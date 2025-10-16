https://crimea.ria.ru/20251016/kakoy-segodnya-prazdnik-16-oktyabrya-1131978205.html

Какой сегодня праздник: 16 октября

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. 16 октября в мире отмечают День хлеба и босса. В этот день в Лондоне впервые опубликован знаменитый роман "Джейн Эйр". Также 16 октября родились британский поэт и прозаик Оскар Уайльд, знаменитый российский оперный певец Дмитрий Хворостовский.Что празднуют в миреЕжегодно 16 октября празднуется Всемирный день хлеба. Он был учрежден в 2006 году по инициативе Международного союза пекарей и пекарей-кондитеров. Выбор даты обусловлен тем, что 16 октября 1945 года была создана Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, которая занималась решением проблем в развитии сельского хозяйства и его производства.К этому же событию приурочен и еще один праздник – Всемирный день продовольствия, который тоже отмечают 16 октября. Его главная цель – повышение уровня осведомленности населения в отношении продовольственной проблемы в мире. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации (FAO), больше 820 миллионов человек в мире до сих пор страдают от голода, несмотря на то, что производится достаточно продовольствия, чтобы прокормить всех. В то же время 1,9 млрд человек имеют избыточный вес, из них 672 млн страдают от ожирения.Еще сегодня можно отметить Всемирный день анестезии, День аллерголога, а также День Босса, День недотрог, День северного ветра, День диких кошек. Именины у Амвросия, Дениса, Герарда, Павла, Петра.Знаменательные событияВ 1847 году в Лондоне впервые опубликован роман английской писательницы Шарлотты Бронте "Джейн Эйр". Произведение повествует о судьбе образованной девушки, сироты, которая должна сама пробивать себе дорогу в жизни. Роман глубоко психологичен: чувства героев, их страдания, сознание безысходного противоречия между собственными страстями, душевное одиночество. "Джейн Эйр" занимает десятое место в списке 200 лучших книг по версии BBC.В 1946 году в спортзале Нюрнбергской тюрьмы были приведены в исполнение смертные приговоры, которые Международный трибунал вынес ведущим военным преступникам нацистского Третьего Рейха. В числе казненных – министр иностранных дел Иоахим фон Риббентроп, начальник главного управления имперской безопасности СС Эрнст Кальтенбруннер, главный философ нацистской партии и имперский министр по восточным оккупированным территориям Альфред Розенберг, бывший начальник штаба верховного командования германских вооруженных сил Йохан Кейтель, главный теоретик антисемитизма Юлиус Штрайхер и другие. Всего к смертной казни были приговорены 12 подсудимых. Приговор в присутствии многочисленных свидетелей в исполнение приводили американские солдаты – профессиональный палач Джон Вудз и доброволец Джозеф Малта.В 1956 году в Тихом океане совершена первая известная посадка авиалайнера на воду без жертв. Самолет Boeing 377 авиакомпании Pan American World Airways с 31 пассажиром на борту выполнял ночной пассажирский рейс из Гонолулу (Гавайи) в Сан-Франциско (Калифорния), когда на полпути у него сперва вышел из-под контроля один из воздушных винтов, а вскоре отказал другой двигатель. Не имея возможности достичь побережья, экипаж стал кружить около ближайшего метеорологического судна и подошедшего пограничного сторожевого корабля береговой охраны США. С рассветом самолет приводнился на поверхность океана, после чего все люди на борту были спасены.В 1978 году Иоанн Павел II стал 264-м Папой Римским. Поляк по происхождению, Кароль Войтыла стал первым не итальянцем на папском престоле с 1523 года, одним из самых молодых понтификов в истории и первым Папой славянского происхождения. Оставался предстоятелем Римско-католической церкви до апреля 2005 года. По длительности своего понтификата он уступает только Апостолу Петру и папе Пию IX (1846—1878).Кто родилсяВ 1854 году родился английский писатель и поэт Оскар Уайльд – один из самых известных драматургов позднего Викторианского периода. В 1890 году в свет вышел единственный роман Уайльда "Портрет Дориана Грея", в котором герой, отвергающий все нравственные ограничения во имя наслаждения и свободы самовыражения (идея, созвучная самому Уайльду), гибнет, оказавшись заложником своего аморализма и эстетства. Критики обвинили роман в безнравственности.В 1962 году на свет появился знаменитый оперный певец, Народный артист России Дмитрий Хворостовский. Он выступал со многими оркестрами: Нью-Йоркским филармоническим, Симфоническим Сан-Франциским, Роттердамским филармоническим и другими. Сотрудничал с выдающимися дирижерами современности. В его камерном репертуаре были романсы русских и зарубежных композиторов, арии западноевропейских композиторов, русские народные песни.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

