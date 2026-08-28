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Где купить топливо в Севастополе в субботу – адреса заправок - РИА Новости Крым, 28.08.2026
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Где купить топливо в Севастополе в субботу – адреса заправок
Где купить топливо в Севастополе в субботу – адреса заправок - РИА Новости Крым, 28.08.2026
Где купить топливо в Севастополе в субботу – адреса заправок
В субботу автозаправках Севастополя можно свободно купить только бензин марки А-100, дизтопливо и газ остальные виды топлива будут доступны по QR-кодам. Об этом РИА Новости Крым, 28.08.2026
2026-08-28T22:15
2026-08-28T22:15
топливо
топливо в крыму
дизельное топливо
газомоторное топливо
qr-коды на топливо в севастополе
севастополь
новости севастополя
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. В субботу автозаправках Севастополя можно свободно купить только бензин марки А-100, дизтопливо и газ остальные виды топлива будут доступны по QR-кодам. Об этом проинформировал губернатор города Михаил Развожаев.По его информации на заправках "ТЭС" продажа трех видов топлива – АИ-95, АИ-95 NP, АИ-92 – будет доступна по QR-кодам. Стандартный лимит – 20 литров.Лимит 40 литров на все виды топлива 29 августа будет действовать на четырех АЗС:- Верхнесадовое- Орлиное- Таврида-1- Таврида-2Газ в баллоны, по словам губернатора, в свободной продаже появится только на заправочных станциях на Городском шоссе.- Таврида 1- Таврида 2- Хрусталева, 6- Городское шоссе- Гончарное- ФиолентовскоеГубернатор подчеркнул, что продавать бензин по кодам будут с 9 до 16 часов, поскольку количество топлива ограничено. Также для работы домашних генераторов разрешена заправка в канистрыКрымские и федеральные органы власти работают над стабилизацией ситуации с топливом в Крыму, его запасы растут. Однако цены на топливо на данный момент отличаются от регионов-соседей, и говорить о скорой перспективе их снижения на данный момент не приходится, заявлял ранее в пятницу председатель Государственного совета республики Владимир Константинов на встрече с журналистами в Симферополе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Минэнерго оценили ситуацию с дизельным топливом в РоссииНефтяные компании России увеличивают поставки топливаСправедливые цены на топливо: регионы заключают соглашения с частными АЗС
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РИА Новости Крым
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Где купить топливо в Севастополе в субботу – адреса заправок

В субботу на АЗС Севастополя можно свободно купить только бензин А-100 и ДТ – Развожаев

22:15 28.08.2026
 
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкРабота АЗС в Москве
Работа АЗС в Москве - РИА Новости, 1920, 28.08.2026
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. В субботу автозаправках Севастополя можно свободно купить только бензин марки А-100, дизтопливо и газ остальные виды топлива будут доступны по QR-кодам. Об этом проинформировал губернатор города Михаил Развожаев.
По его информации на заправках "ТЭС" продажа трех видов топлива – АИ-95, АИ-95 NP, АИ-92 – будет доступна по QR-кодам. Стандартный лимит – 20 литров.
"ДТ, ДТ NP, АИ-100 и газ-пропан в свободной продаже – лимит до 40 литров", – добавил Развожаев.
Лимит 40 литров на все виды топлива 29 августа будет действовать на четырех АЗС:
- Верхнесадовое
- Орлиное
- Таврида-1
- Таврида-2
Газ в баллоны, по словам губернатора, в свободной продаже появится только на заправочных станциях на Городском шоссе.
- Таврида 1
- Таврида 2
- Хрусталева, 6
- Городское шоссе
- Гончарное
- Фиолентовское
Губернатор подчеркнул, что продавать бензин по кодам будут с 9 до 16 часов, поскольку количество топлива ограничено. Также для работы домашних генераторов разрешена заправка в канистры
Крымские и федеральные органы власти работают над стабилизацией ситуации с топливом в Крыму, его запасы растут. Однако цены на топливо на данный момент отличаются от регионов-соседей, и говорить о скорой перспективе их снижения на данный момент не приходится, заявлял ранее в пятницу председатель Государственного совета республики Владимир Константинов на встрече с журналистами в Симферополе.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ТопливоТопливо в КрымуДизельное топливоГазомоторное топливоQR-коды на топливо в СевастополеСевастопольНовости СевастополяМихаил РазвожаевБензин
 
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