23:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Ранее сообщалось, что в течение дня в пятницу над Крымом и черноморской акваторией, а также над другими регионами России уничтожены 112 украинских беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские дроноводы сорвали ночные атаки ВСУ на правом берегу ДнепраНад Россией сбили 80 авиабомб и 6000 дроновЧто происходит в Севастополе после удара ВСУ по пятиэтажному дому
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РИА Новости Крым
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Новая атака на Севастополь: в трех районах работает ПВО
В Севастополе военные отражают атаку ВСУ - Развожаев
23:38 28.08.2026 (обновлено: 23:40 28.08.2026)