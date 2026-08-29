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В Севастополе из-за атаки ВСУ погиб человек и трое ранены

В Севастополе из-за атаки ВСУ погиб человек и трое ранены - РИА Новости Крым, 29.08.2026

В Севастополе из-за атаки ВСУ погиб человек и трое ранены

Мужчина погиб во время атаки украинских боевиков на Севастополь в ночь на 29 августа, еще три человека получили ранения, сообщает губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 29.08.2026

2026-08-29T09:43

2026-08-29T09:43

2026-08-29T09:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. Мужчина погиб во время атаки украинских боевиков на Севастополь в ночь на 29 августа, еще три человека получили ранения, сообщает губернатор Михаил Развожаев.Глава региона проинформировал, что в Севастополе при отражении ночной атаки ВСУ сбили 26 беспилотников.Пожилой мужчина и женщина в СТ в районе Монастырского шоссе получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения средней степени тяжести, молодой человек получил осколочные ранения, находясь во дворе во время атаки, также проинформировал Развожаев.От Спасательной службы Севастополя зафиксирована информация о повреждениях в восьми частных домах – в них разбиты стекла в окнах, повреждены крыши, стены, заборы, и в трех многоквартирных. Также пострадали пять автомобилей, перечислил глава региона.И обратился с просьбой сразу сообщать об опасных находках по номеру 112: спасательные службы оперативно реагируют на все сообщения и выезжают на место. Также губернатор призвал доверять только официальной информации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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