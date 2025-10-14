Рейтинг@Mail.ru
Ракеты "Томагавк": характеристики и дальность полета
Ракеты "Томагавк": характеристики и дальность полета
Ракеты "Томагавк": характеристики и дальность полета - РИА Новости Крым, 14.10.2025
Ракеты "Томагавк": характеристики и дальность полета
"Томагавк" (BGM-109 Tomahawk) — семейство американских многоцелевых высокоточных дозвуковых крылатых ракет большой дальности стратегического и тактического... РИА Новости Крым, 14.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. "Томагавк" (BGM-109 Tomahawk) — семейство американских многоцелевых высокоточных дозвуковых крылатых ракет большой дальности стратегического и тактического назначения подводного, надводного и сухопутного базирования. Ракета совершает полет на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности, что позволяет ей избегать обнаружения радарами. Дальность полета - до 1,6 тысячи километров. Скорость – около 880 км/ч. Высота полета – от 10 до 50 метров над землей. Боевая часть в основном осколочно-фугасная, массой 450 кг. Ракета может нести кассетные боеприпасы для поражения групповых рассредоточенных целей (например, самолетов на аэродроме, техники). Также Tomahawk может оснащаться разведывательной аппаратурой и выполнять функции беспилотного самолета-разведчика для фото- и видеосъемки местности. Кроме того, ракета может оперативно доставить на дальнее расстояние какую-либо полезную нагрузку.Ракета "Томагавк" находится на вооружении кораблей и подводных лодок ВМС США, использовалась во всех значительных военных конфликтах с участием США с момента ее принятия на вооружение в 1983 году. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
новости, ракета tomahawk, сша, справка, дальнобойное оружие
Ракеты "Томагавк": характеристики и дальность полета

Ракеты "Томагавк" - главные характеристики и дальность полета

14.10.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. "Томагавк" (BGM-109 Tomahawk) — семейство американских многоцелевых высокоточных дозвуковых крылатых ракет большой дальности стратегического и тактического назначения подводного, надводного и сухопутного базирования.
Ракета совершает полет на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности, что позволяет ей избегать обнаружения радарами. Дальность полета - до 1,6 тысячи километров. Скорость – около 880 км/ч. Высота полета – от 10 до 50 метров над землей.
Боевая часть в основном осколочно-фугасная, массой 450 кг. Ракета может нести кассетные боеприпасы для поражения групповых рассредоточенных целей (например, самолетов на аэродроме, техники). Также Tomahawk может оснащаться разведывательной аппаратурой и выполнять функции беспилотного самолета-разведчика для фото- и видеосъемки местности. Кроме того, ракета может оперативно доставить на дальнее расстояние какую-либо полезную нагрузку.
Ракета "Томагавк" находится на вооружении кораблей и подводных лодок ВМС США, использовалась во всех значительных военных конфликтах с участием США с момента ее принятия на вооружение в 1983 году.
