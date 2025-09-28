Рейтинг@Mail.ru
"Бал у Айвазовского" прошел в Феодосии - РИА Новости Крым, 28.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250928/bal-u-ayvazovskogo-proshel-v-feodosii-1149799753.html
"Бал у Айвазовского" прошел в Феодосии
"Бал у Айвазовского" прошел в Феодосии - РИА Новости Крым, 28.09.2025
"Бал у Айвазовского" прошел в Феодосии
В Феодосии в воскресенье состоялся IX "Бал у Айвазовского". Мероприятия прошло в рамках ежегодного республиканского дня благотворительности и милосердия "Белый... РИА Новости Крым, 28.09.2025
2025-09-28T15:13
2025-09-28T15:10
крым
феодосия
галерея айвазовского в феодосии
общество
дети
благотворительность
новости крыма
владимир ким
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1c/1149799229_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_d803f27f0ea1663b591218d0e4beddde.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. В Феодосии в воскресенье состоялся IX "Бал у Айвазовского". Мероприятия прошло в рамках ежегодного республиканского дня благотворительности и милосердия "Белый цветок". Об этом сообщил глава администрации города Владимир Ким.По традиции школьники собрались в картинной галерее Айвазовского.Дети по традиции исполнили бальные танцы ХХ века, юноши были одеты во фраки, девушки – в бальные платья. Кроме танцев, участники смогли принять участие в мастер-классах, писали картины и получали награды. Благотворительная акция "Белый цветок" прошла в школах Крыма 26 сентября в 18-й раз. Акция "Белый цветок" зародилась в 1911 году благодаря покровительству Царской семьи, тратившей личные средства на благотворительность. В этот день шел сбор средств для борьбы с эпидемией того времени – туберкулезом. Всем желающим продавались символические букеты белых цветов, за которые люди отдавали кто сколько мог. В 2005 году в России праздник возродился и с тех пор Дни благотворительности проходят во многих городах страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250916/v-krymu-aktrisa-bledans-stala-feey-dlya-tyazhelobolnykh-detey-1149490427.html
крым
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1c/1149799229_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_0ad4bbfb93cbd61fcbaeaf366b5ce930.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, феодосия, галерея айвазовского в феодосии, общество, дети, благотворительность, новости крыма, владимир ким
"Бал у Айвазовского" прошел в Феодосии

В Феодосии прошел благотворительный "Бал у Айвазовского"

15:13 28.09.2025
 
© Telegram главы администрации Феодосии Владимира КимаВ Феодосии прошел благотворительный "Бал у Айвазовского"
В Феодосии прошел благотворительный Бал у Айвазовского
© Telegram главы администрации Феодосии Владимира Кима
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. В Феодосии в воскресенье состоялся IX "Бал у Айвазовского". Мероприятия прошло в рамках ежегодного республиканского дня благотворительности и милосердия "Белый цветок". Об этом сообщил глава администрации города Владимир Ким.
По традиции школьники собрались в картинной галерее Айвазовского.
© Telegram главы администрации Феодосии Владимира КимаВ Феодосии прошел благотворительный "Бал у Айвазовского"
В Феодосии прошел благотворительный Бал у Айвазовского
© Telegram главы администрации Феодосии Владимира Кима
В Феодосии прошел благотворительный "Бал у Айвазовского"

"Участники бала - победители ежегодного республиканского конкурса эссе "Сердце, отданное людям". В Год защитника Отечества ребята писали эссе на тему: "Сердце, отданное людям. А. В. Суворов - духовное и воинское служение народу", - написал Ким.

Дети по традиции исполнили бальные танцы ХХ века, юноши были одеты во фраки, девушки – в бальные платья. Кроме танцев, участники смогли принять участие в мастер-классах, писали картины и получали награды.
© Telegram главы администрации Феодосии Владимира КимаВ Феодосии прошел благотворительный "Бал у Айвазовского"
В Феодосии прошел благотворительный Бал у Айвазовского
1 из 3
В Феодосии прошел благотворительный "Бал у Айвазовского"
© Telegram главы администрации Феодосии Владимира Кима
© Telegram главы администрации Феодосии Владимира КимаВ Феодосии прошел благотворительный "Бал у Айвазовского"
В Феодосии прошел благотворительный Бал у Айвазовского
2 из 3
В Феодосии прошел благотворительный "Бал у Айвазовского"
© Telegram главы администрации Феодосии Владимира Кима
© Telegram главы администрации Феодосии Владимира КимаВ Феодосии прошел благотворительный "Бал у Айвазовского"
В Феодосии прошел благотворительный Бал у Айвазовского
3 из 3
В Феодосии прошел благотворительный "Бал у Айвазовского"
© Telegram главы администрации Феодосии Владимира Кима
1 из 3
В Феодосии прошел благотворительный "Бал у Айвазовского"
© Telegram главы администрации Феодосии Владимира Кима
2 из 3
В Феодосии прошел благотворительный "Бал у Айвазовского"
© Telegram главы администрации Феодосии Владимира Кима
3 из 3
В Феодосии прошел благотворительный "Бал у Айвазовского"
© Telegram главы администрации Феодосии Владимира Кима
Благотворительная акция "Белый цветок" прошла в школах Крыма 26 сентября в 18-й раз.
Акция "Белый цветок" зародилась в 1911 году благодаря покровительству Царской семьи, тратившей личные средства на благотворительность. В этот день шел сбор средств для борьбы с эпидемией того времени – туберкулезом. Всем желающим продавались символические букеты белых цветов, за которые люди отдавали кто сколько мог. В 2005 году в России праздник возродился и с тех пор Дни благотворительности проходят во многих городах страны.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Крымский детский хоспис организовал визит Бледанс в паллиативное отделение больницы
16 сентября, 15:51
В Крыму актриса Бледанс стала феей для тяжелобольных детей
 
КрымФеодосияГалерея Айвазовского в ФеодосииОбществодетиБлаготворительностьНовости КрымаВладимир Ким
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:5417-летний подросток влетел в ГАЗель на мопеде и погиб
17:39Неизвестные сообщили о бомбах в участках ПМР и на мосту через Днестр
17:07Крымский мост – сколько ждать проезда сейчас
16:29В Москве простились с режиссером Тиграном Кеосаяном
16:23Сборная Крыма заняла 1-е место на всероссийском первенстве по ММА
16:11В Крым возвращается опасная погода – объявлено экстренное предупреждение
15:55В Евпатории 15-летние подростки выпили и избили сверстницу на камеру
15:46Спортсменка из Севастополя выиграла первенство России по парусному спорту
15:30Десятки нарушений зафиксировали на выборах в Молдавии
15:13"Бал у Айвазовского" прошел в Феодосии
14:59Трое подростков покалечили 11-летнего ребенка в Петербурге
14:35Машины вылетели на тротуар: два человека пострадали в ДТП в Симферополе
14:32"Ответ прилетит мгновенно": Лукашенко об угрозах НАТО сбивать самолеты РФ
14:23На Солнце произошла самая мощная вспышка за три месяца
14:09В Кремле оценили попытки Зеленского выглядеть "бравым воякой"
13:47В Турции произошло землетрясение
13:41Колоссальные потери: Киев в зоне СВО лишился еще 1500 боевиков
13:2714 человек задержаны по делам о смертельных отравлениях в Ленобласти
13:14Крымский мост – обстановка после возобновления движения
12:55В Крыму более 8 часов искали заблудившуюся в горах туристку
Лента новостейМолния