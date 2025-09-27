https://crimea.ria.ru/20250927/chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-v-subbotu-1149768276.html
Чего ждать от погоды в Крыму в субботу
Чего ждать от погоды в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 26.09.2025
Чего ждать от погоды в Крыму в субботу
В субботу в Крыму благодаря влиянию Скандинавского антициклона сохранится сухая, но прохладная погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 26.09.2025
2025-09-27T00:01
2025-09-27T00:01
2025-09-26T21:18
крым
крымский гидрометцентр
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/15/1142025572_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b429f4b138173da6c6f7b2ce73f4b1f9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму благодаря влиянию Скандинавского антициклона сохранится сухая, но прохладная погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7- 12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +5...7, днем +15...17.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 10-15 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +7...9, днем +17...19.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут +10...12, днем поднимутся до отметки +19 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250926/v-krymu-esche-mozhno-kupatsya--temperatura-vody-v-more-1149765715.html
крым
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/15/1142025572_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2c1f00e31ef3a6ba4c24bd20368ff39d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, крымский гидрометцентр, крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, новости крыма
Чего ждать от погоды в Крыму в субботу
В Крыму в субботу ожидается сухая и прохладная погода
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму благодаря влиянию Скандинавского антициклона сохранится сухая, но прохладная погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью +2..7, на побережье до +11; днем +15…19, в горах +9…14", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7- 12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +5...7, днем +15...17.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 10-15 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +7...9, днем +17...19.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут +10...12, днем поднимутся до отметки +19 градусов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.