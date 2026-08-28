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Уганда в трауре: умер самый молодой король в мире

Уганда в трауре: умер самый молодой король в мире - РИА Новости Крым, 28.08.2026

Уганда в трауре: умер самый молодой король в мире

Угандийский король Ойо Ньимба, ставший самым молодым правящим монархом в мире после восшествия на престол в 1995 году, скончался в возрасте 34 лет, об этом... РИА Новости Крым, 28.08.2026

2026-08-28T21:32

2026-08-28T21:32

2026-08-28T21:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Угандийский король Ойо Ньимба, ставший самым молодым правящим монархом в мире после восшествия на престол в 1995 году, скончался в возрасте 34 лет, об этом пишет The Independent со ссылкой на премьер-министра королевства Кэлвина Армстронга Рвомиире Акиики.Король скончался около 22:00 по местному времени в четверг, сообщил Акиики, не раскрывая причину смерти. Премьер подчеркнул, что монарх, хотя и не был женат, оставил наследника, поэтому "преемственность короны гарантирована".Ранее в пятницу королевский дом Норвегии сообщил о кончине норвежского короля Харальд V, который ушел из жили в возрасте 89 лет. Новым королем сраны после смерти Харальда V cтал его сын, Хокон.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, новости, общество, утраты