https://crimea.ria.ru/20251009/kakoe-zhile-v-krymu-populyarnee-vsego---ekspert-po-nedvizhimosti-1150043782.html
Какое жилье в Крыму популярнее всего - эксперт по недвижимости
Какое жилье в Крыму популярнее всего - эксперт по недвижимости - РИА Новости Крым, 08.10.2025
Какое жилье в Крыму популярнее всего - эксперт по недвижимости
Самые популярные объекты недвижимости ИЖС в Крыму – дома площадью 100-120 метров. Такую статистику в эфире радио "Спутник в Крыму" привела эксперт рынка... РИА Новости Крым, 08.10.2025
2025-10-09T06:08
2025-10-09T06:08
2025-10-08T17:55
радио "спутник в крыму"
крым
жилье
жилье в крыму
дарья плотникова
недвижимость
недвижимость в крыму
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/16/1148917630_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_157b234de2b4664ade9ec60e37a0d372.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Самые популярные объекты недвижимости ИЖС в Крыму – дома площадью 100-120 метров. Такую статистику в эфире радио "Спутник в Крыму" привела эксперт рынка недвижимости Дарья Плотникова.По ее словам, спрос на индивидуальные жилые дома в Крыму очень высокий. Статистика по объему ввода жилья в эксплуатацию в Крыму показывает, что большинство – именно индивидуальное жилищное строительство.Она отметила, что крымчане в основном строят и покупают дома площадью 100-120 квадратных метров в пригородах, пользуясь семейной ипотекой. А приезжие часто приобретают жилые дома в прибрежной зоне или в видовых местах.По ее словам, из всего объема жилья, введенного в эксплуатацию в Крыму, 900 тысяч квадратных метров – это ИЖС."Около 6% из них - это организованное строительство, когда кроме дома в поле или возле грунтовой дороги есть еще какая-то инфраструктура. Застройщик беспокоится о том, как люди будут не только внутри своего домовладения жить, но и как они будут общаться, взаимодействовать друг с другом внутри своего поселка. Это, конечно, всегда дороже. Спрос на вот такое организованное жилищное строительство в формате ИЖС есть и продолжает расти", - добавила спикер радиостанции.Средний срок продажи жилого дома в Крыму – три месяца. Это средний показатель по стране, отметила Дарья Плотникова."Это говорит о высокой покупательской активности. И крымчане, и гости полуострова, которые также влюбляются в Крым и хотят здесь обрести кусочек своего крымского счастья, покупают жилые дома активно", - сказала она.Наиболее популярные направления застройки объектами ИЖС – в Сакском районе и под Евпаторией, в направлении села Трудовое Симферопольского района."Люди понимают, что земля там будет только дорожать, что там появится в какой-то обозримой перспективе в течение 10-12 лет школы, садики, и, конечно же, дороги, что же немаловажно, и появятся сети. Поэтому направление за границами города, Симферопольский район, очень популярно.Так же Плотникова рекомендует тем, кто задумался о покупке недвижимости, рассматривать направление от Симферополя в сторону поселка Николаевка:"Планы в этом направлении и у застройщиков, и у властей республики тоже имеются".Также не потеряет спрос жилье и на Южном берегу Крыма. Плотникова считает, что цены на объекты ИЖС в окрестностях Алушты и Ялты будут только расти.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/16/1148917630_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_44f912fd9afa7221da29d53b3b6119fd.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, жилье, жилье в крыму, дарья плотникова, недвижимость, недвижимость в крыму, новости крыма
Какое жилье в Крыму популярнее всего - эксперт по недвижимости
Эксперт по недвижимости: большие дома в Крыму раскупают жители материковой России
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым.
Самые популярные объекты недвижимости ИЖС в Крыму – дома площадью 100-120 метров. Такую статистику в эфире радио "Спутник в Крыму"
привела эксперт рынка недвижимости Дарья Плотникова.
По ее словам, спрос на индивидуальные жилые дома в Крыму очень высокий. Статистика по объему ввода жилья в эксплуатацию в Крыму показывает, что большинство – именно индивидуальное жилищное строительство.
"У нас ежегодно из общего числа вводимого жилья больше 70% - это индивидуальные жилые дома. Это подтверждает гипотезу о том, что люди хотят тишины и индивидуализации", - отмечает эксперт.
Она отметила, что крымчане в основном строят и покупают дома площадью 100-120 квадратных метров в пригородах, пользуясь семейной ипотекой. А приезжие часто приобретают жилые дома в прибрежной зоне или в видовых местах.
"Примерно 70-80% по разным оценкам форматов покупки - это семейная ипотека на индивидуальные жилые дома, которая позволяет приобрести участок и построить дом, или приобрести готовое строение. Темпы заданы высокие, спрос растет", - сказала Плотникова.
По ее словам, из всего объема жилья, введенного в эксплуатацию в Крыму, 900 тысяч квадратных метров – это ИЖС.
"Около 6% из них - это организованное строительство, когда кроме дома в поле или возле грунтовой дороги есть еще какая-то инфраструктура. Застройщик беспокоится о том, как люди будут не только внутри своего домовладения жить, но и как они будут общаться, взаимодействовать друг с другом внутри своего поселка. Это, конечно, всегда дороже. Спрос на вот такое организованное жилищное строительство в формате ИЖС есть и продолжает расти", - добавила спикер радиостанции.
Средний срок продажи жилого дома в Крыму – три месяца. Это средний показатель по стране, отметила Дарья Плотникова.
"Это говорит о высокой покупательской активности. И крымчане, и гости полуострова, которые также влюбляются в Крым и хотят здесь обрести кусочек своего крымского счастья, покупают жилые дома активно", - сказала она.
Наиболее популярные направления застройки объектами ИЖС – в Сакском районе и под Евпаторией, в направлении села Трудовое Симферопольского района.
"Люди понимают, что земля там будет только дорожать, что там появится в какой-то обозримой перспективе в течение 10-12 лет школы, садики, и, конечно же, дороги, что же немаловажно, и появятся сети. Поэтому направление за границами города, Симферопольский район, очень популярно.
Так же Плотникова рекомендует тем, кто задумался о покупке недвижимости, рассматривать направление от Симферополя в сторону поселка Николаевка:
"Планы в этом направлении и у застройщиков, и у властей республики тоже имеются".
Также не потеряет спрос жилье и на Южном берегу Крыма. Плотникова считает, что цены на объекты ИЖС в окрестностях Алушты и Ялты будут только расти.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.