Рейтинг@Mail.ru
Обострение конфликта между Афганистаном и Пакистаном: что известно - РИА Новости Крым, 12.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251012/obostrenie-konflikta-mezhdu-afganistanom-i-pakistanom-chto-izvestno-1150127590.html
Обострение конфликта между Афганистаном и Пакистаном: что известно
Обострение конфликта между Афганистаном и Пакистаном: что известно - РИА Новости Крым, 12.10.2025
Обострение конфликта между Афганистаном и Пакистаном: что известно
В результате боестолкновений между Афганистаном и Пакистаном, произошедшими накануне, пакистанские военные захватили 19 афганских пограничных пунктов, передает... РИА Новости Крым, 12.10.2025
2025-10-12T07:07
2025-10-12T07:12
пакистан
афганистан
новости
в мире
ближний восток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0c/1150127799_0:0:3080:1733_1920x0_80_0_0_449b6092b9fce86cf689842c76dcf725.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. В результате боестолкновений между Афганистаном и Пакистаном, произошедшими накануне, пакистанские военные захватили 19 афганских пограничных пунктов, передает телеканал Geo.Афганистан якобы использовал эти пункты для осуществления атак на территории соседнего государства, отмечается в публикации.Обострение на границеВ субботу Министерство обороны Афганистана заявило об успешной "операции возмездия" против Пакистана.По данным СМИ, в четверг пакистанский беспилотник атаковал в Кабуле внедорожник. Кроме того, ВВС Пакистана в ночь на пятницу нанесли удар по провинции Пактика на востоке Афганистана.Афганские власти сообщили, что атаковали объекты, которые использовались для запуска беспилотников по территории страны и нарушения ее воздушного пространства, а также периодически применялись для нападений на гражданских лиц.Как сообщал телеканал Tolo News, в столкновениях погибли 12 пакистанских военных, еще минимум двое получили ранения. Кроме того, в районе провинции Кандагар афганским властям сдались пятеро солдат.Истребители Super Tucano афганских ВВС нанесли авиаудар по городу Лахор. По словам очевидцев, в некоторых районах восточной части населенного пункта гремели непрерывные взрывы, а в нескольких местах вспыхивали пожары.Кабул раскритиковал атаки по своей территории, назвав их вторжением и нарушением суверенитета.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
пакистан
афганистан
ближний восток
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0c/1150127799_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_e18fa5f4c64224c38d90a693fbaccb27.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пакистан, афганистан, новости, в мире, ближний восток
Обострение конфликта между Афганистаном и Пакистаном: что известно

Пакистан захватил 19 афганских пограничных пунктов

07:07 12.10.2025 (обновлено: 07:12 12.10.2025)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкПакистанский военный
Пакистанский военный
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. В результате боестолкновений между Афганистаном и Пакистаном, произошедшими накануне, пакистанские военные захватили 19 афганских пограничных пунктов, передает телеканал Geo.
"Пакистан занял 19 афганских пунктов вдоль границы", – сказано в сообщении.
Афганистан якобы использовал эти пункты для осуществления атак на территории соседнего государства, отмечается в публикации.

Обострение на границе

В субботу Министерство обороны Афганистана заявило об успешной "операции возмездия" против Пакистана.
По данным СМИ, в четверг пакистанский беспилотник атаковал в Кабуле внедорожник. Кроме того, ВВС Пакистана в ночь на пятницу нанесли удар по провинции Пактика на востоке Афганистана.
Афганские власти сообщили, что атаковали объекты, которые использовались для запуска беспилотников по территории страны и нарушения ее воздушного пространства, а также периодически применялись для нападений на гражданских лиц.
Как сообщал телеканал Tolo News, в столкновениях погибли 12 пакистанских военных, еще минимум двое получили ранения. Кроме того, в районе провинции Кандагар афганским властям сдались пятеро солдат.
Истребители Super Tucano афганских ВВС нанесли авиаудар по городу Лахор. По словам очевидцев, в некоторых районах восточной части населенного пункта гремели непрерывные взрывы, а в нескольких местах вспыхивали пожары.
Кабул раскритиковал атаки по своей территории, назвав их вторжением и нарушением суверенитета.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ПакистанАфганистанНовостиВ миреБлижний Восток
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:07Обострение конфликта между Афганистаном и Пакистаном: что известно
00:01Туманы и дожди: погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 12 октября
23:50Движение катеров и паромов в Севастополе возобновили
23:46ДТП с пассажирским автобусом в Севастополе - что известно
22:44В Севастополе перекрыли рейд
22:15Умерла звезда "Крестного отца" актриса Дайан Китон
21:33Разговор Зеленского с Трампом и мазут на пляжах Севастополя – главное
20:55В МЧС отметили снижение числа пожаров из-за печей
20:22Из-за наводнений в Мексике погибли 37 человек
19:45"Часы заботы": как помогают семьям с тяжелобольными детьми в Крыму
19:34ВСУ расстреляли пассажирский автобус в Горловке – ранены четыре человека
19:19Грядут аномальные холода - когда ждать "ледниковый период"
18:45Сантуры, сазы и доре – как звучит старинная музыка крымских татар
18:10Водитель грузовика погиб в Белгородском поселке при ударе ВСУ
17:47Катер столкнулся с судном на Ангаре в Иркутской области - трое погибли
17:33Опережая время: как проходил первый полет самолета из нержавеющей стали
17:11"Усилить Киев": Зеленский уговаривал Трампа на новый план
16:37Можем гордиться: некоторые российские ИТ-продукты лучшие в мире – эксперт
16:09Крымский мост сейчас - обстановка на 16 часов
Лента новостейМолния