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Уганда в трауре: умер самый молодой король в мире - РИА Новости Крым, 28.08.2026
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Уганда в трауре: умер самый молодой король в мире
Уганда в трауре: умер самый молодой король в мире - РИА Новости Крым, 28.08.2026
Уганда в трауре: умер самый молодой король в мире
Угандийский король Ойо Ньимба, ставший самым молодым правящим монархом в мире после восшествия на престол в 1995 году, скончался в возрасте 34 лет, об этом... РИА Новости Крым, 28.08.2026
2026-08-28T21:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Угандийский король Ойо Ньимба, ставший самым молодым правящим монархом в мире после восшествия на престол в 1995 году, скончался в возрасте 34 лет, об этом пишет The Independent со ссылкой на премьер-министра королевства Кэлвина Армстронга Рвомиире Акиики.Король скончался около 22:00 по местному времени в четверг, сообщил Акиики, не раскрывая причину смерти. Премьер подчеркнул, что монарх, хотя и не был женат, оставил наследника, поэтому "преемственность короны гарантирована".Ранее в пятницу королевский дом Норвегии сообщил о кончине норвежского короля Харальд V, который ушел из жили в возрасте 89 лет. Новым королем сраны после смерти Харальда V cтал его сын, Хокон.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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в мире, новости, общество, утраты
Уганда в трауре: умер самый молодой король в мире

Угандийский король Ойо Ньимба скончался в возрасте 34 лет – СМИ

21:32 28.08.2026
 
© Официальный канал главы администрации города КерчиСвеча
Свеча
© Официальный канал главы администрации города Керчи
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Угандийский король Ойо Ньимба, ставший самым молодым правящим монархом в мире после восшествия на престол в 1995 году, скончался в возрасте 34 лет, об этом пишет The Independent со ссылкой на премьер-министра королевства Кэлвина Армстронга Рвомиире Акиики.
"С глубокой печалью и тяжелым сердцем я объявляю о кончине Его Величества Омукама Тооро, короля Ойо Ньимба Кабамба Игуру Рукиди IV", – написал премьер в сообщении на X.
Король скончался около 22:00 по местному времени в четверг, сообщил Акиики, не раскрывая причину смерти. Премьер подчеркнул, что монарх, хотя и не был женат, оставил наследника, поэтому "преемственность короны гарантирована".
"Его Величество оставил после себя наследника — принца, чье имя будет официально объявлено в надлежащее время в соответствии с традициями и обычаями королевства Тооро", – завил глава правительства страны.
Ранее в пятницу королевский дом Норвегии сообщил о кончине норвежского короля Харальд V, который ушел из жили в возрасте 89 лет. Новым королем сраны после смерти Харальда V cтал его сын, Хокон.
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