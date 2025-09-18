https://crimea.ria.ru/20250918/kozak-podal-v-otstavku-s-posta-zamrukovoditelya-administratsii-prezidenta-1149532034.html

Козак подал в отставку с поста замруководителя администрации президента

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Дмитрий Козак подал в отставку с поста замруководителя администрации президента по собственному желанию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.24 января 2020 года Дмитрий Козак был назначен на должность заместителя руководителя Администрации президента России, а через четыре года, в мае 2024-го переназначен на этот пост.Дмитрий Николаевич Козак родился 7 ноября 1958 года в селе Бондурово Кировоградской области Украинской ССР (ныне Украина).В 1976-1978 годах проходил срочную службу в спецназе Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба СССР.В 1985 году окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета имени А.А. Жданова (ныне Санкт-Петербургский государственный университет).В разные годы работал в органах прокуратуры, занимался юриспруденцией.В 1998-1999 годах занимал должность вице-губернатора Санкт-Петербурга – председателя юридического комитета канцелярии губернатора.В 1999-2000 годах – руководил аппаратом правительства РФ. В период с 2000 по 2003-й был замруководителя администрации президента РФ. В 2004 году занимал должность руководителя аппарата правительства РФ – министра РФ.В 2007-2008 годах – министр регионального развития РФ.14 октября 2008 года был назначен заместителем председателя правительства РФ. Курировал подготовку к Олимпиаде в Сочи, вопросы национальной политики, сферу строительства, архитектуры и ЖКХ, социально-экономическое развитие субъектов РФ.21 мая 2012 года указом президента РФ Дмитрий Козак был переназначен заместителем председателя правительства РФ. С марта 2014 года курировал в правительстве вопросы, связанные с новыми регионами – Республикой Крым и Севастополем.18 мая 2018 года указом президента РФ вновь назначен заместителем председателя правительства РФ. Курировал вопросы промышленности и энергетики.С 15 по 21 января 2020 года – исполняющий обязанности заместителя председателя правительства РФ.Дмитрий Козак является действительным государственным советником РФ 1 класса.Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" I (2014) и II степеней (2008), Благодарностью президента РФ (2002) и другими наградами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

