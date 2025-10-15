https://crimea.ria.ru/20251015/eksport-rossiyskogo-zerna-v-etom-sezone-mozhet-dostignut-50-mln-tonn-1150215823.html
Экспорт российского зерна в этом сезоне может достигнуть 50 млн тонн
Экспорт российского зерна в этом сезоне может достигнуть 50 млн тонн - РИА Новости Крым, 15.10.2025
Экспорт российского зерна в этом сезоне может достигнуть 50 млн тонн
В России в этом году будет собрано 135 миллионов тонн зерновых, экспортный потенциал страны составит порядка 50 миллионов тонн. Об этом сообщила министр... РИА Новости Крым, 15.10.2025
2025-10-15T22:04
2025-10-15T22:04
2025-10-15T22:04
владимир путин (политик)
оксана лут
минсельхоз рф
урожай зерновых культур
зерно
урожай
экспорт
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/01/1149116339_0:46:900:552_1920x0_80_0_0_bb38163019126f925d15f84270942d13.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. В России в этом году будет собрано 135 миллионов тонн зерновых, экспортный потенциал страны составит порядка 50 миллионов тонн. Об этом сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.Как уточнила Лут, урожай пшеницы составит порядка 90 млн тонн, зернобобовых культур – рекордные 7 млн тонн.Путин назвал такие показатели сбора урожая отличными и поздравил Минсельхоз и аграриев с этим результатом. Президент также поинтересовался, сколько зерна пойдет на внутреннее потребление и каков будет экспортный потенциал.По словам главы Минсельхоза РФ, в среднем внутреннее потребление составляет 86 млн тонн, таким образом, с учетом переходящих остатков, экспортный потенциал может составить порядка 50 млн тонн.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/01/1149116339_52:0:848:597_1920x0_80_0_0_dbe8af441bbbde422749d15cd32f8b50.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), оксана лут, минсельхоз рф, урожай зерновых культур, зерно, урожай, экспорт, новости
Экспорт российского зерна в этом сезоне может достигнуть 50 млн тонн
Экспорт зерна из России может составить 50 миллионов тонн – Минсельхоз
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. В России в этом году будет собрано 135 миллионов тонн зерновых, экспортный потенциал страны составит порядка 50 миллионов тонн. Об этом сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
"На данный момент зерновые и зернобобовые культуры убраны с 91% площадей, сбор составляет порядка 132 млн тонн. В настоящее время уборка продолжается в непростых погодных условиях: в отдельных регионах Сибири уже снег, в Центральной России идут обильные дожди. При этом мы сохраняем прогноз по зерну по итогам года в 135 млн тонн в чистом весе", - сказала она.
Как уточнила Лут, урожай пшеницы составит порядка 90 млн тонн, зернобобовых культур – рекордные 7 млн тонн.
Путин назвал такие показатели сбора урожая отличными и поздравил Минсельхоз и аграриев с этим результатом. Президент также поинтересовался, сколько зерна пойдет на внутреннее потребление и каков будет экспортный потенциал.
По словам главы Минсельхоза РФ, в среднем внутреннее потребление составляет 86 млн тонн, таким образом, с учетом переходящих остатков, экспортный потенциал может составить порядка 50 млн тонн.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.