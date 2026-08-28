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Двое погибли и шестеро ранены при атаке ВСУ на автобус на Белгородчине - РИА Новости Крым, 28.08.2026
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Двое погибли и шестеро ранены при атаке ВСУ на автобус на Белгородчине
Двое погибли и шестеро ранены при атаке ВСУ на автобус на Белгородчине - РИА Новости Крым, 28.08.2026
Двое погибли и шестеро ранены при атаке ВСУ на автобус на Белгородчине
Два человека погибли и еще шесть ранены после атаки украинского дрона на микроавтобус в Белгородской области, сообщает вечером в пятницу оперштаб региона. РИА Новости Крым, 28.08.2026
2026-08-28T21:48
2026-08-28T21:49
новости
белгородская область
обстрелы белгородской области
атаки всу
всу (вооруженные силы украины)
атака всу на белгород
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Два человека погибли и еще шесть ранены после атаки украинского дрона на микроавтобус в Белгородской области, сообщает вечером в пятницу оперштаб региона.Уточняется, что погибли двое мужчин. Раненые госпитализированы. Две женщины и трое мужчин получили множественные осколочные ранения, еще у одной пострадавшей предварительно диагностирована акубаротравма."Состояние одной из женщин оценивается как тяжелое. Медицинская помощь оказывается в полном объеме. От повторных ударов FPV-дронов транспортное средство загорелось", – констатировали в оперштабе.26 августа в ЛНР при ударе ВСУ по рейсовому автобусу Лисичанск – Стаханов погибли восемь человек, еще одна девушка скончалась в больнице. 22 августа в Севастополе обломки сбитого украинского беспилотника упали на автобус, он загорелся. Два человека погибли. Десять пострадавших били доставлены в больницы, в их числе один ребенок. Позже две раненые женщины скончались.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон ударил по автобусу Москва – Симферополь: погибли семь и ранены 11 человекВСУ атакуют машины в Запорожской области – ударами дронов ранены пятероПять человек погибли и 23 ранены при ударе ВСУ по пассажирскому автобусу
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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новости, белгородская область, обстрелы белгородской области, атаки всу, всу (вооруженные силы украины), атака всу на белгород
Двое погибли и шестеро ранены при атаке ВСУ на автобус на Белгородчине

Двое погибли и шестеро ранены при атаке ВСУ на автобус в Белгородской области – оперштаб

21:48 28.08.2026 (обновлено: 21:49 28.08.2026)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 28.08.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Два человека погибли и еще шесть ранены после атаки украинского дрона на микроавтобус в Белгородской области, сообщает вечером в пятницу оперштаб региона.
"В селе Грузское Борисовского округа дрон ВСУ атаковал микроавтобус предприятия. Два человека погибли, шесть получили ранения", – сказано в сообщении.
Уточняется, что погибли двое мужчин. Раненые госпитализированы. Две женщины и трое мужчин получили множественные осколочные ранения, еще у одной пострадавшей предварительно диагностирована акубаротравма.
"Состояние одной из женщин оценивается как тяжелое. Медицинская помощь оказывается в полном объеме. От повторных ударов FPV-дронов транспортное средство загорелось", – констатировали в оперштабе.
26 августа в ЛНР при ударе ВСУ по рейсовому автобусу Лисичанск – Стаханов погибли восемь человек, еще одна девушка скончалась в больнице. 22 августа в Севастополе обломки сбитого украинского беспилотника упали на автобус, он загорелся. Два человека погибли. Десять пострадавших били доставлены в больницы, в их числе один ребенок. Позже две раненые женщины скончались.
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НовостиБелгородская областьОбстрелы Белгородской областиАтаки ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Атака ВСУ на Белгород
 
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