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В Севастополе из-за атаки ВСУ погиб человек и трое ранены
В Севастополе из-за атаки ВСУ погиб человек и трое ранены - РИА Новости Крым, 29.08.2026
В Севастополе из-за атаки ВСУ погиб человек и трое ранены
Мужчина погиб во время атаки украинских боевиков на Севастополь в ночь на 29 августа, еще три человека получили ранения, сообщает губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 29.08.2026
2026-08-29T09:43
2026-08-29T09:43
2026-08-29T09:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. Мужчина погиб во время атаки украинских боевиков на Севастополь в ночь на 29 августа, еще три человека получили ранения, сообщает губернатор Михаил Развожаев.Глава региона проинформировал, что в Севастополе при отражении ночной атаки ВСУ сбили 26 беспилотников.Пожилой мужчина и женщина в СТ в районе Монастырского шоссе получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения средней степени тяжести, молодой человек получил осколочные ранения, находясь во дворе во время атаки, также проинформировал Развожаев.От Спасательной службы Севастополя зафиксирована информация о повреждениях в восьми частных домах – в них разбиты стекла в окнах, повреждены крыши, стены, заборы, и в трех многоквартирных. Также пострадали пять автомобилей, перечислил глава региона.И обратился с просьбой сразу сообщать об опасных находках по номеру 112: спасательные службы оперативно реагируют на все сообщения и выезжают на место. Также губернатор призвал доверять только официальной информации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости севастополя, севастополь, срочные новости крыма, крым, михаил развожаев, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу
В Севастополе из-за атаки ВСУ погиб человек и трое ранены
В Севастополе во время удара ВСУ погиб мужчина и еще три человека ранены
09:43 29.08.2026 (обновлено: 09:57 29.08.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. Мужчина погиб во время атаки украинских боевиков на Севастополь в ночь на 29 августа, еще три человека получили ранения, сообщает губернатор Михаил Развожаев.
Глава региона проинформировал, что в Севастополе при отражении ночной атаки ВСУ сбили 26 беспилотников.
"К сожалению, есть погибший. В результате атаки врага погиб мужчина 1981 года рождения, который в этот момент находился во дворе своего дома в районе Монастырского шоссе. По предварительной информации, еще три человека получили ранения", – написал губернатор в своем канале в МАКС.
Пожилой мужчина и женщина в СТ в районе Монастырского шоссе получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения средней степени тяжести, молодой человек получил осколочные ранения, находясь во дворе во время атаки, также проинформировал Развожаев.
От Спасательной службы Севастополя зафиксирована информация о повреждениях в восьми частных домах – в них разбиты стекла в окнах, повреждены крыши, стены, заборы, и в трех многоквартирных. Также пострадали пять автомобилей, перечислил глава региона.
И обратился с просьбой сразу сообщать об опасных находках по номеру 112: спасательные службы оперативно реагируют на все сообщения и выезжают на место. Также губернатор призвал доверять только официальной информации.
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