Как в Крыму определяют готовность домов к зиме

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. В Крыму, как и во всех регионах РФ, готовность многоквартирных домов к зиме теперь определяется по новому принципу, а муниципалитеты обязаны отчитываться в инспекцию по жилищному надзору – единственный орган, имеющий право принять меры для устранения нарушений. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил директор "ЖКХ-Контроль", председатель Общественного совета при МинЖКХ РК Анатолий Петров.По его словам, изменения в законодательстве РФ теперь предусматривают три, а не два, как раньше, критерия готовности.Дом считается готовым к отопительному сезону, если по десяткам показателей погрешностей здание и все его системы не имеют. В этом случае в так называемом листе готовности с более чем тридцатью пунктами в перечне проставляются итоговые баллы от 0.9 баллов до единицы, когда все идеально.Если же показатель опускается ниже 0,8 баллов по итогам оценивания всех критериев, то такой дом не готов к зиме, и он не получает паспорт готовности."То есть у нас уже нет стопроцентной готовности – надо думать о балльности. Важен анализ, чтобы понимать, над чем работать", – отметил Петров.Важный аспектом законодательных изменений также является тот факт, что о нарушениях, которые фиксируются в листе готовности дома к зиме, проводившая осмотр комиссия, сформированная муниципалитетом, обязана отчитываться в инспекцию по жилищному надзору, сказал Петров.Это существенный сдвиг для эффективности устранения нарушений, потому что только здесь в праве принимать меры и наказывать ответственных, пояснил он."Инспекция определяет сроки устранения нарушений в зависимости от масштаба бедствия", и если все сделано как надо, то санкций не применяет, рассказал Петров. Если же ничего не меняется, то начинаются штрафы, и довольно серьезные, добавил он."То есть если дом не готов – следует наказание... Эти изменения давно уже требовались", – заключил общественник.В 2024 году Анатолий Петров на пресс-конференции в РИА Новости Крым рассказывал, что в Крыму в половине многоквартирных домов отсутствуют ответственные лица, и 50% МКД не готовы к зиме, так как их подготовку никто не контролирует. Тогда замминистра ЖКХ Крыма Роман Восколупов подтвердил эту информацию.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

