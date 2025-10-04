https://crimea.ria.ru/20251004/v-sevastopole-vozobnovili-dvizhenie-katerov-i-paromov-1149963619.html

В Севастополе возобновили движение катеров и паромов

Курсирование морского транспорта в Севастополе возобновлено, сообщает профильный департамент города. РИА Новости Крым, 04.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Курсирование морского транспорта в Севастополе возобновлено, сообщает профильный департамент города.Ранее в субботу сообщалось, что рейд был перекрыт с 7.02 до 7.20 утра. Затем движение останавливали с 9.45 до 11.20. Третий раз морское сообщение закрыли в полдень на полтора часа. В четвертый раз рейсы были отменены в 15:08. Ограничение действовали в течение часа.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

