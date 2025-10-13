100 лет Маргарет Тэтчер

Ее по праву называли "железной леди": благодаря жесткому характеру она добилась больших успехов в политике, став первой женщиной на посту премьер-министра Великобритании и удерживая власть 11 лет. В Советском Союзе из всех британских политиков по популярности она могла соперничать только с Уинстоном Черчиллем... 13 октября 1925 года на свет появилась Маргарет Тэтчер. В 1970 году была назначена на должность министра обороны, спустя пять лет победила на выборах и стала лидером партии. С 1979 занимала пост премьер-министра. В качестве главы правительства Тэтчер проводит политические и экономические реформы. При ней ядерные силы Великобритании выросли втрое, была одержана победа над Аргентиной в Фолклендской войне в 1982 году. В 1988 году "Железная Леди" сделала заявление об окончании холодной войны. Спустя два года Тэтчер заявила о своей отставке.Ей было присвоено личное дворянство с титулом баронессы и герб, она являлась почетным гражданином Загреба, членом Бильдербергского клуба, автором книги "Искусство управления государством: стратегии для меняющегося мира", была пожизненным членом Палаты лордов. Экс-премьер-министр Соединенного Королевства, выдающаяся женщина и политик Маргарет Тэтчер скончалась 8 апреля 2013 года в Лондоне в возрасте 87 лет.На родине отношение к ней противоречиво: кто-то припоминает ей жесткие методы в экономике и политике – закрытие шахт и разгон протестующих шахтеров, кто-то ставит в заслугу возвращение былой славы Британской империи и защиту территории – война за Фолклендские острова. Но все сходятся в одном: она действительно была выдающимся политиком. Жизнь и судьбы баронессы Маргарет Хильды Тэтчер – в фотоленте РИА Новости Крым.
Ее по праву называли "железной леди": благодаря жесткому характеру она добилась больших успехов в политике, став первой женщиной на посту премьер-министра Великобритании и удерживая власть 11 лет.
В Советском Союзе из всех британских политиков по популярности она могла соперничать только с Уинстоном Черчиллем...
13 октября 1925 года на свет появилась Маргарет Тэтчер.
В 1970 году была назначена на должность министра обороны, спустя пять лет победила на выборах и стала лидером партии. С 1979 занимала пост премьер-министра. В качестве главы правительства Тэтчер проводит политические и экономические реформы. При ней ядерные силы Великобритании выросли втрое, была одержана победа над Аргентиной в Фолклендской войне в 1982 году. В 1988 году "Железная Леди" сделала заявление об окончании холодной войны. Спустя два года Тэтчер заявила о своей отставке.
Ей было присвоено личное дворянство с титулом баронессы и герб, она являлась почетным гражданином Загреба, членом Бильдербергского клуба, автором книги "Искусство управления государством: стратегии для меняющегося мира", была пожизненным членом Палаты лордов. Экс-премьер-министр Соединенного Королевства, выдающаяся женщина и политик Маргарет Тэтчер скончалась 8 апреля 2013 года в Лондоне в возрасте 87 лет.
На родине отношение к ней противоречиво: кто-то припоминает ей жесткие методы в экономике и политике – закрытие шахт и разгон протестующих шахтеров, кто-то ставит в заслугу возвращение былой славы Британской империи и защиту территории – война за Фолклендские острова. Но все сходятся в одном: она действительно была выдающимся политиком. Жизнь и судьбы баронессы Маргарет Хильды Тэтчер – в фотоленте РИА Новости Крым.
Дмитрий Тимофеевич Язов, министр обороны СССР (справа) и Маргарет Тэтчер, бывший премьер-министр Великобритании, прибывшая по частному приглашению генерального секретаря ЦК КПСС, президента СССР, Михаила Горбачева.
Официальный визит в Великобританию Генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева (5-7 апреля 1989 года). Премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер на встрече в древней ратуше Лондона Гилдхолле.
Королева Великобритании Елизавета II (слева) беседует с бывшим премьер-министром-консерватором баронессой Тэтчер на открытии нового крыла Национальной портретной галереи в Лондоне 4 мая 2000 года.(Photo by FIONA HANSON / POOL / AFP)
Бывший премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер входит в Палату лордов перед выступлением королевы на церемонии открытия парламента в Лондоне 15 ноября 2006 года. AFP PHOTO/ADRIAN DENNIS/WPA Pool/AFP (Photo by ADRIAN DENNIS / POOL / AFP)
