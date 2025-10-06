Рейтинг@Mail.ru
В хаки и с "трехлинейкой": в чем и с чем воевали солдаты в Первую мировую
В хаки и с "трехлинейкой": в чем и с чем воевали солдаты в Первую мировую
В хаки и с "трехлинейкой": в чем и с чем воевали солдаты в Первую мировую - РИА Новости Крым, 06.10.2025
В хаки и с "трехлинейкой": в чем и с чем воевали солдаты в Первую мировую
Первая мировая война стала последним вооруженным конфликтом в истории Российской империи. Вступив в схватку на стороне Антанты против Германии, Австро-Венгрии и РИА Новости Крым, 06.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Первая мировая война стала последним вооруженным конфликтом в истории Российской империи. Вступив в схватку на стороне Антанты против Германии, Австро-Венгрии и Турции в августе 1914-го, Россия неоднократно приходила на помощь западным союзникам, но в итоге была ввергнута в революцию и национальную катастрофу. Тем не менее русский солдат сражался храбро и самоотверженно и в Восточной Пруссии, и в Галиции, и на Кавказе.Сайт РИА Новости Крым продолжает спецпроект "Русские воины", приуроченный к Году защитника Отечества. В рамках проекта мы рассказываем об особенностях амуниции и вооружения защитников Руси разных эпох – доспехи, оружие и их основные характеристики.В очередном выпуске спецпроекта – о вооружении и экипировке русских пехотинцев в Первой мировой войне.На всем протяжении войны основной частью русской армии была пехота. В начале Первой мировой она была представлена гренадерскими, пехотными и стрелковыми полками, обмундирование и вооружение которых мало чем отличались друг от друга.Привычный всем сегодня защитный зеленый цвет для солдатских штанов и гимнастерок российское военное командование ввело одним из первых в мире. Еще в 1907 году, после Русско-японской войны, новое обмундирование цвета хаки начало повсеместно вводиться в войсках.Форма русского пехотинца состояла из гимнастерки (зимой – суконной, летом – полотняной), шинели, штанов и кожаных сапог. Также солдату полагалась фуражка с козырьком и кокардой на околыше и поясной ремень с бляхой. В зимнем варианте обмундирования фуражка заменялась папахой. Шинель скатывалась туго и плоско, чтобы занимать минимальный объем и не сковывать движений. Затем она, как правило, заворачивалась в полотнище палатки и складывалась пополам, а к ней приторачивались котелок, сапожный чехол с запасной парой обуви и башлык (суконный капюшон, который бойцы надевали в непогоду).Снаряжение пехотинца состояло из вещмешка, двух кожаных патронных подсумков, фляги с ремешком, нагрудного патронташа, сухарной сумки для провианта и малой пехотной лопаты (МПЛ-50, она же лопата Линнеманна). Лопата длиной 50 сантиметров была универсальным инструментом. С ее помощью солдаты не только рыли себе окопы, но и заготавливали хворост, а также использовали как сковороду для жарки пищи на огне. Кроме того, хорошо заточенная МПЛ-50 была незаменимым оружием в рукопашном бою. Для удобства лопату носили в специальном кожаном чехле.Также с собой солдат носил еще одну рубаху и запасную пару портянок, полотенце, рукавицы, принадлежности для чистки оружия, мыло четыре пачки патронов, металлическую кружку (чарку), ложку. Общий вес обмундирования и снаряжения должен был составлять около 28 кг.Штатным оружием русской пехоты была трехлинейная магазинная винтовка системы Мосина калибром 7,62 мм. В магазин помещалось пять патронов. Вес винтовки без патронов составлял не более 4,3 кг с четырехгранным в основании и уплощенным под конец штыком. Общая длинна ружья достигала 1,74 метра. Максимальная дальность стрельбы составляла 1,92 км при начальной скорости пули 620 м/с, скорострельность – до 20 выстрелов в минуту. Надежность и простота в производстве и обращении сделали "трехлинейку" самым массовым отечественным оружием первой половины XX века.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
история, первая мировая война, россия, русские воины
В хаки и с "трехлинейкой": в чем и с чем воевали солдаты в Первую мировую

В чем и с чем воевали русские солдаты в Первую мировую войну – инфографика

21:43 06.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Первая мировая война стала последним вооруженным конфликтом в истории Российской империи. Вступив в схватку на стороне Антанты против Германии, Австро-Венгрии и Турции в августе 1914-го, Россия неоднократно приходила на помощь западным союзникам, но в итоге была ввергнута в революцию и национальную катастрофу. Тем не менее русский солдат сражался храбро и самоотверженно и в Восточной Пруссии, и в Галиции, и на Кавказе.
Сайт РИА Новости Крым продолжает спецпроект "Русские воины", приуроченный к Году защитника Отечества. В рамках проекта мы рассказываем об особенностях амуниции и вооружения защитников Руси разных эпох – доспехи, оружие и их основные характеристики.
В очередном выпуске спецпроекта – о вооружении и экипировке русских пехотинцев в Первой мировой войне.
На всем протяжении войны основной частью русской армии была пехота. В начале Первой мировой она была представлена гренадерскими, пехотными и стрелковыми полками, обмундирование и вооружение которых мало чем отличались друг от друга.
Привычный всем сегодня защитный зеленый цвет для солдатских штанов и гимнастерок российское военное командование ввело одним из первых в мире. Еще в 1907 году, после Русско-японской войны, новое обмундирование цвета хаки начало повсеместно вводиться в войсках.
Форма русского пехотинца состояла из гимнастерки (зимой – суконной, летом – полотняной), шинели, штанов и кожаных сапог. Также солдату полагалась фуражка с козырьком и кокардой на околыше и поясной ремень с бляхой. В зимнем варианте обмундирования фуражка заменялась папахой. Шинель скатывалась туго и плоско, чтобы занимать минимальный объем и не сковывать движений. Затем она, как правило, заворачивалась в полотнище палатки и складывалась пополам, а к ней приторачивались котелок, сапожный чехол с запасной парой обуви и башлык (суконный капюшон, который бойцы надевали в непогоду).
Снаряжение пехотинца состояло из вещмешка, двух кожаных патронных подсумков, фляги с ремешком, нагрудного патронташа, сухарной сумки для провианта и малой пехотной лопаты (МПЛ-50, она же лопата Линнеманна). Лопата длиной 50 сантиметров была универсальным инструментом. С ее помощью солдаты не только рыли себе окопы, но и заготавливали хворост, а также использовали как сковороду для жарки пищи на огне. Кроме того, хорошо заточенная МПЛ-50 была незаменимым оружием в рукопашном бою. Для удобства лопату носили в специальном кожаном чехле.
Также с собой солдат носил еще одну рубаху и запасную пару портянок, полотенце, рукавицы, принадлежности для чистки оружия, мыло четыре пачки патронов, металлическую кружку (чарку), ложку. Общий вес обмундирования и снаряжения должен был составлять около 28 кг.
Штатным оружием русской пехоты была трехлинейная магазинная винтовка системы Мосина калибром 7,62 мм. В магазин помещалось пять патронов. Вес винтовки без патронов составлял не более 4,3 кг с четырехгранным в основании и уплощенным под конец штыком. Общая длинна ружья достигала 1,74 метра. Максимальная дальность стрельбы составляла 1,92 км при начальной скорости пули 620 м/с, скорострельность – до 20 выстрелов в минуту. Надежность и простота в производстве и обращении сделали "трехлинейку" самым массовым отечественным оружием первой половины XX века.
