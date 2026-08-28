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Альпинисту из Австрии вернули рюкзак, спасший ему жизнь на леднике 60 лет назад

Альпинисту из Австрии вернули рюкзак, спасший ему жизнь на леднике 60 лет назад - РИА Новости Крым, 28.08.2026

Альпинисту из Австрии вернули рюкзак, спасший ему жизнь на леднике 60 лет назад

Рюкзак и альпинисткое снаряжение, пролежавшие в леднике в Альпах более 60 лет, вернули 86-летнему австрийскому альпинисту, сообщает газета Guardian. РИА Новости Крым, 28.08.2026

2026-08-28T21:55

2026-08-28T21:55

2026-08-28T21:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Рюкзак и альпинисткое снаряжение, пролежавшие в леднике в Альпах более 60 лет, вернули 86-летнему австрийскому альпинисту, сообщает газета Guardian.По данным издания, сумку с ледорубом, фотоаппаратом и курительной трубкой 1950-х годов обнаружил турист на леднике Зульцтальфернер в австрийском Тироле на высоте почти 3 тысяч метров.Найденные в рюкзаке сильно истлевшие документы позволили установить имя владельца. Однако, как подчеркивает издание, из-за состояния здоровья забрать вещи лично он не смог - их передали через сына.Мужчина сорвался в трещину в августе 1963 года, когда переходил ледник с друзьями. Как сообщает газета со ссылкой на местную полицию, альпинист снял рюкзак и бросил его в расщелину, чтобы уменьшить свой вес. Группа была связана веревкой, поэтому товарищи смогли вытащить его.Таяние европейских ледников, которое ученые связывают с глобальным потеплением, в последние десятилетия раскрывает множество артефактов и человеческих останков. Как подчеркивает Guardian, среди находок - казармы времен Первой мировой войны на горе Скорлуццо в итальянских Альпах и тела солдат, а в 1991 году в Этцтальских Альпах была обнаружена ледяная мумия человека возрастом 5,3 тысячи лет, известная как Этци.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

горы, альпинизм, происшествия, новости, в мире