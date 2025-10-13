https://crimea.ria.ru/20251013/mototsiklist-sorvalsya-s-obryva-na-gore-chatyr-dag-v-krymu-1150149875.html
Мотоциклист сорвался с обрыва на горе Чатыр-Даг в Крыму
Мотоциклист рухнул с 20-метрового обрыва на горе Чатыр-Даг в Крыму и получил множественные травмы. Об этом сообщили в республиканском МЧС. РИА Новости Крым, 13.10.2025
2025-10-13T11:54
2025-10-13T11:54
2025-10-13T11:54
крым
происшествия
горы крыма
горы
мчс крыма
новости крыма
общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Мотоциклист рухнул с 20-метрового обрыва на горе Чатыр-Даг в Крыму и получил множественные травмы. Об этом сообщили в республиканском МЧС.Отмечается, что инцидент произошел в районе вершины Любка. Парень не справился с управлением и сорвался с высоты 20 метров. К нему на помощь выехали пять сотрудников Симферопольского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас". После этого молодого человека с применением спецоборудования на носилках эвакуировали из труднодоступного места и передели медикам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
горы
Новости
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
крым, происшествия, горы крыма, горы, мчс крыма, новости крыма, общество
