https://crimea.ria.ru/20260829/po-vsey-territorii-kryma-deystvuyut-ogranicheniya-elektrosnabzheniya-1158913005.html

По всей территории Крыма действуют ограничения электроснабжения

По всей территории Крыма действуют ограничения электроснабжения - РИА Новости Крым, 29.08.2026

По всей территории Крыма действуют ограничения электроснабжения

В субботу по всему Крыму продолжают действовать ограничения в подаче электроэнергии, сообщает "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 29.08.2026

2026-08-29T08:52

2026-08-29T08:52

2026-08-29T08:52

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СИМФЕРОПОЛЬ 29 авг – РИА Новости Крым. В субботу по всему Крыму продолжают действовать ограничения в подаче электроэнергии, сообщает "Крымэнерго".Отключения носят оперативный характер и зависят от текущей обстановки в конкретных энергорайонах. Аварийно-восстановительные работы ведутся в круглосуточном режиме. Энергетики делают все возможное, чтобы максимально ускорить ремонт и как можно скорее вернуть электроснабжение в штатный режим, заверили на предприятии.Проблемы с электроснабжением в Крыму начались в июле после массированных атак противника на энергетическую инфраструктуру полуострова. С тех пор ВСУ продолжают атаковать энергообъекты региона. В ответ российские военные наносят удары по местам расположения пунктов сбора БПЛА на Украине, объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи, а также по портовой инфраструктуре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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