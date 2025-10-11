Рейтинг@Mail.ru
В Эстонии перекрыли ведущую в Россию дорогу - РИА Новости Крым, 11.10.2025
https://crimea.ria.ru/20251011/v-estonii-perekryli-veduschuyu-v-rossiyu-dorogu-1150120243.html
В Эстонии перекрыли ведущую в Россию дорогу
В Эстонии перекрыли ведущую в Россию дорогу - РИА Новости Крым, 11.10.2025
В Эстонии перекрыли ведущую в Россию дорогу
В Эстонии пограничники перекрыли движение по дороге, которая ведет к Псковской области России. Об этом со ссылкой на местные СМИ пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 11.10.2025
2025-10-11T15:02
2025-10-11T14:55
эстония
в мире
граница
россия
сми
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111054/22/1110542215_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_d2c6cb5f55ee229e9244eb5441aca630.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. В Эстонии пограничники перекрыли движение по дороге, которая ведет к Псковской области России. Об этом со ссылкой на местные СМИ пишет РИА Новости.Как указывают СМИ, причиной такого решения стала якобы российская активность.Ранее сообщалось, что Таллин планирует начать в 2026 году строительство объездной дороги вокруг "Саатсеского сапога", едущего на территорию России. Власти страны хотят потратить около семи миллионов евро на возведение там пограничного ограждения.Общая протяженность эстонско-российской границы составляет 338 километров. При этом она не оформлена юридически. Договоры о границе и разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах подписали в 2014-м главы МИД двух стран. Эти документы должны быть ратифицированы парламентами.
https://crimea.ria.ru/20250414/vragi-gosudarstva-estonskogo-detey-iz-narvy-zakleymili-iz-za-arteka-1145663085.html
эстония
россия
РИА Новости Крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111054/22/1110542215_78:0:562:363_1920x0_80_0_0_5fe0882e3232a32f5f6b862f86ea216f.jpg
эстония, в мире, граница, россия, сми, новости
В Эстонии перекрыли ведущую в Россию дорогу

В Эстонии пограничники частично перекрыли дорогу в Россию – СМИ

15:02 11.10.2025
 
© РИА Новости . Владимир ФедоренкоГосударственный флаг Эстонии. Архивное фото
Государственный флаг Эстонии. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. В Эстонии пограничники перекрыли движение по дороге, которая ведет к Псковской области России. Об этом со ссылкой на местные СМИ пишет РИА Новости.

"Департамент полиции и пограничной охраны (PPA) перекрыл эстонскую дорогу, которая проходит через российскую территорию", — сообщают издания.

Как указывают СМИ, причиной такого решения стала якобы российская активность.
Ранее сообщалось, что Таллин планирует начать в 2026 году строительство объездной дороги вокруг "Саатсеского сапога", едущего на территорию России. Власти страны хотят потратить около семи миллионов евро на возведение там пограничного ограждения.
Общая протяженность эстонско-российской границы составляет 338 километров. При этом она не оформлена юридически. Договоры о границе и разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах подписали в 2014-м главы МИД двух стран. Эти документы должны быть ратифицированы парламентами.
Лента новостейМолния