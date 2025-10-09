https://crimea.ria.ru/20251009/kakoe-zhile-v-krymu-populyarnee-vsego---ekspert-po-nedvizhimosti-1150043782.html

Какое жилье в Крыму популярнее всего - эксперт по недвижимости

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Самые популярные объекты недвижимости ИЖС в Крыму – дома площадью 100-120 метров. Такую статистику в эфире радио "Спутник в Крыму" привела эксперт рынка недвижимости Дарья Плотникова.По ее словам, спрос на индивидуальные жилые дома в Крыму очень высокий. Статистика по объему ввода жилья в эксплуатацию в Крыму показывает, что большинство – именно индивидуальное жилищное строительство.Она отметила, что крымчане в основном строят и покупают дома площадью 100-120 квадратных метров в пригородах, пользуясь семейной ипотекой. А приезжие часто приобретают жилые дома в прибрежной зоне или в видовых местах.По ее словам, из всего объема жилья, введенного в эксплуатацию в Крыму, 900 тысяч квадратных метров – это ИЖС."Около 6% из них - это организованное строительство, когда кроме дома в поле или возле грунтовой дороги есть еще какая-то инфраструктура. Застройщик беспокоится о том, как люди будут не только внутри своего домовладения жить, но и как они будут общаться, взаимодействовать друг с другом внутри своего поселка. Это, конечно, всегда дороже. Спрос на вот такое организованное жилищное строительство в формате ИЖС есть и продолжает расти", - добавила спикер радиостанции.Средний срок продажи жилого дома в Крыму – три месяца. Это средний показатель по стране, отметила Дарья Плотникова."Это говорит о высокой покупательской активности. И крымчане, и гости полуострова, которые также влюбляются в Крым и хотят здесь обрести кусочек своего крымского счастья, покупают жилые дома активно", - сказала она.Наиболее популярные направления застройки объектами ИЖС – в Сакском районе и под Евпаторией, в направлении села Трудовое Симферопольского района."Люди понимают, что земля там будет только дорожать, что там появится в какой-то обозримой перспективе в течение 10-12 лет школы, садики, и, конечно же, дороги, что же немаловажно, и появятся сети. Поэтому направление за границами города, Симферопольский район, очень популярно.Так же Плотникова рекомендует тем, кто задумался о покупке недвижимости, рассматривать направление от Симферополя в сторону поселка Николаевка:"Планы в этом направлении и у застройщиков, и у властей республики тоже имеются".Также не потеряет спрос жилье и на Южном берегу Крыма. Плотникова считает, что цены на объекты ИЖС в окрестностях Алушты и Ялты будут только расти.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

