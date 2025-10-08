Рейтинг@Mail.ru
ВТБ и НСПК запустят новый способ оплаты покупок через персональный QR-код - РИА Новости Крым, 08.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251008/vtb-i-nspk-zapustyat-novyy-sposob-oplaty-pokupok-cherez-personalnyy-qr-kod-1150046412.html
ВТБ и НСПК запустят новый способ оплаты покупок через персональный QR-код
ВТБ и НСПК запустят новый способ оплаты покупок через персональный QR-код - РИА Новости Крым, 08.10.2025
ВТБ и НСПК запустят новый способ оплаты покупок через персональный QR-код
ВТБ и Национальная система платежных карт (НСПК) тестируют технологию оплаты покупок через персональный QR-код, прототип технологии представили в рамках форума... РИА Новости Крым, 08.10.2025
2025-10-08T13:52
2025-10-08T13:52
втб
платежи
финансы
банк
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0f/1149458110_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4bd8d13bbde33366e9d18f32b7794350.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости. ВТБ и Национальная система платежных карт (НСПК) тестируют технологию оплаты покупок через персональный QR-код, прототип технологии представили в рамках форума Finopolis 2025, сообщает банк.Сервис позволит клиентам самим генерировать QR-код и платить за свои покупки быстро и безопасно. Перед оплатой клиент с помощью кнопки "Оплата моим QR" в разделе "Платежи" онлайн-приложения банка выбирает счет списания и генерирует QR-код. Далее пользователю достаточно показать код продавцу, который его сканирует, пояснили в банке.Как отметили в НСПК, сейчас специалисты пилотируют новое технологичное решение в торговых точках."Сумма покупки будет списана со счета, к которому привязан персональный QR-код через Систему быстрых платежей. При этом пользователи могут установить лимит, в рамках которого не потребуется дополнительное подтверждение оплаты. Сейчас мы совместно с банками тестируем это решение в закрытом виде в ряде торгово-сервисных предприятий... Пилотный проект продлится до 1 апреля 2026 года, за это время планируется проверить клиентский путь и получить обратную связь от пользователей по нему", — пояснил генеральный директор и член правления НСПК Дмитрий Дубынин, его слова приводит пресс-служба НСПК.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0f/1149458110_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b66799ee3da6f510a4671ddb539bd2c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
втб, платежи, финансы, банк, новости

ВТБ и НСПК запустят новый способ оплаты покупок через персональный QR-код

13:52 08.10.2025
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости. ВТБ и Национальная система платежных карт (НСПК) тестируют технологию оплаты покупок через персональный QR-код, прототип технологии представили в рамках форума Finopolis 2025, сообщает банк.
Сервис позволит клиентам самим генерировать QR-код и платить за свои покупки быстро и безопасно. Перед оплатой клиент с помощью кнопки "Оплата моим QR" в разделе "Платежи" онлайн-приложения банка выбирает счет списания и генерирует QR-код. Далее пользователю достаточно показать код продавцу, который его сканирует, пояснили в банке.
"Оплата с помощью собственного QR-кода значительно повышает удобство и надежность платежей. Это не только снижает риски фишинга и ошибок, но и делает покупки проще, экономя наше время", – приводится в сообщении комментарий первого заместителя президента-председателя правления ВТБ Ольги Скоробогатовой.
Как отметили в НСПК, сейчас специалисты пилотируют новое технологичное решение в торговых точках.
"Сумма покупки будет списана со счета, к которому привязан персональный QR-код через Систему быстрых платежей. При этом пользователи могут установить лимит, в рамках которого не потребуется дополнительное подтверждение оплаты. Сейчас мы совместно с банками тестируем это решение в закрытом виде в ряде торгово-сервисных предприятий... Пилотный проект продлится до 1 апреля 2026 года, за это время планируется проверить клиентский путь и получить обратную связь от пользователей по нему", — пояснил генеральный директор и член правления НСПК Дмитрий Дубынин, его слова приводит пресс-служба НСПК.
ВТБПлатежиФинансыБанкНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:41Крыму на восстановление лесов направят 180 миллионов рублей
13:52ВТБ и НСПК запустят новый способ оплаты покупок через персональный QR-код
13:42Получать воду из воздуха пустыни: кто получил Нобелевскую премию по химии
13:33В Крыму пройдет III медиафорум "Журналистика в период СВО"
13:29За сутки Киев потерял еще 1500 солдат в зоне спецоперации
13:19Севастополец получил 15 лет за попытку подорвать ж/д мост по заданию СБУ
13:03Новые возможности для юнармейцев: в Крыму подписали масштабное соглашение
12:53Заряд украинского урегулирования после саммита на Аляске исчерпан - МИД
12:20На Украине уничтожен поезд для переброски подразделений ВСУ
12:16Застройщик в Крыму оставил без жилья многодетные семьи и участников СВО
12:08ВС РФ освободили Новогригоровку в Запорожской области
11:55В Крыму от гриппа привились больше 377 тысяч человек
11:44Украина не вернет Крым в ближайшее время - экс-посол США
11:30В РФ больше 2800 человек лишили приобретенного гражданства
11:16Три человека погибли в пожаре после удара ВСУ по Херсонской области
11:11Подорвал машину военного в Подмосковье: ФСБ задержала агента Киева 1:06
11:0014-летний подросток украл и сжег мотоцикл в Севастополе
10:19С 1 ноября с россиян начнут взыскивать долги без суда по решению ФНС
10:09На Новый год россияне будут отдыхать 12 дней
09:43Три человека погибли при ракетном ударе ВСУ по Белгородской области
Лента новостейМолния