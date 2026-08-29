Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе из-за атаки ВСУ погиб человек и трое ранены - РИА Новости Крым, 29.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260829/v-sevastopole-iz-za-ataki-vsu-pogib-chelovek-i-troe-raneny-1158913810.html
В Севастополе из-за атаки ВСУ погиб человек и трое ранены
В Севастополе из-за атаки ВСУ погиб человек и трое ранены - РИА Новости Крым, 29.08.2026
В Севастополе из-за атаки ВСУ погиб человек и трое ранены
Мужчина погиб во время атаки украинских боевиков на Севастополь в ночь на 29 августа, еще три человека получили ранения, сообщает губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 29.08.2026
2026-08-29T09:43
2026-08-29T09:57
новости севастополя
севастополь
срочные новости крыма
крым
михаил развожаев
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111337/57/1113375791_0:117:3228:1933_1920x0_80_0_0_9bde275014e82e552a5f71b8ef5d7eb0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. Мужчина погиб во время атаки украинских боевиков на Севастополь в ночь на 29 августа, еще три человека получили ранения, сообщает губернатор Михаил Развожаев.Глава региона проинформировал, что в Севастополе при отражении ночной атаки ВСУ сбили 26 беспилотников.Пожилой мужчина и женщина в СТ в районе Монастырского шоссе получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения средней степени тяжести, молодой человек получил осколочные ранения, находясь во дворе во время атаки, также проинформировал Развожаев.От Спасательной службы Севастополя зафиксирована информация о повреждениях в восьми частных домах – в них разбиты стекла в окнах, повреждены крыши, стены, заборы, и в трех многоквартирных. Также пострадали пять автомобилей, перечислил глава региона.И обратился с просьбой сразу сообщать об опасных находках по номеру 112: спасательные службы оперативно реагируют на все сообщения и выезжают на место. Также губернатор призвал доверять только официальной информации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111337/57/1113375791_497:0:3228:2048_1920x0_80_0_0_e4ff4d8a14b645ecedea563c76e89f24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости севастополя, севастополь, срочные новости крыма, крым, михаил развожаев, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу
В Севастополе из-за атаки ВСУ погиб человек и трое ранены

В Севастополе во время удара ВСУ погиб мужчина и еще три человека ранены

09:43 29.08.2026 (обновлено: 09:57 29.08.2026)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция и скорая помощь
Полиция и скорая помощь - РИА Новости, 1920, 29.08.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. Мужчина погиб во время атаки украинских боевиков на Севастополь в ночь на 29 августа, еще три человека получили ранения, сообщает губернатор Михаил Развожаев.
Глава региона проинформировал, что в Севастополе при отражении ночной атаки ВСУ сбили 26 беспилотников.

"К сожалению, есть погибший. В результате атаки врага погиб мужчина 1981 года рождения, который в этот момент находился во дворе своего дома в районе Монастырского шоссе. По предварительной информации, еще три человека получили ранения", – написал губернатор в своем канале в МАКС.

Пожилой мужчина и женщина в СТ в районе Монастырского шоссе получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения средней степени тяжести, молодой человек получил осколочные ранения, находясь во дворе во время атаки, также проинформировал Развожаев.
От Спасательной службы Севастополя зафиксирована информация о повреждениях в восьми частных домах – в них разбиты стекла в окнах, повреждены крыши, стены, заборы, и в трех многоквартирных. Также пострадали пять автомобилей, перечислил глава региона.
И обратился с просьбой сразу сообщать об опасных находках по номеру 112: спасательные службы оперативно реагируют на все сообщения и выезжают на место. Также губернатор призвал доверять только официальной информации.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости СевастополяСевастопольСрочные новости КрымаКрымМихаил РазвожаевБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:04Российская армия освободила еще три населенных пункта в ДНР и Сумской области
12:52Увеличилось число раненных при ударе ВСУ по Ростовской области
12:31Вылетел на встречку и загорелся: в ДТП с автобусом на "Новороссии" погибли трое
12:07Что показало голосование Совбеза ООН по Украине – мнение
11:37Третья мировая на пороге: после ответа России Европе переговоры вести будет не с кем
11:11Ореховый спас: у православных – день Нерукотворного образа Иисуса Христа
10:51На севере Крыма и в Судаке не будет воды из-за аварии
10:33В Ростове после атаки ВСУ ввели режим ЧС
10:10В бронежилетах и с сухой плазмой крови – как работают медики в зоне СВО
09:43В Севастополе из-за атаки ВСУ погиб человек и трое ранены
09:39Удары по Украине в ночь на 29 августа: что атаковано в Киеве и других регионах страны
09:11В Анапе запретили купание на пляжах
08:52По всей территории Крыма действуют ограничения электроснабжения
08:37313 украинских беспилотников атаковали ночью Крым и еще 11 регионов России
08:20Чрезвычайную пожароопасность в Крыму продлили до 1 сентября
08:04Крымский мост 29 августа утром: растет очередь на выезде с полуострова
07:36Новости Крыма и Севастополя на утро 29 августа
07:07Удар ВСУ по Ростовской области – ранены семь человек и повреждены дома
00:01Погода в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 29 августа
Лента новостейМолния