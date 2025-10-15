https://crimea.ria.ru/20251015/eksport-rossiyskogo-zerna-v-etom-sezone-mozhet-dostignut-50-mln-tonn-1150215823.html

Экспорт российского зерна в этом сезоне может достигнуть 50 млн тонн

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. В России в этом году будет собрано 135 миллионов тонн зерновых, экспортный потенциал страны составит порядка 50 миллионов тонн. Об этом сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.Как уточнила Лут, урожай пшеницы составит порядка 90 млн тонн, зернобобовых культур – рекордные 7 млн тонн.Путин назвал такие показатели сбора урожая отличными и поздравил Минсельхоз и аграриев с этим результатом. Президент также поинтересовался, сколько зерна пойдет на внутреннее потребление и каков будет экспортный потенциал.По словам главы Минсельхоза РФ, в среднем внутреннее потребление составляет 86 млн тонн, таким образом, с учетом переходящих остатков, экспортный потенциал может составить порядка 50 млн тонн.

