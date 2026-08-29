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Чрезвычайную пожароопасность в Крыму продлили до 30 августа - РИА Новости Крым, 29.08.2026
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Чрезвычайную пожароопасность в Крыму продлили до 30 августа
Чрезвычайную пожароопасность в Крыму продлили до 30 августа - РИА Новости Крым, 29.08.2026
Чрезвычайную пожароопасность в Крыму продлили до 30 августа
В ближайшие дни на территории Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 29.08.2026
2026-08-29T08:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. В ближайшие дни на территории Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.Запрещается разведение открытого огня, сжигание мусора, сухой растительности. Введены ограничения на посещение лесов. При возникновении происшествий звонить по телефонам 101 и 112, напомнили в ведомстве.С 24 июня в Крыму действует особый противопожарный режим. В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора. С 1 июля в Севастополе также введен особый противопожарный режим.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости крыма, крым, погода в крыму, гу мчс рф по республике крым, безопасность республики крым и севастополя, прогноз, пожароопасный сезон в крыму
Чрезвычайную пожароопасность в Крыму продлили до 30 августа

В Крыму продлили предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности до 30 августа

08:20 29.08.2026
 
© МЧС РоссииЛесной пожар в горах над Ялтой
Лесной пожар в горах над Ялтой
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. В ближайшие дни на территории Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.
"Чрезвычайная пожарная опасность и ветер до 20 м/с сохранится в Крыму 29-30 августа", – говорится в сообщении.
Запрещается разведение открытого огня, сжигание мусора, сухой растительности. Введены ограничения на посещение лесов. При возникновении происшествий звонить по телефонам 101 и 112, напомнили в ведомстве.
С 24 июня в Крыму действует особый противопожарный режим. В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора. С 1 июля в Севастополе также введен особый противопожарный режим.
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