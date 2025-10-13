Рейтинг@Mail.ru
Мотоциклист сорвался с обрыва на горе Чатыр-Даг в Крыму - РИА Новости Крым, 13.10.2025
Мотоциклист сорвался с обрыва на горе Чатыр-Даг в Крыму
Мотоциклист сорвался с обрыва на горе Чатыр-Даг в Крыму - РИА Новости Крым, 13.10.2025
Мотоциклист сорвался с обрыва на горе Чатыр-Даг в Крыму
Мотоциклист рухнул с 20-метрового обрыва на горе Чатыр-Даг в Крыму и получил множественные травмы. Об этом сообщили в республиканском МЧС. РИА Новости Крым, 13.10.2025
2025-10-13T11:54
2025-10-13T11:54
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Мотоциклист рухнул с 20-метрового обрыва на горе Чатыр-Даг в Крыму и получил множественные травмы. Об этом сообщили в республиканском МЧС.Отмечается, что инцидент произошел в районе вершины Любка. Парень не справился с управлением и сорвался с высоты 20 метров. К нему на помощь выехали пять сотрудников Симферопольского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас". После этого молодого человека с применением спецоборудования на носилках эвакуировали из труднодоступного места и передели медикам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Мотоциклист сорвался с обрыва на горе Чатыр-Даг в Крыму

В Крыму на горе Чатыр-Даг мотоциклист сорвался с 20-метрового обрыва

11:54 13.10.2025
 
© МЧС Республики КрымВ Крыму с горы Чатыр-Даг сорвался мотоциклист
В Крыму с горы Чатыр-Даг сорвался мотоциклист
© МЧС Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Мотоциклист рухнул с 20-метрового обрыва на горе Чатыр-Даг в Крыму и получил множественные травмы. Об этом сообщили в республиканском МЧС.
Отмечается, что инцидент произошел в районе вершины Любка. Парень не справился с управлением и сорвался с высоты 20 метров. К нему на помощь выехали пять сотрудников Симферопольского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас".
"Необходима была эвакуация мотоциклиста с травмами различной степени тяжести из труднодоступного места. При помощи альпснаряжения спасатели спустились к пострадавшему, оказали ему первую помощь и уложили на вакуумный матрац", - сказано в сообщении.
После этого молодого человека с применением спецоборудования на носилках эвакуировали из труднодоступного места и передели медикам.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
