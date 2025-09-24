https://crimea.ria.ru/20250924/80-ognevykh-zadach-na-svo-vypolnyaetsya-s-ispolzovaniem-dronov---belousov-1149696087.html

80% огневых задач на СВО выполняется с использованием дронов - Белоусов

80% огневых задач на СВО выполняется с использованием дронов - Белоусов - РИА Новости Крым, 24.09.2025

80% огневых задач на СВО выполняется с использованием дронов - Белоусов

Порядка 80% огневых задач в зоне проведения специальной военной операции выполняется с использованием беспилотных комплексов. Об этом заявил министр обороны РФ... РИА Новости Крым, 24.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Порядка 80% огневых задач в зоне проведения специальной военной операции выполняется с использованием беспилотных комплексов. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на техсовете по вопросам развития системы управления беспилотными комплексами, сообщает пресс-служба ведомства.Белоусов отметил, что успех действий войск во многом определяется эффективностью управления беспилотными системами. В этой связи вопросы совершенствования управления выходят на первый план.В ходе технического совета был рассмотрен анализ применения войск беспилотных систем, вопросы развития ситуационной осведомленности и автоматизации управления беспилотными комплексами, в том числе с использованием современных технологий, таких как искусственный интеллект, техническое зрение и нейросети.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

