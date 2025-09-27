Рейтинг@Mail.ru
Чего ждать от погоды в Крыму в субботу
Чего ждать от погоды в Крыму в субботу
Чего ждать от погоды в Крыму в субботу
Чего ждать от погоды в Крыму в субботу
В субботу в Крыму благодаря влиянию Скандинавского антициклона сохранится сухая, но прохладная погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
крым
крымский гидрометцентр
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму благодаря влиянию Скандинавского антициклона сохранится сухая, но прохладная погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7- 12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +5...7, днем +15...17.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 10-15 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +7...9, днем +17...19.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут +10...12, днем поднимутся до отметки +19 градусов.
крым, крымский гидрометцентр, крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, новости крыма
Чего ждать от погоды в Крыму в субботу

В Крыму в субботу ожидается сухая и прохладная погода

00:01 27.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму благодаря влиянию Скандинавского антициклона сохранится сухая, но прохладная погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью +2..7, на побережье до +11; днем +15…19, в горах +9…14", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7- 12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +5...7, днем +15...17.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 10-15 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +7...9, днем +17...19.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут +10...12, днем поднимутся до отметки +19 градусов.
