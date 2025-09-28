https://crimea.ria.ru/20250928/bal-u-ayvazovskogo-proshel-v-feodosii-1149799753.html

"Бал у Айвазовского" прошел в Феодосии

"Бал у Айвазовского" прошел в Феодосии - РИА Новости Крым, 28.09.2025

"Бал у Айвазовского" прошел в Феодосии

28.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. В Феодосии в воскресенье состоялся IX "Бал у Айвазовского". Мероприятия прошло в рамках ежегодного республиканского дня благотворительности и милосердия "Белый цветок". Об этом сообщил глава администрации города Владимир Ким.По традиции школьники собрались в картинной галерее Айвазовского.Дети по традиции исполнили бальные танцы ХХ века, юноши были одеты во фраки, девушки – в бальные платья. Кроме танцев, участники смогли принять участие в мастер-классах, писали картины и получали награды. Благотворительная акция "Белый цветок" прошла в школах Крыма 26 сентября в 18-й раз. Акция "Белый цветок" зародилась в 1911 году благодаря покровительству Царской семьи, тратившей личные средства на благотворительность. В этот день шел сбор средств для борьбы с эпидемией того времени – туберкулезом. Всем желающим продавались символические букеты белых цветов, за которые люди отдавали кто сколько мог. В 2005 году в России праздник возродился и с тех пор Дни благотворительности проходят во многих городах страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

