Путин ратифицировал соглашение о военном сотрудничестве с Кубой - РИА Новости Крым, 15.10.2025
Путин ратифицировал соглашение о военном сотрудничестве с Кубой
Путин ратифицировал соглашение о военном сотрудничестве с Кубой - РИА Новости Крым, 15.10.2025
Путин ратифицировал соглашение о военном сотрудничестве с Кубой
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о ратификации соглашения между правительствами РФ и Кубы о военном сотрудничестве. Документ... РИА Новости Крым, 15.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о ратификации соглашения между правительствами РФ и Кубы о военном сотрудничестве. Документ опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.Соглашение было подписано в Гаване 13 марта и Москве 19 марта. Ратификация соглашения обеспечит правовую основу, необходимую для определения целей, направлений и форм двустороннего военного сотрудничества, а также будет способствовать укреплению и развитию отношений РФ и Кубы в данной сфере. Соглашение заключено на пять лет с автоматическим продлением на последующие пятилетние периоды.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости
Путин ратифицировал соглашение о военном сотрудничестве с Кубой

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о ратификации соглашения между правительствами РФ и Кубы о военном сотрудничестве. Документ опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.

"Ратифицировать Соглашение между правительством Российский Федерации и правительством Республики Куба о военном сотрудничестве", - говорится в документе.

Соглашение было подписано в Гаване 13 марта и Москве 19 марта. Ратификация соглашения обеспечит правовую основу, необходимую для определения целей, направлений и форм двустороннего военного сотрудничества, а также будет способствовать укреплению и развитию отношений РФ и Кубы в данной сфере. Соглашение заключено на пять лет с автоматическим продлением на последующие пятилетние периоды.
