Путин ратифицировал соглашение о военном сотрудничестве с Кубой

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о ратификации соглашения между правительствами РФ и Кубы о военном сотрудничестве. Документ опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.Соглашение было подписано в Гаване 13 марта и Москве 19 марта. Ратификация соглашения обеспечит правовую основу, необходимую для определения целей, направлений и форм двустороннего военного сотрудничества, а также будет способствовать укреплению и развитию отношений РФ и Кубы в данной сфере. Соглашение заключено на пять лет с автоматическим продлением на последующие пятилетние периоды.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

