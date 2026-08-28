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Альпинисту из Австрии вернули рюкзак, спасший ему жизнь на леднике 60 лет назад
Альпинисту из Австрии вернули рюкзак, спасший ему жизнь на леднике 60 лет назад - РИА Новости Крым, 28.08.2026
Альпинисту из Австрии вернули рюкзак, спасший ему жизнь на леднике 60 лет назад
Рюкзак и альпинисткое снаряжение, пролежавшие в леднике в Альпах более 60 лет, вернули 86-летнему австрийскому альпинисту, сообщает газета Guardian. РИА Новости Крым, 28.08.2026
2026-08-28T21:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Рюкзак и альпинисткое снаряжение, пролежавшие в леднике в Альпах более 60 лет, вернули 86-летнему австрийскому альпинисту, сообщает газета Guardian.По данным издания, сумку с ледорубом, фотоаппаратом и курительной трубкой 1950-х годов обнаружил турист на леднике Зульцтальфернер в австрийском Тироле на высоте почти 3 тысяч метров.Найденные в рюкзаке сильно истлевшие документы позволили установить имя владельца. Однако, как подчеркивает издание, из-за состояния здоровья забрать вещи лично он не смог - их передали через сына.Мужчина сорвался в трещину в августе 1963 года, когда переходил ледник с друзьями. Как сообщает газета со ссылкой на местную полицию, альпинист снял рюкзак и бросил его в расщелину, чтобы уменьшить свой вес. Группа была связана веревкой, поэтому товарищи смогли вытащить его.Таяние европейских ледников, которое ученые связывают с глобальным потеплением, в последние десятилетия раскрывает множество артефактов и человеческих останков. Как подчеркивает Guardian, среди находок - казармы времен Первой мировой войны на горе Скорлуццо в итальянских Альпах и тела солдат, а в 1991 году в Этцтальских Альпах была обнаружена ледяная мумия человека возрастом 5,3 тысячи лет, известная как Этци.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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горы, альпинизм, происшествия, новости, в мире
Альпинисту из Австрии вернули рюкзак, спасший ему жизнь на леднике 60 лет назад
Альпинисту из Австрии спустя 60 лет вернули брошенный в Альпах рюкзак - Guardian
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Рюкзак и альпинисткое снаряжение, пролежавшие в леднике в Альпах более 60 лет, вернули 86-летнему австрийскому альпинисту, сообщает газета Guardian.
По данным издания, сумку с ледорубом, фотоаппаратом и курительной трубкой 1950-х годов обнаружил турист на леднике Зульцтальфернер в австрийском Тироле на высоте почти 3 тысяч метров.
"Альпинист в возрасте 86 лет воссоединился со своим рюкзаком и альпинистским снаряжением после того, как они были найдены в тающем леднике в Австрии - спустя более чем 60 лет после того, как он был вынужден оставить их там", - говорится в сообщении.
Найденные в рюкзаке сильно истлевшие документы позволили установить имя владельца. Однако, как подчеркивает издание, из-за состояния здоровья забрать вещи лично он не смог - их передали через сына.
Мужчина сорвался в трещину в августе 1963 года, когда переходил ледник с друзьями. Как сообщает газета со ссылкой на местную полицию, альпинист снял рюкзак и бросил его в расщелину, чтобы уменьшить свой вес. Группа была связана веревкой, поэтому товарищи смогли вытащить его.
Таяние европейских ледников, которое ученые связывают с глобальным потеплением, в последние десятилетия раскрывает множество артефактов и человеческих останков. Как подчеркивает Guardian, среди находок - казармы времен Первой мировой войны на горе Скорлуццо в итальянских Альпах и тела солдат, а в 1991 году в Этцтальских Альпах была обнаружена ледяная мумия человека возрастом 5,3 тысячи лет, известная как Этци.
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