ВТБ и НСПК запустят новый способ оплаты покупок через персональный QR-код

2025-10-08T13:52

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0f/1149458110_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4bd8d13bbde33366e9d18f32b7794350.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости. ВТБ и Национальная система платежных карт (НСПК) тестируют технологию оплаты покупок через персональный QR-код, прототип технологии представили в рамках форума Finopolis 2025, сообщает банк.Сервис позволит клиентам самим генерировать QR-код и платить за свои покупки быстро и безопасно. Перед оплатой клиент с помощью кнопки "Оплата моим QR" в разделе "Платежи" онлайн-приложения банка выбирает счет списания и генерирует QR-код. Далее пользователю достаточно показать код продавцу, который его сканирует, пояснили в банке.Как отметили в НСПК, сейчас специалисты пилотируют новое технологичное решение в торговых точках."Сумма покупки будет списана со счета, к которому привязан персональный QR-код через Систему быстрых платежей. При этом пользователи могут установить лимит, в рамках которого не потребуется дополнительное подтверждение оплаты. Сейчас мы совместно с банками тестируем это решение в закрытом виде в ряде торгово-сервисных предприятий... Пилотный проект продлится до 1 апреля 2026 года, за это время планируется проверить клиентский путь и получить обратную связь от пользователей по нему", — пояснил генеральный директор и член правления НСПК Дмитрий Дубынин, его слова приводит пресс-служба НСПК.

