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Крымский мост 29 августа утром: растет очередь на выезде с полуострова - РИА Новости Крым, 29.08.2026
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Крымский мост 29 августа утром: растет очередь на выезде с полуострова
Крымский мост 29 августа утром: растет очередь на выезде с полуострова - РИА Новости Крым, 29.08.2026
Крымский мост 29 августа утром: растет очередь на выезде с полуострова
Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста утром 29 августа растет очередь на выезде с полуострова. Об этом сообщает канал оперативной информации об... РИА Новости Крым, 29.08.2026
2026-08-29T08:04
2026-08-29T08:04
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
очереди на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста утром 29 августа растет очередь на выезде с полуострова. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Досмотр на Крымском мосту: что можно брать с собой и как быстро пройтиНа Крымском мосту вводят новые правила провоза топливаСеть пригородных поездов в Крыму - как она будет развиваться
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РИА Новости Крым
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту
Крымский мост 29 августа утром: растет очередь на выезде с полуострова

Крымский мост 29 августа утром – на выезде с полуострова досмотра ждут 80 автомобилей

08:04 29.08.2026
 
© РИА Новости КрымОчереди перед Крымский мостом
Очереди перед Крымский мостом - РИА Новости, 1920, 29.08.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста утром 29 августа растет очередь на выезде с полуострова. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 80 транспортных средств", – говорится в сообщении по состоянию на 8 утра субботу.

Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.
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