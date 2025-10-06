https://crimea.ria.ru/20251006/kakoy-segodnya-prazdnik-6-oktyabrya-1131817870.html

Какой сегодня праздник: 6 октября

праздники и памятные даты

общество

новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Во всем мире сегодня отмечают День охраны мест обитания, в России – День страховщика. Ровно 135 лет назад американец Томас Эдисон сумел представить миру первый звуковой фильм. В тот же день в Париже открылось знаменитое кабаре "Мулен Руж".Что отмечают в миреВсемирный день охраны мест обитания учредили в Европе в 1979 году. Еще тогда эксперты пытались обратить внимание человечества на проблему сохранения дикой природы, поскольку с каждым годом люди осваивали все больше и больше земель для ведения хозяйства и других потребностей. Деятельность человека за последние пять веков привела к полному исчезновению около 850 видов животных и растений. Каждый год 6 октября экологи и природоохранные организации призывают страны бережно относиться к природным богатствам, однако пока большинство людей не торопятся следовать рекомендациям.Свой профессиональный праздник отмечают российские страховщики. Дата выбрана не случайно – в этот день в 1921 году был создан Госстрах РСФСР, то есть впервые в стране появилось страхование. Тогда же начало развиваться государственное имущественное страхование. Это значило, что частные фермерские хозяйства могли застраховаться от падежа скота, пожаров, порчи урожая градом.Также в этот день можно отметить День любителей чеснока, Праздник пледа, Всемирный день таблицы умножения.Именины у Андрея, Ивана, Иннокентия, Ираиды, Петра, Поликсении, Артура, Брунона.Знаменательные датыВ 1769 году английский мореплаватель Джеймс Кук впервые высадился в Новой Зеландии. Правда, он не был первооткрывателем островов. За сто с лишним лет до него к здешним берегам приближался Абель Тасман. Но высадиться голландским мореплавателям тогда так и не удалось, поскольку местные племена атаковали чужеземцев. Попытка Кука оказалась успешнее: после высадки он сразу же объявил новые земли собственностью Британии, но подружиться с аборигенами у европейцев не получилось. Кроме того, Кук обнаружил, что Новая Зеландия – это не материк, а два острова, разделенные проливом, который потом назвали именем Кука.234 года назад ювелир из Женевы додумался производить газированную воду. Европеец давно мечтал создать "безалкогольное шампанское", то есть напиток с газом, но без спирта. Есть сведения, что идея газировать воду приходила и другим производителям, однако они придумку продвинуть не смогли. В Швейцарии новый напиток не пользовался успехом, поэтому Швепп переехал в Англию, где организовал компанию J.Schweppe&Co. Спустя некоторое время он выпустил на рынок хинно-апельсиновый тоник, который до сих пор пользуется популярностью во всем мире.В 1805 году над Москвой впервые в истории состоялся пилотируемый полет на воздушном шаре. Воздухоплавателем стал штаб-лекарь Лефортовского госпиталя Иван Кашинский.В 1889 году знаменитое парижское ночное кабаре "Мулен Руж" приняло первых гостей. Его название переводится как "Красная мельница".В этот же день американский изобретатель Томас Эдисон первым в мире создал звуковой фильм. Его фонограф и пленка с "дырочками" по бокам стали настоящим прорывом. Вместе со своим коллегой Уильямом Диксоном он создал аппарат, который позволил записать изображение со звуком и спроецировать его на маленький экран. На первом видео Диксон поклонился и произнес фразу "Здравствуйте, господин Эдисон. Я счастлив вас видеть. Надеюсь, вы довольны кинефонографом".В 1922 году пленум ЦК РКП(б) принял постановление "О взаимоотношениях РСФСР с независимыми Советскими Социалистическими Республиками". Документ означал объединение советских республик.В 1927 году в Нью-Йорке прошла премьера первого звукового фильма "Певец джаза". Выход этой киноленты означал скорый закат эпохи немого кино. Через 35 лет в тот же день произошла еще одна важная премьера, но в Лондоне. Тогда на экраны вышел первый фильм о Джеймсе Бонде "Доктор Ноу".Кто родилсяВ 1906 году родилась американская актриса Джанет Гейнор. Она стала первой женщиной, получившей премию "Оскар".79 лет исполнилось бы советской актрисе Екатерине Градовой. Она обрела известность после выхода таких фильмов, как "Гнездо глухаря", "Маленькие комедии большого дома", сериалов "Семнадцать мгновений весны" и "Место встречи изменить нельзя".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

