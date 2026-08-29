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В Анапе запретили купание на пляжах - РИА Новости Крым, 29.08.2026
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В Анапе запретили купание на пляжах
В Анапе запретили купание на пляжах - РИА Новости Крым, 29.08.2026
В Анапе запретили купание на пляжах
В Анапе временно запретили купаться на пляжах и использовать надувные плавательные средства из-за шторма и опасного ветра. Об этом информирует в понедельник... РИА Новости Крым, 29.08.2026
2026-08-29T09:11
2026-08-29T09:11
анапа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. В Анапе временно запретили купаться на пляжах и использовать надувные плавательные средства из-за шторма и опасного ветра. Об этом информирует в понедельник утром пресс-служба мэрии курорта.Управление гражданской обороны и защиты населения предупреждает: будьте осторожны, не подвергайте неоправданному риску жизнь и здоровье, усильте контроль за детьми.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чрезвычайную пожароопасность в Крыму продлили до 30 августаЛето громко хлопнет дверью: как в Крыму завершится август и чего ждать в сентябреЧем опасно купание в Черном и Азовском морях – МЧС
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РИА Новости Крым
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анапа, черное море, погода, безопасность, новости
В Анапе запретили купание на пляжах

На пляжах Анапы запретили купание и плавание на надувных плавсредствах из-за шторма

09:11 29.08.2026
 
© Telegram_канал: мэрия АнапыШторм
Шторм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. В Анапе временно запретили купаться на пляжах и использовать надувные плавательные средства из-за шторма и опасного ветра. Об этом информирует в понедельник утром пресс-служба мэрии курорта.
"29 августа в связи со штормом и сильным северо-восточным ветром купание и использование надувных плавстредств и катамаранов в море временно запрещено", – сказано в сообщении.
Управление гражданской обороны и защиты населения предупреждает: будьте осторожны, не подвергайте неоправданному риску жизнь и здоровье, усильте контроль за детьми.
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