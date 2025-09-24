Рейтинг@Mail.ru
80% огневых задач на СВО выполняется с использованием дронов - Белоусов - РИА Новости Крым, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250924/80-ognevykh-zadach-na-svo-vypolnyaetsya-s-ispolzovaniem-dronov---belousov-1149696087.html
80% огневых задач на СВО выполняется с использованием дронов - Белоусов
80% огневых задач на СВО выполняется с использованием дронов - Белоусов - РИА Новости Крым, 24.09.2025
80% огневых задач на СВО выполняется с использованием дронов - Белоусов
Порядка 80% огневых задач в зоне проведения специальной военной операции выполняется с использованием беспилотных комплексов. Об этом заявил министр обороны РФ... РИА Новости Крым, 24.09.2025
2025-09-24T18:14
2025-09-24T18:14
андрей белоусов
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций краснодарского края
вооруженные силы россии
новости сво
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/19/1134453839_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4a6b6ebafb3a51fe710b4cbab6a131bc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Порядка 80% огневых задач в зоне проведения специальной военной операции выполняется с использованием беспилотных комплексов. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на техсовете по вопросам развития системы управления беспилотными комплексами, сообщает пресс-служба ведомства.Белоусов отметил, что успех действий войск во многом определяется эффективностью управления беспилотными системами. В этой связи вопросы совершенствования управления выходят на первый план.В ходе технического совета был рассмотрен анализ применения войск беспилотных систем, вопросы развития ситуационной осведомленности и автоматизации управления беспилотными комплексами, в том числе с использованием современных технологий, таких как искусственный интеллект, техническое зрение и нейросети.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/19/1134453839_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_5a0b3e9341cdd64ae61b2f3be5f78739.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
андрей белоусов, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций краснодарского края, вооруженные силы россии, новости сво, новости
80% огневых задач на СВО выполняется с использованием дронов - Белоусов

До 80% огневых задач в зоне СВО выполняется с использованием беспилотников - Белоусов

18:14 24.09.2025
 
© Министерство обороны РФАрмия России
Армия России
© Министерство обороны РФ
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Порядка 80% огневых задач в зоне проведения специальной военной операции выполняется с использованием беспилотных комплексов. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на техсовете по вопросам развития системы управления беспилотными комплексами, сообщает пресс-служба ведомства.
"Опыт специальной военной операции показал, что в последнее время масштабы применения беспилотных комплексов кратно возросли. В зоне СВО с их использованием выполняется до 80% огневых задач", - сказал он.
Белоусов отметил, что успех действий войск во многом определяется эффективностью управления беспилотными системами. В этой связи вопросы совершенствования управления выходят на первый план.
В ходе технического совета был рассмотрен анализ применения войск беспилотных систем, вопросы развития ситуационной осведомленности и автоматизации управления беспилотными комплексами, в том числе с использованием современных технологий, таких как искусственный интеллект, техническое зрение и нейросети.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Андрей БелоусовМинистерство обороны РФБеспилотник (БПЛА, дрон)Министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского краяВооруженные силы РоссииНовости СВОНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:09Крымский мост сейчас: обстановка к вечеру среды
19:56Какое место занимает Белоруссия во внешней торговле Крыма
19:39Взрыв посылки на почте в Петербурге – что известно
19:26Еще 25 беспилотников ВСУ уничтожены над Черным морем, Крымом и Кубанью
19:15Когда в Ялте восстановят разрушенные наводнением подпорные стены
19:00Стало известно о состоянии раненных при атаке ВСУ на Новороссийск
18:53Два человека ранены при атаке ВСУ на Туапсе
18:51Новости Новороссийска: фото последствий атаки ВСУ
18:29Когда в Севастополе появится бензин – ответ властей
18:1480% огневых задач на СВО выполняется с использованием дронов - Белоусов
17:58Ситуация в порту Новороссийска после атаки ВСУ – что известно
17:39Спасатели водрузили флаг Крыма на вершине горы Чатыр-Даг
17:13Кабмин утвердил праздники и выходные на 2026 год – как будем отдыхать
16:54В Севастополе мастер по газовым котлам ответит за гибель женщины
16:50Когда откроется железнодорожное сообщение между Крымом и Белоруссией
16:32Житель Крыма провернул аферу с муниципальной землей на 57 миллионов
16:31В Крыму назначили нового помощника главы республики
16:23Кабмин одобрил проект трехлетнего бюджета России
16:18Финал цифрового акселератора от "Сбера" прошел в Крыму
16:14Крым внедряет отечественные медтехнологии: курс на импортозамещение
Лента новостейМолния