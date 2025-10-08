https://crimea.ria.ru/20251008/vtb-i-nspk-zapustyat-novyy-sposob-oplaty-pokupok-cherez-personalnyy-qr-kod-1150046412.html
ВТБ и НСПК запустят новый способ оплаты покупок через персональный QR-код
ВТБ и НСПК запустят новый способ оплаты покупок через персональный QR-код - РИА Новости Крым, 08.10.2025
ВТБ и НСПК запустят новый способ оплаты покупок через персональный QR-код
ВТБ и Национальная система платежных карт (НСПК) тестируют технологию оплаты покупок через персональный QR-код, прототип технологии представили в рамках форума... РИА Новости Крым, 08.10.2025
2025-10-08T13:52
2025-10-08T13:52
2025-10-08T13:52
втб
платежи
финансы
банк
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0f/1149458110_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4bd8d13bbde33366e9d18f32b7794350.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости. ВТБ и Национальная система платежных карт (НСПК) тестируют технологию оплаты покупок через персональный QR-код, прототип технологии представили в рамках форума Finopolis 2025, сообщает банк.Сервис позволит клиентам самим генерировать QR-код и платить за свои покупки быстро и безопасно. Перед оплатой клиент с помощью кнопки "Оплата моим QR" в разделе "Платежи" онлайн-приложения банка выбирает счет списания и генерирует QR-код. Далее пользователю достаточно показать код продавцу, который его сканирует, пояснили в банке.Как отметили в НСПК, сейчас специалисты пилотируют новое технологичное решение в торговых точках."Сумма покупки будет списана со счета, к которому привязан персональный QR-код через Систему быстрых платежей. При этом пользователи могут установить лимит, в рамках которого не потребуется дополнительное подтверждение оплаты. Сейчас мы совместно с банками тестируем это решение в закрытом виде в ряде торгово-сервисных предприятий... Пилотный проект продлится до 1 апреля 2026 года, за это время планируется проверить клиентский путь и получить обратную связь от пользователей по нему", — пояснил генеральный директор и член правления НСПК Дмитрий Дубынин, его слова приводит пресс-служба НСПК.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0f/1149458110_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b66799ee3da6f510a4671ddb539bd2c6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
втб, платежи, финансы, банк, новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости. ВТБ и Национальная система платежных карт (НСПК) тестируют технологию оплаты покупок через персональный QR-код, прототип технологии представили в рамках форума Finopolis 2025, сообщает банк.
Сервис позволит клиентам самим генерировать QR-код и платить за свои покупки быстро и безопасно. Перед оплатой клиент с помощью кнопки "Оплата моим QR" в разделе "Платежи" онлайн-приложения банка выбирает счет списания и генерирует QR-код. Далее пользователю достаточно показать код продавцу, который его сканирует, пояснили в банке.
"Оплата с помощью собственного QR-кода значительно повышает удобство и надежность платежей. Это не только снижает риски фишинга и ошибок, но и делает покупки проще, экономя наше время", – приводится в сообщении комментарий первого заместителя президента-председателя правления ВТБ Ольги Скоробогатовой.
Как отметили в НСПК, сейчас специалисты пилотируют новое технологичное решение в торговых точках.
"Сумма покупки будет списана со счета, к которому привязан персональный QR-код через Систему быстрых платежей. При этом пользователи могут установить лимит, в рамках которого не потребуется дополнительное подтверждение оплаты. Сейчас мы совместно с банками тестируем это решение в закрытом виде в ряде торгово-сервисных предприятий... Пилотный проект продлится до 1 апреля 2026 года, за это время планируется проверить клиентский путь и получить обратную связь от пользователей по нему", — пояснил генеральный директор и член правления НСПК Дмитрий Дубынин, его слова приводит пресс-служба НСПК.