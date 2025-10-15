https://crimea.ria.ru/20251015/putin-ratifitsiroval-soglashenie-o-voennom-sotrudnichestve-s-kuboy-1150215040.html
Путин ратифицировал соглашение о военном сотрудничестве с Кубой
2025-10-15T20:32
2025-10-15T20:32
2025-10-15T20:28
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о ратификации соглашения между правительствами РФ и Кубы о военном сотрудничестве. Документ опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.Соглашение было подписано в Гаване 13 марта и Москве 19 марта. Ратификация соглашения обеспечит правовую основу, необходимую для определения целей, направлений и форм двустороннего военного сотрудничества, а также будет способствовать укреплению и развитию отношений РФ и Кубы в данной сфере. Соглашение заключено на пять лет с автоматическим продлением на последующие пятилетние периоды.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/0b/1147883988_122:0:1301:884_1920x0_80_0_0_e51087082d27c7fb7386cf4f0c73ec92.png
