https://crimea.ria.ru/20251012/obostrenie-konflikta-mezhdu-afganistanom-i-pakistanom-chto-izvestno-1150127590.html
Обострение конфликта между Афганистаном и Пакистаном: что известно
Обострение конфликта между Афганистаном и Пакистаном: что известно - РИА Новости Крым, 12.10.2025
Обострение конфликта между Афганистаном и Пакистаном: что известно
В результате боестолкновений между Афганистаном и Пакистаном, произошедшими накануне, пакистанские военные захватили 19 афганских пограничных пунктов, передает... РИА Новости Крым, 12.10.2025
2025-10-12T07:07
2025-10-12T07:07
2025-10-12T07:12
пакистан
афганистан
новости
в мире
ближний восток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0c/1150127799_0:0:3080:1733_1920x0_80_0_0_449b6092b9fce86cf689842c76dcf725.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. В результате боестолкновений между Афганистаном и Пакистаном, произошедшими накануне, пакистанские военные захватили 19 афганских пограничных пунктов, передает телеканал Geo.Афганистан якобы использовал эти пункты для осуществления атак на территории соседнего государства, отмечается в публикации.Обострение на границеВ субботу Министерство обороны Афганистана заявило об успешной "операции возмездия" против Пакистана.По данным СМИ, в четверг пакистанский беспилотник атаковал в Кабуле внедорожник. Кроме того, ВВС Пакистана в ночь на пятницу нанесли удар по провинции Пактика на востоке Афганистана.Афганские власти сообщили, что атаковали объекты, которые использовались для запуска беспилотников по территории страны и нарушения ее воздушного пространства, а также периодически применялись для нападений на гражданских лиц.Как сообщал телеканал Tolo News, в столкновениях погибли 12 пакистанских военных, еще минимум двое получили ранения. Кроме того, в районе провинции Кандагар афганским властям сдались пятеро солдат.Истребители Super Tucano афганских ВВС нанесли авиаудар по городу Лахор. По словам очевидцев, в некоторых районах восточной части населенного пункта гремели непрерывные взрывы, а в нескольких местах вспыхивали пожары.Кабул раскритиковал атаки по своей территории, назвав их вторжением и нарушением суверенитета.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
пакистан
афганистан
ближний восток
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0c/1150127799_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_e18fa5f4c64224c38d90a693fbaccb27.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пакистан, афганистан, новости, в мире, ближний восток
Обострение конфликта между Афганистаном и Пакистаном: что известно
Пакистан захватил 19 афганских пограничных пунктов
07:07 12.10.2025 (обновлено: 07:12 12.10.2025) СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым.
В результате боестолкновений между Афганистаном и Пакистаном, произошедшими накануне, пакистанские военные захватили 19 афганских пограничных пунктов, передает телеканал Geo
.
"Пакистан занял 19 афганских пунктов вдоль границы", – сказано в сообщении.
Афганистан якобы использовал эти пункты для осуществления атак на территории соседнего государства, отмечается в публикации.
Обострение на границе
В субботу Министерство обороны Афганистана заявило об успешной "операции возмездия" против Пакистана.
По данным СМИ, в четверг пакистанский беспилотник атаковал в Кабуле внедорожник. Кроме того, ВВС Пакистана в ночь на пятницу нанесли удар по провинции Пактика на востоке Афганистана.
Афганские власти сообщили, что атаковали объекты, которые использовались для запуска беспилотников по территории страны и нарушения ее воздушного пространства, а также периодически применялись для нападений на гражданских лиц.
Как сообщал телеканал Tolo News, в столкновениях погибли 12 пакистанских военных, еще минимум двое получили ранения. Кроме того, в районе провинции Кандагар афганским властям сдались пятеро солдат.
Истребители Super Tucano афганских ВВС нанесли авиаудар по городу Лахор. По словам очевидцев, в некоторых районах восточной части населенного пункта гремели непрерывные взрывы, а в нескольких местах вспыхивали пожары.
Кабул раскритиковал атаки по своей территории, назвав их вторжением и нарушением суверенитета.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.