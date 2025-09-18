https://crimea.ria.ru/20250918/kozak-podal-v-otstavku-s-posta-zamrukovoditelya-administratsii-prezidenta-1149532034.html
Козак подал в отставку с поста замруководителя администрации президента
Козак подал в отставку с поста замруководителя администрации президента - РИА Новости Крым, 18.09.2025
Козак подал в отставку с поста замруководителя администрации президента
Дмитрий Козак подал в отставку с поста замруководителя администрации президента по собственному желанию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России... РИА Новости Крым, 18.09.2025
2025-09-18T13:05
2025-09-18T13:05
2025-09-18T13:43
дмитрий песков
дмитрий козак
администрация президента рф
новости
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111803/66/1118036610_0:191:2964:1858_1920x0_80_0_0_474403acd79a0bcdd454af079a1ec6d1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Дмитрий Козак подал в отставку с поста замруководителя администрации президента по собственному желанию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.24 января 2020 года Дмитрий Козак был назначен на должность заместителя руководителя Администрации президента России, а через четыре года, в мае 2024-го переназначен на этот пост.Дмитрий Николаевич Козак родился 7 ноября 1958 года в селе Бондурово Кировоградской области Украинской ССР (ныне Украина).В 1976-1978 годах проходил срочную службу в спецназе Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба СССР.В 1985 году окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета имени А.А. Жданова (ныне Санкт-Петербургский государственный университет).В разные годы работал в органах прокуратуры, занимался юриспруденцией.В 1998-1999 годах занимал должность вице-губернатора Санкт-Петербурга – председателя юридического комитета канцелярии губернатора.В 1999-2000 годах – руководил аппаратом правительства РФ. В период с 2000 по 2003-й был замруководителя администрации президента РФ. В 2004 году занимал должность руководителя аппарата правительства РФ – министра РФ.В 2007-2008 годах – министр регионального развития РФ.14 октября 2008 года был назначен заместителем председателя правительства РФ. Курировал подготовку к Олимпиаде в Сочи, вопросы национальной политики, сферу строительства, архитектуры и ЖКХ, социально-экономическое развитие субъектов РФ.21 мая 2012 года указом президента РФ Дмитрий Козак был переназначен заместителем председателя правительства РФ. С марта 2014 года курировал в правительстве вопросы, связанные с новыми регионами – Республикой Крым и Севастополем.18 мая 2018 года указом президента РФ вновь назначен заместителем председателя правительства РФ. Курировал вопросы промышленности и энергетики.С 15 по 21 января 2020 года – исполняющий обязанности заместителя председателя правительства РФ.Дмитрий Козак является действительным государственным советником РФ 1 класса.Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" I (2014) и II степеней (2008), Благодарностью президента РФ (2002) и другими наградами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111803/66/1118036610_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_5c64a81a5cab44eff6f3963d5fcb8ffc.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, дмитрий козак, администрация президента рф, новости, россия
Козак подал в отставку с поста замруководителя администрации президента
Дмитрий Козак подал в отставку с поста замруководителя администрации президента
13:05 18.09.2025 (обновлено: 13:43 18.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Дмитрий Козак подал в отставку с поста замруководителя администрации президента по собственному желанию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы пока указ не публиковали, указа нет, я могу подтвердить, что, действительно, он подал в отставку. Дмитрий Николаевич Козак подал в отставку, это действительно так", - сказал Песков журналистам.
24 января 2020 года Дмитрий Козак был назначен на должность заместителя руководителя Администрации президента России, а через четыре года, в мае 2024-го переназначен на этот пост.
Дмитрий Николаевич Козак родился 7 ноября 1958 года в селе Бондурово Кировоградской области Украинской ССР (ныне Украина).
В 1976-1978 годах проходил срочную службу в спецназе Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба СССР.
В 1985 году окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета имени А.А. Жданова (ныне Санкт-Петербургский государственный университет).
В разные годы работал в органах прокуратуры, занимался юриспруденцией.
В 1998-1999 годах занимал должность вице-губернатора Санкт-Петербурга – председателя юридического комитета канцелярии губернатора.
В 1999-2000 годах – руководил аппаратом правительства РФ. В период с 2000 по 2003-й был замруководителя администрации президента РФ. В 2004 году занимал должность руководителя аппарата правительства РФ – министра РФ.
В 2007-2008 годах – министр регионального развития РФ.
14 октября 2008 года был назначен заместителем председателя правительства РФ. Курировал подготовку к Олимпиаде в Сочи, вопросы национальной политики, сферу строительства, архитектуры и ЖКХ, социально-экономическое развитие субъектов РФ.
21 мая 2012 года указом президента РФ Дмитрий Козак был переназначен заместителем председателя правительства РФ. С марта 2014 года курировал в правительстве вопросы, связанные с новыми регионами – Республикой Крым и Севастополем.
18 мая 2018 года указом президента РФ вновь назначен заместителем председателя правительства РФ. Курировал вопросы промышленности и энергетики.
С 15 по 21 января 2020 года – исполняющий обязанности заместителя председателя правительства РФ.
Дмитрий Козак является действительным государственным советником РФ 1 класса.
Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" I (2014) и II степеней (2008), Благодарностью президента РФ (2002) и другими наградами.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.