ПСБ подключил сервис Mir Pass к бизнес-картам крымских предпринимателей

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. ПСБ запустил в Республике Крым сервис доступа в бизнес-залы Mir Pass ("Мир Пасс") для предпринимателей-держателей карт "Мир Supreme Business"("Мир высший бизнес"), сообщает пресс-служба банка.Теперь клиентам малого и среднего предпринимательства будет предоставлено 24 бесплатных прохода в год в более чем 600 бизнес-залов аэропортов и ж/д вокзалов в России и за рубежом.Сервис Mir Pass доступен в мобильном приложении (18+) для Android и интернет-банке "ПСБ Бизнес" (18+) всем клиентам, совершающим операции по картам "Мир Supreme Business". Кроме того, держателям указанных карт доступно безлимитное снятие наличных в любых банкоматах, бесплатная программа страхования путешествующих, кешбэк рублями за совершенные покупки по карте, а также бонусная программа авиакомпании S7 Airlines, которая позволяет копить баллы от всех совершенных покупок и обменивать их на перелеты от компании S7.Реклама, ПАО "Банк ПСБ", erid: F7NfYUJCUneTTTBBtuoX

2025

