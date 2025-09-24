https://crimea.ria.ru/20250924/80-ognevykh-zadach-na-svo-vypolnyaetsya-s-ispolzovaniem-dronov---belousov-1149696087.html
80% огневых задач на СВО выполняется с использованием дронов - Белоусов
80% огневых задач на СВО выполняется с использованием дронов - Белоусов - РИА Новости Крым, 24.09.2025
80% огневых задач на СВО выполняется с использованием дронов - Белоусов
Порядка 80% огневых задач в зоне проведения специальной военной операции выполняется с использованием беспилотных комплексов. Об этом заявил министр обороны РФ... РИА Новости Крым, 24.09.2025
2025-09-24T18:14
2025-09-24T18:14
2025-09-24T18:14
андрей белоусов
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций краснодарского края
вооруженные силы россии
новости сво
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/19/1134453839_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4a6b6ebafb3a51fe710b4cbab6a131bc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Порядка 80% огневых задач в зоне проведения специальной военной операции выполняется с использованием беспилотных комплексов. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на техсовете по вопросам развития системы управления беспилотными комплексами, сообщает пресс-служба ведомства.Белоусов отметил, что успех действий войск во многом определяется эффективностью управления беспилотными системами. В этой связи вопросы совершенствования управления выходят на первый план.В ходе технического совета был рассмотрен анализ применения войск беспилотных систем, вопросы развития ситуационной осведомленности и автоматизации управления беспилотными комплексами, в том числе с использованием современных технологий, таких как искусственный интеллект, техническое зрение и нейросети.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/19/1134453839_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_5a0b3e9341cdd64ae61b2f3be5f78739.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей белоусов, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций краснодарского края, вооруженные силы россии, новости сво, новости
80% огневых задач на СВО выполняется с использованием дронов - Белоусов
До 80% огневых задач в зоне СВО выполняется с использованием беспилотников - Белоусов
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Порядка 80% огневых задач в зоне проведения специальной военной операции выполняется с использованием беспилотных комплексов. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на техсовете по вопросам развития системы управления беспилотными комплексами, сообщает пресс-служба ведомства.
"Опыт специальной военной операции показал, что в последнее время масштабы применения беспилотных комплексов кратно возросли. В зоне СВО с их использованием выполняется до 80% огневых задач", - сказал он.
Белоусов отметил, что успех действий войск во многом определяется эффективностью управления беспилотными системами. В этой связи вопросы совершенствования управления выходят на первый план.
В ходе технического совета был рассмотрен анализ применения войск беспилотных систем, вопросы развития ситуационной осведомленности и автоматизации управления беспилотными комплексами, в том числе с использованием современных технологий, таких как искусственный интеллект, техническое зрение и нейросети.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.