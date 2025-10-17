https://crimea.ria.ru/20251017/vsu-atakovali-krym-za-noch-sbito-32-vrazheskikh-bespilotnika-1150244841.html

ВСУ атаковали Крым: за ночь сбито 32 вражеских беспилотника

ВСУ атаковали Крым: за ночь сбито 32 вражеских беспилотника

Силы ПВО сбили за ночь над российскими территориями 61 украинский беспилотник, из них 32 - над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 17.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Силы ПВО сбили за ночь над российскими территориями 61 украинский беспилотник, из них 32 - над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Из них 32 БПЛА уничтожены над территорией Республики Крым, 13 – над территорией Ростовской области, 6 – над акваторией Черного моря, 5 – над Брянской областью,️ по два дрона уничтожены над территориями Тульской области и Московского региона, еще один – над территорией Курской области.Дежурные средства российской ПВО вечером в четверг сбили 23 украинских беспилотника над Курской, Воронежской и Брянской областями, а также над Крымом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2025

