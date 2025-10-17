Рейтинг@Mail.ru
ПСБ подключил сервис Mir Pass к бизнес-картам крымских предпринимателей - РИА Новости Крым, 17.10.2025
ПСБ подключил сервис Mir Pass к бизнес-картам крымских предпринимателей
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. ПСБ запустил в Республике Крым сервис доступа в бизнес-залы Mir Pass ("Мир Пасс") для предпринимателей-держателей карт "Мир Supreme Business"("Мир высший бизнес"), сообщает пресс-служба банка.Теперь клиентам малого и среднего предпринимательства будет предоставлено 24 бесплатных прохода в год в более чем 600 бизнес-залов аэропортов и ж/д вокзалов в России и за рубежом.Сервис Mir Pass доступен в мобильном приложении (18+) для Android и интернет-банке "ПСБ Бизнес" (18+) всем клиентам, совершающим операции по картам "Мир Supreme Business". Кроме того, держателям указанных карт доступно безлимитное снятие наличных в любых банкоматах, бесплатная программа страхования путешествующих, кешбэк рублями за совершенные покупки по карте, а также бонусная программа авиакомпании S7 Airlines, которая позволяет копить баллы от всех совершенных покупок и обменивать их на перелеты от компании S7.Реклама, ПАО "Банк ПСБ", erid: F7NfYUJCUneTTTBBtuoX
промсвязьбанк (псб), банк, крымский бизнес

ПСБ подключил сервис Mir Pass к бизнес-картам крымских предпринимателей

16:38 17.10.2025
 
© Пресс-служба ПСБ
ПСБ подключил сервис Mir Pass к бизнес-картам крымских предпринимателей
© Пресс-служба ПСБ
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. ПСБ запустил в Республике Крым сервис доступа в бизнес-залы Mir Pass ("Мир Пасс") для предпринимателей-держателей карт "Мир Supreme Business"("Мир высший бизнес"), сообщает пресс-служба банка.
Теперь клиентам малого и среднего предпринимательства будет предоставлено 24 бесплатных прохода в год в более чем 600 бизнес-залов аэропортов и ж/д вокзалов в России и за рубежом.
Сервис Mir Pass доступен в мобильном приложении (18+) для Android и интернет-банке "ПСБ Бизнес" (18+) всем клиентам, совершающим операции по картам "Мир Supreme Business". Кроме того, держателям указанных карт доступно безлимитное снятие наличных в любых банкоматах, бесплатная программа страхования путешествующих, кешбэк рублями за совершенные покупки по карте, а также бонусная программа авиакомпании S7 Airlines, которая позволяет копить баллы от всех совершенных покупок и обменивать их на перелеты от компании S7.
"Более 10 тысяч предпринимателей Крыма используют бизнес-карты ПСБ для оплаты хозяйственных, представительских, командировочных и других расходов. Запуск сервиса Mir Pass позволит предпринимателям оптимизировать расходы на деловые поездки и сделает их более комфортными", – отметила управляющий Крымским филиалом ПАО "Банк ПСБ" Светлана Сидорова.
Реклама, ПАО "Банк ПСБ", erid: F7NfYUJCUneTTTBBtuoX
