В Эстонии перекрыли ведущую в Россию дорогу
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. В Эстонии пограничники перекрыли движение по дороге, которая ведет к Псковской области России. Об этом со ссылкой на местные СМИ пишет РИА Новости.Как указывают СМИ, причиной такого решения стала якобы российская активность.Ранее сообщалось, что Таллин планирует начать в 2026 году строительство объездной дороги вокруг "Саатсеского сапога", едущего на территорию России. Власти страны хотят потратить около семи миллионов евро на возведение там пограничного ограждения.Общая протяженность эстонско-российской границы составляет 338 километров. При этом она не оформлена юридически. Договоры о границе и разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах подписали в 2014-м главы МИД двух стран. Эти документы должны быть ратифицированы парламентами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. В Эстонии пограничники перекрыли движение по дороге, которая ведет к Псковской области России. Об этом со ссылкой на местные СМИ пишет РИА Новости.
"Департамент полиции и пограничной охраны (PPA) перекрыл эстонскую дорогу, которая проходит через российскую территорию", — сообщают издания.
Как указывают СМИ, причиной такого решения стала якобы российская активность.
Ранее сообщалось, что Таллин планирует начать в 2026 году строительство объездной дороги вокруг "Саатсеского сапога", едущего на территорию России. Власти страны хотят потратить около семи миллионов евро на возведение там пограничного ограждения.
Общая протяженность эстонско-российской границы составляет 338 километров. При этом она не оформлена юридически. Договоры о границе и разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах подписали в 2014-м главы МИД двух стран. Эти документы должны быть ратифицированы парламентами.
