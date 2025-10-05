https://crimea.ria.ru/20251005/kakoy-segodnya-prazdnik-5-oktyabrya-1131815174.html

Какой сегодня праздник: 5 октября

Какой сегодня праздник: 5 октября - РИА Новости Крым, 04.10.2025

Какой сегодня праздник: 5 октября

Сегодня более ста государств отмечают Всемирный день учителя. В России поздравляют работников уголовного розыска. 523 года назад Колумб открыл Коста-Рику, а... РИА Новости Крым, 04.10.2025

2025-10-05T00:00

2025-10-05T00:00

2025-10-04T22:24

праздники и памятные даты

общество

новости

россия

в мире

история

кино

кинематограф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110258/89/1102588937_0:0:3118:1754_1920x0_80_0_0_2e2ee3c83e78ff9d9e72ee72ccc1df1b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Сегодня более ста государств отмечают Всемирный день учителя. В России поздравляют работников уголовного розыска. 523 года назад Колумб открыл Коста-Рику, а родились в этот день изобретатель кинематографа Луи Жан Люмьер, Герой Советского Союза, космонавт Павел Попович, актриса театра и кино, народная артистка СССР Инна Чурикова, глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.Что отмечают в миреВо Всемирный день учителя отмечаются роль и заслуги учителей в процессе качественного образования на всех уровнях, а также их вклад в развитие общества. Исторической предпосылкой для учреждения праздника стала состоявшаяся 5 октября 1966 года в Париже межправительственная конференция о статусе учителей. Россия с 1994 года отмечает День учителя по всемирному календарю — 5 октября. Ранее этот профессиональный праздник выпадал на первое воскресенье октября.Ежегодно 5 октября сотрудники уголовного розыска России отмечают свой профессиональный праздник. Российский сыск еще в царские времена показал свою значимость и силу. Уголовный розыск — одно из наиболее крупных и важных подразделений МВД. Служба оперативников постоянно связана с риском и самоотверженностью. Погони, перестрелки, засады, встречи с преступником один на один — ко всему этому сотрудник уголовного розыска должен быть готов ежедневно и ежечасно.5 октября празднуется День образования Республики Адыгея. Кстати, республикой Адыгея стала в 1991 году. До этого она считалась автономной областью. Сейчас на территории субъекта расположено всего два города — Майкоп и Адыгейск. Среди всех республик в составе РФ Адыгея занимает второе с конца место по площади. Меньше только Ингушетия.А еще сегодня День "Сделайте что-нибудь приятное" и День напутствий улетающим птицам. Именины у Макара, Петра, Федора, Фоки, Кузьмы, Николая, Мартина, Андрея, Александра, Феофана, Апполинария, Бартоломея.Знаменательные даты5 октября 1502 года Христофор Колумб открыл Коста-Рику. В переводе с испанского это значит "Богатый берег". Дело в том, что туземцы были увешаны золотыми украшениями, что дало Колумбу повод заподозрить на острове богатые залежи драгоценного металла. Однако мореплаватель ошибся, — золото сюда привозили из Перу.5 октября 1948 года создан Международный союз охраны природы. Эта международная некоммерческая организация занимается освещением проблем сохранения биоразнообразия планеты. Именно Международному союзу охраны природы принадлежит идея создания Красной книги – списка видов животных и растений, которые находятся под угрозой исчезновения.Кто родился в этот деньИзобретатель кинематографа Луи Жан Люмьер родился 5 октября 1864 года в Безансоне (Франция), в семье художника, увлекавшегося фотографией. Вместе со своим братом Огюстом Луи Жан Люмьер вошел в историю как родоначальник французской киноиндустрии и кинорежиссуры. Огюст исполнял в основном роль организатора и менеджера, Луи больше занимался технической стороной кинематографа и изобретательством.5 октября 1930 года родился советский космонавт, генерал-майор авиации, дважды Герой Советского Союза Павел Попович. Он был четвертым космонавтом в истории нашего государства, при этом дважды побывал в космосе. Первый его полет состоялся с 12 по 15 августа 1962 года на корабле "Восток-4". Тогда в космос были запущены одновременно два пилотируемых корабля. По замыслу главного конструктора, "Восток-3" и "Восток-4" должны были приблизиться друг к другу на максимально возможное расстояние и провести впервые в истории сеанс радиосвязи в открытом космосе. За успешно выполненное задание и проявленное при этом мужество Попович получил звание Героя Советского Союза.Сегодня знаменитой голливудской актрисе Кейт Уинслет исполняется 50 лет. Мирового признания Кейт добилась, снявшись в знаменитом фильме Джеймса Камерона "Титаник" (1997), сыграв в нем вместе с Леонардо Ди Каприо. Картина завоевала рекордное количество кинонаград, в том числе 11 "Оскаров".Еще в этот день родилась актриса театра и кино, народная артистка СССР Инна Чурикова, актер театра и кино, кинорежиссер, народный артист РСФСР Александр Михайлов, глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

праздники и памятные даты, общество, новости, россия, в мире, история, кино, кинематограф