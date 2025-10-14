https://crimea.ria.ru/20251014/rakety-tomagavk-kharakteristiki-i-dalnost-poleta-1150167049.html

Ракеты "Томагавк": характеристики и дальность полета

Ракеты "Томагавк": характеристики и дальность полета - РИА Новости Крым, 14.10.2025

Ракеты "Томагавк": характеристики и дальность полета

"Томагавк" (BGM-109 Tomahawk) — семейство американских многоцелевых высокоточных дозвуковых крылатых ракет большой дальности стратегического и тактического... РИА Новости Крым, 14.10.2025

2025-10-14T10:20

2025-10-14T10:20

2025-10-14T10:20

новости

ракета tomahawk

сша

справка

дальнобойное оружие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1a/1149769768_0:50:1024:626_1920x0_80_0_0_37067879226c8694b3807aaa75dc3aef.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. "Томагавк" (BGM-109 Tomahawk) — семейство американских многоцелевых высокоточных дозвуковых крылатых ракет большой дальности стратегического и тактического назначения подводного, надводного и сухопутного базирования. Ракета совершает полет на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности, что позволяет ей избегать обнаружения радарами. Дальность полета - до 1,6 тысячи километров. Скорость – около 880 км/ч. Высота полета – от 10 до 50 метров над землей. Боевая часть в основном осколочно-фугасная, массой 450 кг. Ракета может нести кассетные боеприпасы для поражения групповых рассредоточенных целей (например, самолетов на аэродроме, техники). Также Tomahawk может оснащаться разведывательной аппаратурой и выполнять функции беспилотного самолета-разведчика для фото- и видеосъемки местности. Кроме того, ракета может оперативно доставить на дальнее расстояние какую-либо полезную нагрузку.Ракета "Томагавк" находится на вооружении кораблей и подводных лодок ВМС США, использовалась во всех значительных военных конфликтах с участием США с момента ее принятия на вооружение в 1983 году. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, ракета tomahawk, сша, справка, дальнобойное оружие