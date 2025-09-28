"Бал у Айвазовского" прошел в Феодосии
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. В Феодосии в воскресенье состоялся IX "Бал у Айвазовского". Мероприятия прошло в рамках ежегодного республиканского дня благотворительности и милосердия "Белый цветок". Об этом сообщил глава администрации города Владимир Ким.
По традиции школьники собрались в картинной галерее Айвазовского.
"Участники бала - победители ежегодного республиканского конкурса эссе "Сердце, отданное людям". В Год защитника Отечества ребята писали эссе на тему: "Сердце, отданное людям. А. В. Суворов - духовное и воинское служение народу", - написал Ким.
Дети по традиции исполнили бальные танцы ХХ века, юноши были одеты во фраки, девушки – в бальные платья. Кроме танцев, участники смогли принять участие в мастер-классах, писали картины и получали награды.
Благотворительная акция "Белый цветок" прошла в школах Крыма 26 сентября в 18-й раз.
Акция "Белый цветок" зародилась в 1911 году благодаря покровительству Царской семьи, тратившей личные средства на благотворительность. В этот день шел сбор средств для борьбы с эпидемией того времени – туберкулезом. Всем желающим продавались символические букеты белых цветов, за которые люди отдавали кто сколько мог. В 2005 году в России праздник возродился и с тех пор Дни благотворительности проходят во многих городах страны.
