Обострение конфликта между Афганистаном и Пакистаном: что известно

Обострение конфликта между Афганистаном и Пакистаном: что известно

В результате боестолкновений между Афганистаном и Пакистаном, произошедшими накануне, пакистанские военные захватили 19 афганских пограничных пунктов, передает... РИА Новости Крым, 12.10.2025

2025-10-12T07:07

2025-10-12T07:07

2025-10-12T07:12

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. В результате боестолкновений между Афганистаном и Пакистаном, произошедшими накануне, пакистанские военные захватили 19 афганских пограничных пунктов, передает телеканал Geo.Афганистан якобы использовал эти пункты для осуществления атак на территории соседнего государства, отмечается в публикации.Обострение на границеВ субботу Министерство обороны Афганистана заявило об успешной "операции возмездия" против Пакистана.По данным СМИ, в четверг пакистанский беспилотник атаковал в Кабуле внедорожник. Кроме того, ВВС Пакистана в ночь на пятницу нанесли удар по провинции Пактика на востоке Афганистана.Афганские власти сообщили, что атаковали объекты, которые использовались для запуска беспилотников по территории страны и нарушения ее воздушного пространства, а также периодически применялись для нападений на гражданских лиц.Как сообщал телеканал Tolo News, в столкновениях погибли 12 пакистанских военных, еще минимум двое получили ранения. Кроме того, в районе провинции Кандагар афганским властям сдались пятеро солдат.Истребители Super Tucano афганских ВВС нанесли авиаудар по городу Лахор. По словам очевидцев, в некоторых районах восточной части населенного пункта гремели непрерывные взрывы, а в нескольких местах вспыхивали пожары.Кабул раскритиковал атаки по своей территории, назвав их вторжением и нарушением суверенитета.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

