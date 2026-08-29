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По всей территории Крыма действуют ограничения электроснабжения - РИА Новости Крым, 29.08.2026
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По всей территории Крыма действуют ограничения электроснабжения
По всей территории Крыма действуют ограничения электроснабжения - РИА Новости Крым, 29.08.2026
По всей территории Крыма действуют ограничения электроснабжения
В субботу по всему Крыму продолжают действовать ограничения в подаче электроэнергии, сообщает "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 29.08.2026
2026-08-29T08:52
2026-08-29T08:52
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СИМФЕРОПОЛЬ 29 авг – РИА Новости Крым. В субботу по всему Крыму продолжают действовать ограничения в подаче электроэнергии, сообщает "Крымэнерго".Отключения носят оперативный характер и зависят от текущей обстановки в конкретных энергорайонах. Аварийно-восстановительные работы ведутся в круглосуточном режиме. Энергетики делают все возможное, чтобы максимально ускорить ремонт и как можно скорее вернуть электроснабжение в штатный режим, заверили на предприятии.Проблемы с электроснабжением в Крыму начались в июле после массированных атак противника на энергетическую инфраструктуру полуострова. С тех пор ВСУ продолжают атаковать энергообъекты региона. В ответ российские военные наносят удары по местам расположения пунктов сбора БПЛА на Украине, объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи, а также по портовой инфраструктуре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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По всей территории Крыма действуют ограничения электроснабжения

По всей территории Крыма действуют ограничения электроснабжения после атак ВСУ

08:52 29.08.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ 29 авг – РИА Новости Крым. В субботу по всему Крыму продолжают действовать ограничения в подаче электроэнергии, сообщает "Крымэнерго".

"По всей территории полуострова продолжают действовать ограничения электроснабжения. Перебои со светом сохраняются из-за повреждений сетей и оборудования, вызванных атаками противника", – сказано в сообщении.

Отключения носят оперативный характер и зависят от текущей обстановки в конкретных энергорайонах. Аварийно-восстановительные работы ведутся в круглосуточном режиме. Энергетики делают все возможное, чтобы максимально ускорить ремонт и как можно скорее вернуть электроснабжение в штатный режим, заверили на предприятии.
Проблемы с электроснабжением в Крыму начались в июле после массированных атак противника на энергетическую инфраструктуру полуострова. С тех пор ВСУ продолжают атаковать энергообъекты региона. В ответ российские военные наносят удары по местам расположения пунктов сбора БПЛА на Украине, объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи, а также по портовой инфраструктуре.
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Новости КрымаКрымЭлектроэнергияЭлектричествоЭлектросети КрымаГУП РК "Крымэнерго"Отключение электроэнергии
 
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