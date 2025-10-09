Умер певец Амирамов

https://crimea.ria.ru/20251009/umer-pevets-amiramov-1150081315.html

Певец Ефрем Амирамов в четверг умер в реанимации больницы в Нальчике. Об этом пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 09.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Певец Ефрем Амирамов в четверг умер в реанимации больницы в Нальчике. Об этом пишет РИА Новости.Ефрем Григорьевич Амирамов – советский певец, музыкант, композитор, телевизионный продюсер. Он родился 11 апреля в 1956 году в Нальчике. Будучи ребенком он обучался в музыкальной школе по классу фортепиано. В пятом классе освоил семиструнную гитару и спустя два года создал свою первую рок-группу.Первая студийная запись была сделана в 1987 году. Самую известную песню "Молодая" Амирамов написал в 1991 году. Всероссийскую известность он получил после выхода клипа, снятого режиссером Игорем Песоцким. Всего на счету исполнителя 10 персональных альбомов и семь сборников.В 2004 году стал лауреатом премии "Шансон года" в номинации "Легенда шансона".Женат, есть дочь. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

