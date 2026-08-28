https://crimea.ria.ru/20260828/dvoe-pogibli-i-shestero-raneny-pri-atake-vsu-na-avtobus-na-belgorodchine-1158909725.html

Двое погибли и шестеро ранены при атаке ВСУ на автобус на Белгородчине

Двое погибли и шестеро ранены при атаке ВСУ на автобус на Белгородчине - РИА Новости Крым, 28.08.2026

Двое погибли и шестеро ранены при атаке ВСУ на автобус на Белгородчине

Два человека погибли и еще шесть ранены после атаки украинского дрона на микроавтобус в Белгородской области, сообщает вечером в пятницу оперштаб региона. РИА Новости Крым, 28.08.2026

2026-08-28T21:48

2026-08-28T21:48

2026-08-28T21:49

новости

белгородская область

обстрелы белгородской области

атаки всу

всу (вооруженные силы украины)

атака всу на белгород

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/18/1149684052_0:108:3260:1942_1920x0_80_0_0_54e54c6794f622c402a71d82afcd3689.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Два человека погибли и еще шесть ранены после атаки украинского дрона на микроавтобус в Белгородской области, сообщает вечером в пятницу оперштаб региона.Уточняется, что погибли двое мужчин. Раненые госпитализированы. Две женщины и трое мужчин получили множественные осколочные ранения, еще у одной пострадавшей предварительно диагностирована акубаротравма."Состояние одной из женщин оценивается как тяжелое. Медицинская помощь оказывается в полном объеме. От повторных ударов FPV-дронов транспортное средство загорелось", – констатировали в оперштабе.26 августа в ЛНР при ударе ВСУ по рейсовому автобусу Лисичанск – Стаханов погибли восемь человек, еще одна девушка скончалась в больнице. 22 августа в Севастополе обломки сбитого украинского беспилотника упали на автобус, он загорелся. Два человека погибли. Десять пострадавших били доставлены в больницы, в их числе один ребенок. Позже две раненые женщины скончались.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон ударил по автобусу Москва – Симферополь: погибли семь и ранены 11 человекВСУ атакуют машины в Запорожской области – ударами дронов ранены пятероПять человек погибли и 23 ранены при ударе ВСУ по пассажирскому автобусу

белгородская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, белгородская область, обстрелы белгородской области, атаки всу, всу (вооруженные силы украины), атака всу на белгород