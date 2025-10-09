Рейтинг@Mail.ru
Умер певец Амирамов - РИА Новости Крым, 09.10.2025
Умер певец Амирамов
Умер певец Амирамов - РИА Новости Крым, 09.10.2025
Умер певец Амирамов
Певец Ефрем Амирамов в четверг умер в реанимации больницы в Нальчике. Об этом пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 09.10.2025
2025-10-09T15:03
2025-10-09T15:11
утраты
культура
россия
общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Певец Ефрем Амирамов в четверг умер в реанимации больницы в Нальчике. Об этом пишет РИА Новости.Ефрем Григорьевич Амирамов – советский певец, музыкант, композитор, телевизионный продюсер. Он родился 11 апреля в 1956 году в Нальчике. Будучи ребенком он обучался в музыкальной школе по классу фортепиано. В пятом классе освоил семиструнную гитару и спустя два года создал свою первую рок-группу.Первая студийная запись была сделана в 1987 году. Самую известную песню "Молодая" Амирамов написал в 1991 году. Всероссийскую известность он получил после выхода клипа, снятого режиссером Игорем Песоцким. Всего на счету исполнителя 10 персональных альбомов и семь сборников.В 2004 году стал лауреатом премии "Шансон года" в номинации "Легенда шансона".Женат, есть дочь. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
утраты, культура, россия, общество
Умер певец Амирамов

Певец Ефрем Амирамов умер в реанимации

15:03 09.10.2025 (обновлено: 15:11 09.10.2025)
 
© Кадр из клипа на песню Ефрема Амирамова "Молодая"Ефрем Амирамов. Архивное фото
Ефрем Амирамов. Архивное фото
© Кадр из клипа на песню Ефрема Амирамова "Молодая"
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Певец Ефрем Амирамов в четверг умер в реанимации больницы в Нальчике. Об этом пишет РИА Новости.
"Амирамов находился в реанимационном отделении в тяжелом состоянии, только что он скончался", - сказали в республиканской клинической больнице.
Ефрем Григорьевич Амирамов – советский певец, музыкант, композитор, телевизионный продюсер. Он родился 11 апреля в 1956 году в Нальчике. Будучи ребенком он обучался в музыкальной школе по классу фортепиано. В пятом классе освоил семиструнную гитару и спустя два года создал свою первую рок-группу.
Первая студийная запись была сделана в 1987 году. Самую известную песню "Молодая" Амирамов написал в 1991 году. Всероссийскую известность он получил после выхода клипа, снятого режиссером Игорем Песоцким. Всего на счету исполнителя 10 персональных альбомов и семь сборников.
В 2004 году стал лауреатом премии "Шансон года" в номинации "Легенда шансона".
Женат, есть дочь.
УтратыКультураРоссияОбщество
 
