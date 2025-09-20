Рейтинг@Mail.ru
Как в Крыму определяют готовность домов к зиме
20.09.2025
Как в Крыму определяют готовность домов к зиме
Как в Крыму определяют готовность домов к зиме - РИА Новости Крым, 20.09.2025
Как в Крыму определяют готовность домов к зиме
В Крыму, как и во всех регионах РФ, готовность многоквартирных домов к зиме теперь определяется по новому принципу, а муниципалитеты обязаны отчитываться в...
2025-09-20T20:59
2025-09-20T20:46
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/14/1144333027_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_a134920c31608b55fc0b083918e0dc7b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. В Крыму, как и во всех регионах РФ, готовность многоквартирных домов к зиме теперь определяется по новому принципу, а муниципалитеты обязаны отчитываться в инспекцию по жилищному надзору – единственный орган, имеющий право принять меры для устранения нарушений. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил директор "ЖКХ-Контроль", председатель Общественного совета при МинЖКХ РК Анатолий Петров.По его словам, изменения в законодательстве РФ теперь предусматривают три, а не два, как раньше, критерия готовности.Дом считается готовым к отопительному сезону, если по десяткам показателей погрешностей здание и все его системы не имеют. В этом случае в так называемом листе готовности с более чем тридцатью пунктами в перечне проставляются итоговые баллы от 0.9 баллов до единицы, когда все идеально.Если же показатель опускается ниже 0,8 баллов по итогам оценивания всех критериев, то такой дом не готов к зиме, и он не получает паспорт готовности."То есть у нас уже нет стопроцентной готовности – надо думать о балльности. Важен анализ, чтобы понимать, над чем работать", – отметил Петров.Важный аспектом законодательных изменений также является тот факт, что о нарушениях, которые фиксируются в листе готовности дома к зиме, проводившая осмотр комиссия, сформированная муниципалитетом, обязана отчитываться в инспекцию по жилищному надзору, сказал Петров.Это существенный сдвиг для эффективности устранения нарушений, потому что только здесь в праве принимать меры и наказывать ответственных, пояснил он."Инспекция определяет сроки устранения нарушений в зависимости от масштаба бедствия", и если все сделано как надо, то санкций не применяет, рассказал Петров. Если же ничего не меняется, то начинаются штрафы, и довольно серьезные, добавил он."То есть если дом не готов – следует наказание... Эти изменения давно уже требовались", – заключил общественник.В 2024 году Анатолий Петров на пресс-конференции в РИА Новости Крым рассказывал, что в Крыму в половине многоквартирных домов отсутствуют ответственные лица, и 50% МКД не готовы к зиме, так как их подготовку никто не контролирует. Тогда замминистра ЖКХ Крыма Роман Восколупов подтвердил эту информацию.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Как в Крыму определяют готовность домов к зиме

Как в Крыму определяют готовность домов к зиме по новому законодательству

20:59 20.09.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗима в Ялте
Зима в Ялте - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. В Крыму, как и во всех регионах РФ, готовность многоквартирных домов к зиме теперь определяется по новому принципу, а муниципалитеты обязаны отчитываться в инспекцию по жилищному надзору – единственный орган, имеющий право принять меры для устранения нарушений. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил директор "ЖКХ-Контроль", председатель Общественного совета при МинЖКХ РК Анатолий Петров.
По его словам, изменения в законодательстве РФ теперь предусматривают три, а не два, как раньше, критерия готовности.
Дом считается готовым к отопительному сезону, если по десяткам показателей погрешностей здание и все его системы не имеют. В этом случае в так называемом листе готовности с более чем тридцатью пунктами в перечне проставляются итоговые баллы от 0.9 баллов до единицы, когда все идеально.
"Там целый ряд граф. Монометры, термометры, лица ответственные за приборы, состояние теплоизоляции, нетекущая крыша, герметичный контур... Не все дома без погрешностей, бывают недоработки. И если дом набирает 0,8 – 0,9, то считается "готовым с условиями", – добавил Петров.
Если же показатель опускается ниже 0,8 баллов по итогам оценивания всех критериев, то такой дом не готов к зиме, и он не получает паспорт готовности.
"То есть у нас уже нет стопроцентной готовности – надо думать о балльности. Важен анализ, чтобы понимать, над чем работать", – отметил Петров.
Важный аспектом законодательных изменений также является тот факт, что о нарушениях, которые фиксируются в листе готовности дома к зиме, проводившая осмотр комиссия, сформированная муниципалитетом, обязана отчитываться в инспекцию по жилищному надзору, сказал Петров.
Это существенный сдвиг для эффективности устранения нарушений, потому что только здесь в праве принимать меры и наказывать ответственных, пояснил он.
"Раньше не все жаловались в жилищную инспекцию, и информация не доходила куда надо. А ни один другой государственный и негосударственный орган не имеет права принимать какие-либо меры к управляющей организации, ТСН или многоквартирным домам с непосредственным управлением. Только государственная жилищная инспекция наделена этими функциями. Вот чтобы об этом узнала комиссия и вся эта новая система", – сказал он.
"Инспекция определяет сроки устранения нарушений в зависимости от масштаба бедствия", и если все сделано как надо, то санкций не применяет, рассказал Петров. Если же ничего не меняется, то начинаются штрафы, и довольно серьезные, добавил он.
"То есть если дом не готов – следует наказание... Эти изменения давно уже требовались", – заключил общественник.
В 2024 году Анатолий Петров на пресс-конференции в РИА Новости Крым рассказывал, что в Крыму в половине многоквартирных домов отсутствуют ответственные лица, и 50% МКД не готовы к зиме, так как их подготовку никто не контролирует. Тогда замминистра ЖКХ Крыма Роман Восколупов подтвердил эту информацию.
Лента новостейМолния