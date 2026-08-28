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Где купить топливо в Севастополе в субботу – адреса заправок

Где купить топливо в Севастополе в субботу – адреса заправок - РИА Новости Крым, 28.08.2026

Где купить топливо в Севастополе в субботу – адреса заправок

В субботу автозаправках Севастополя можно свободно купить только бензин марки А-100, дизтопливо и газ остальные виды топлива будут доступны по QR-кодам. Об этом РИА Новости Крым, 28.08.2026

2026-08-28T22:15

2026-08-28T22:15

2026-08-28T22:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. В субботу автозаправках Севастополя можно свободно купить только бензин марки А-100, дизтопливо и газ остальные виды топлива будут доступны по QR-кодам. Об этом проинформировал губернатор города Михаил Развожаев.По его информации на заправках "ТЭС" продажа трех видов топлива – АИ-95, АИ-95 NP, АИ-92 – будет доступна по QR-кодам. Стандартный лимит – 20 литров.Лимит 40 литров на все виды топлива 29 августа будет действовать на четырех АЗС:- Верхнесадовое- Орлиное- Таврида-1- Таврида-2Газ в баллоны, по словам губернатора, в свободной продаже появится только на заправочных станциях на Городском шоссе.- Таврида 1- Таврида 2- Хрусталева, 6- Городское шоссе- Гончарное- ФиолентовскоеГубернатор подчеркнул, что продавать бензин по кодам будут с 9 до 16 часов, поскольку количество топлива ограничено. Также для работы домашних генераторов разрешена заправка в канистрыКрымские и федеральные органы власти работают над стабилизацией ситуации с топливом в Крыму, его запасы растут. Однако цены на топливо на данный момент отличаются от регионов-соседей, и говорить о скорой перспективе их снижения на данный момент не приходится, заявлял ранее в пятницу председатель Государственного совета республики Владимир Константинов на встрече с журналистами в Симферополе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Минэнерго оценили ситуацию с дизельным топливом в РоссииНефтяные компании России увеличивают поставки топливаСправедливые цены на топливо: регионы заключают соглашения с частными АЗС

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