https://crimea.ria.ru/20250927/chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-v-subbotu-1149768276.html

Чего ждать от погоды в Крыму в субботу

Чего ждать от погоды в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 26.09.2025

Чего ждать от погоды в Крыму в субботу

В субботу в Крыму благодаря влиянию Скандинавского антициклона сохранится сухая, но прохладная погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 26.09.2025

2025-09-27T00:01

2025-09-27T00:01

2025-09-26T21:18

крым

крымский гидрометцентр

крымская погода

погода в крыму

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/15/1142025572_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b429f4b138173da6c6f7b2ce73f4b1f9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму благодаря влиянию Скандинавского антициклона сохранится сухая, но прохладная погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7- 12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +5...7, днем +15...17.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 10-15 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +7...9, днем +17...19.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут +10...12, днем поднимутся до отметки +19 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250926/v-krymu-esche-mozhno-kupatsya--temperatura-vody-v-more-1149765715.html

крым

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский гидрометцентр, крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, новости крыма